Head Topics

รวมสาระบันเทิงและวิชาการจากไทยพีบีเอส ยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทย

สังคมและวัฒนธรรม News

รวมสาระบันเทิงและวิชาการจากไทยพีบีเอส ยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทย
ไทยพีบีเอสสารคดีสุขภาพ
📆5/9/2026 7:09 AM
📰ThaiPBSNews
172 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 89% · Publisher: 59%

สำรวจโลกแห่งความรู้และอารมณ์ผ่านรายการหลากหลายรูปแบบของไทยพีบีเอส ตั้งแต่ฟิสิกส์ควอนตัม ประวัติศาสตร์ DNA ไปจนถึงการดูแลสุขภาพและศิลปะแห่งความสัมพันธ์

ไทยพีบีเอส มุ่งมั่นที่จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด โดยการนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความสนใจของผู้ชมทุกกลุ่ม เริ่มต้นด้วยการนำเสนอมุมมองด้านความยุติธรรมและคุณธรรมผ่านเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟงผู้เลื่องลือในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์และความเฉลียวฉลาดที่ยังคงเป็นบทเรียนอมตะจนถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกันทางสถานียังพาผู้ชมไปสำรวจพรมแดนแห่งวิทยาศาสตร์ในรายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ ซึ่งในตอนล่าสุดได้นำเสนอการต่อสู้ทางความคิดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ฟิสิกส์ ระหว่างยักษ์ใหญ่แห่งวงการที่พยายามทำความเข้าใจรากฐานของฟิสิกส์ควอนตัม โดยเฉพาะบทบาทของไอน์สไตน์ที่ต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่นเพื่อแสวงหาความจริงที่สมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้ยังมี สารคดี ชุด เธอ เขา เรา ใคร ที่เจาะลึกถึงตัวตนของคนบนแผ่นดินไทยผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และการตรวจระดับพันธุกรรม DNA เพื่อหาคำตอบที่ชัดเจนว่าคนไทยแท้จริงแล้วคือใครและมีที่มาอย่างไร ซึ่งเป็นการผสานศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในรากเหง้าของตนเองอย่างลึกซึ้ง ในด้านของ ความสัมพันธ์ และจิตวิทยา ไทยพีบีเอส นำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนชีวิตจริงของมนุษย์อย่างเรื่องราวของอ้น นักวาดการ์ตูนวัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มที่คบหากันมานานเกือบ 7 ปี ซึ่งกำลังเผชิญกับภาวะ ความสัมพันธ์ ที่เริ่มเงียบเหงาและมาถึงทางตันจนนำไปสู่ปัญหา สุขภาพ จิตและการนอนไม่หลับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความรักที่ยาวนานอาจนำมาซึ่งคำถามที่ยากจะตอบในวันที่ความเข้าใจเริ่มจางหายไป สอดคล้องกับเรื่องราวของฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ซึ่งมุ่งหวังให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง แต่ในความเป็นจริงการค้นหาความสุขนั้นกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแง่มุมของความเมตตาผ่านเรื่องราวของ Real Dog ที่แสดงให้เห็นว่าในยามที่ชีวิตตกต่ำที่สุด การได้รับความช่วยเหลืออย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และการตอบแทนที่ล้ำค่าที่สุดอาจเป็นเพียงการให้ความรักแก่กันและกัน ในขณะที่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี มีการเชิดชูผลงานของครูสลา คุณวุฒิ ผู้สร้างสรรค์บทเพลงลูกทุ่งอีสานที่ทรงพลังและเข้าถึงหัวใจคนไทย ไม่ว่าจะเป็นเพลงจากปลายปากกาที่ส่งต่อผ่านการ cover ของศิลปินรุ่นหลัง ซึ่งทำให้เพลงลูกทุ่งไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิงเฉพาะกลุ่ม แต่เป็นภาษาสากลที่สื่อสารความรู้สึกของคนทุกชนชั้น นอกจากสาระด้านจิตใจและปัญญาแล้ว ไทยพีบีเอส ยังให้ความสำคัญกับ สุขภาพ และการพัฒนาทักษะในโลกยุคใหม่ ในรายการคนสู้โรค ได้มีการเตือนภัยเกี่ยวกับความเชื่อในโซเชียลเรื่องการรับประทานผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคไต โดยให้ข้อมูลว่าผลไม้บางชนิด เช่น มะเฟือง ทุเรียน หรือมะม่วงสุก อาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตสำหรับผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ซึ่งเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเป็นอันตราย ในด้าน การศึกษา ได้มีการนำเสนอเทรนด์การเรียนต่อในประเทศจีนที่กำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลาง การศึกษา นานาชาติ โดยดึงดูดคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกให้เข้าไปศึกษาหาความรู้มากกว่าเพียงแค่การทำธุรกิจและการค้า สำหรับผู้ที่รัก สุขภาพ และกิจกรรมกลางแจ้ง มีการนำเสนอภาพบรรยากาศการวิ่ง Ultra Marathon ในตัวเมืองนครปฐม โดยมีนักวิ่งทีมชาติไทยอย่างพี่แอน จีระนาฏ นำทีมสามพรานรันนิ่งและกลุ่มทองม้วน สร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย ปิดท้ายด้วยความบันเทิงที่สอดแทรกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านซิตคอมเรื่องดอกเตอร์อิงลิช ที่นำเสนอความวุ่นวายของการออกเสียงคำว่า On ซึ่งสร้างเสียงหัวเราะและให้แง่คิดในการฝึกฝนภาษา และละครย้อนประวัติศาสตร์ จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำแสดงโดย ก๊อต จิรายุ ซึ่งไม่เพียงแต่มอบความฟินให้กับแฟนคลับ แต่ยังนำพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปสัมผัสความรักและประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างสองสายน้ำ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ ไทยพีบีเอส ในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ครบถ้วนทั้งความรู้ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาช.

ไทยพีบีเอสมุ่งมั่นที่จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด โดยการนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความสนใจของผู้ชมทุกกลุ่ม เริ่มต้นด้วยการนำเสนอมุมมองด้านความยุติธรรมและคุณธรรมผ่านเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟงผู้เลื่องลือในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์และความเฉลียวฉลาดที่ยังคงเป็นบทเรียนอมตะจนถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกันทางสถานียังพาผู้ชมไปสำรวจพรมแดนแห่งวิทยาศาสตร์ในรายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ ซึ่งในตอนล่าสุดได้นำเสนอการต่อสู้ทางความคิดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ฟิสิกส์ ระหว่างยักษ์ใหญ่แห่งวงการที่พยายามทำความเข้าใจรากฐานของฟิสิกส์ควอนตัม โดยเฉพาะบทบาทของไอน์สไตน์ที่ต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่นเพื่อแสวงหาความจริงที่สมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้ยังมีสารคดีชุด เธอ เขา เรา ใคร ที่เจาะลึกถึงตัวตนของคนบนแผ่นดินไทยผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และการตรวจระดับพันธุกรรม DNA เพื่อหาคำตอบที่ชัดเจนว่าคนไทยแท้จริงแล้วคือใครและมีที่มาอย่างไร ซึ่งเป็นการผสานศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในรากเหง้าของตนเองอย่างลึกซึ้ง ในด้านของความสัมพันธ์และจิตวิทยา ไทยพีบีเอสนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนชีวิตจริงของมนุษย์อย่างเรื่องราวของอ้น นักวาดการ์ตูนวัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มที่คบหากันมานานเกือบ 7 ปี ซึ่งกำลังเผชิญกับภาวะความสัมพันธ์ที่เริ่มเงียบเหงาและมาถึงทางตันจนนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตและการนอนไม่หลับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความรักที่ยาวนานอาจนำมาซึ่งคำถามที่ยากจะตอบในวันที่ความเข้าใจเริ่มจางหายไป สอดคล้องกับเรื่องราวของฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ซึ่งมุ่งหวังให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง แต่ในความเป็นจริงการค้นหาความสุขนั้นกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแง่มุมของความเมตตาผ่านเรื่องราวของ Real Dog ที่แสดงให้เห็นว่าในยามที่ชีวิตตกต่ำที่สุด การได้รับความช่วยเหลืออย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และการตอบแทนที่ล้ำค่าที่สุดอาจเป็นเพียงการให้ความรักแก่กันและกัน ในขณะที่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี มีการเชิดชูผลงานของครูสลา คุณวุฒิ ผู้สร้างสรรค์บทเพลงลูกทุ่งอีสานที่ทรงพลังและเข้าถึงหัวใจคนไทย ไม่ว่าจะเป็นเพลงจากปลายปากกาที่ส่งต่อผ่านการ cover ของศิลปินรุ่นหลัง ซึ่งทำให้เพลงลูกทุ่งไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิงเฉพาะกลุ่ม แต่เป็นภาษาสากลที่สื่อสารความรู้สึกของคนทุกชนชั้น นอกจากสาระด้านจิตใจและปัญญาแล้ว ไทยพีบีเอสยังให้ความสำคัญกับสุขภาพและการพัฒนาทักษะในโลกยุคใหม่ ในรายการคนสู้โรค ได้มีการเตือนภัยเกี่ยวกับความเชื่อในโซเชียลเรื่องการรับประทานผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคไต โดยให้ข้อมูลว่าผลไม้บางชนิด เช่น มะเฟือง ทุเรียน หรือมะม่วงสุก อาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตสำหรับผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ซึ่งเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเป็นอันตราย ในด้านการศึกษา ได้มีการนำเสนอเทรนด์การเรียนต่อในประเทศจีนที่กำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ โดยดึงดูดคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกให้เข้าไปศึกษาหาความรู้มากกว่าเพียงแค่การทำธุรกิจและการค้า สำหรับผู้ที่รักสุขภาพและกิจกรรมกลางแจ้ง มีการนำเสนอภาพบรรยากาศการวิ่ง Ultra Marathon ในตัวเมืองนครปฐม โดยมีนักวิ่งทีมชาติไทยอย่างพี่แอน จีระนาฏ นำทีมสามพรานรันนิ่งและกลุ่มทองม้วน สร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย ปิดท้ายด้วยความบันเทิงที่สอดแทรกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านซิตคอมเรื่องดอกเตอร์อิงลิช ที่นำเสนอความวุ่นวายของการออกเสียงคำว่า On ซึ่งสร้างเสียงหัวเราะและให้แง่คิดในการฝึกฝนภาษา และละครย้อนประวัติศาสตร์ จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำแสดงโดย ก๊อต จิรายุ ซึ่งไม่เพียงแต่มอบความฟินให้กับแฟนคลับ แต่ยังนำพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปสัมผัสความรักและประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างสองสายน้ำ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยพีบีเอสในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ครบถ้วนทั้งความรู้ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาช

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ThaiPBSNews /  🏆 31. in TH

ไทยพีบีเอส สารคดี สุขภาพ ความสัมพันธ์ การศึกษา

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

กองทัพเรือ เร่งเก็บกู้ 4 ร่างขึ้นฝั่งพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล - วันนี้พบรวม 6 ร่าง ผบ.ทร.ภาค.1 คาดใช้เวลาไม่นานตรวจ DNAกองทัพเรือ เร่งเก็บกู้ 4 ร่างขึ้นฝั่งพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล - วันนี้พบรวม 6 ร่าง ผบ.ทร.ภาค.1 คาดใช้เวลาไม่นานตรวจ DNAกองทัพเรือ เร่งเก็บกู้ 4 ร่างขึ้นฝั่งพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล - วันนี้พบรวม 6 ร่าง ผบ.ทร.ภาค.1 คาดใช้เวลาไม่นานตรวจ DNA กองทัพเรือ เร่งเก็บกู้ 4 ร่างขึ้นฝั่งพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล - วันนี้พบรวม 6 ร่าง ผบ.ทร.ภาค.1 คาดใช้เวลาไม่นานตรวจ DNA
Read more »

ศึกสายเลือด DNA “กิเลนผยอง” เปิดรังเล่นบิ๊กแมตช์รับ “เดอะ แรบบิท”ศึกสายเลือด DNA “กิเลนผยอง” เปิดรังเล่นบิ๊กแมตช์รับ “เดอะ แรบบิท”“กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่มี DNA สโมสรอย่าง มาริโอ ยูรอฟสกี้ เตรียมเปิดบ้านเล่นบิ๊กแมตช์รับ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่ใช่สายเลือดสโมสรอย่าง แมตต์ สมิธ เกมนี้ DNA ของใครจะเข้มกว่ากันห้ามพลาดคู่ใหญ่ประจำวันเสาร์
Read more »

'ทักษิณ' ฉุน ธนาธร ซัด ก้าวไกล เหมือน ปชป. ขึ้นทุกวัน ลั่นเพื่อไทยไม่ขายพ่วง'ทักษิณ' ฉุน ธนาธร ซัด ก้าวไกล เหมือน ปชป. ขึ้นทุกวัน ลั่นเพื่อไทยไม่ขายพ่วง'ทักษิณ' ฉุน 'ธนาธร' ซัด 'เพื่อไทย' จวกกลับ 'ก้าวไกล' เหมือน 'ปชป.' ขึ้นทุกวัน ลั่น ไม่ขายพ่วง เชื่อ'อุ๊งอิ๊งค์' เป็นนายกฯ ได้ดีกว่าพ่อ ระบุ เพื่อไทยยุคนี้ 'DNA ทักษิณคิด DNA ทักษิณทำ'
Read more »

การพัฒนาประเทศไทย พัฒนาโดยนโยบายแนวคิด ขบวนรถไฟขบวนเดียว ได้จริงหรือการพัฒนาประเทศไทย พัฒนาโดยนโยบายแนวคิด ขบวนรถไฟขบวนเดียว ได้จริงหรือพลเอก ดร.จารุภัทร เรืองสุวรรณ ต้องขอยืมคำพูดของท่าน สุจิตต์ วงษ์เทศ มาอ้างว่าประเทศนี้ไม่มีคนไทยแท้ๆแม้แต่คนเดียว ถ้าจะพิสูจน์ด้วย DNA แล้วยิ่งเห็นได้ชัดว่า คนที่เรียกตัวเองว่าไทในประเทศจีนตอนใต้นั้น มี DNA ไม่ตรงกับคนในภาคกลาง แต่ตรงกับภาคอีสาน จึงสรุปได้ว่าคนไทที่อยู่เมืองจีนตอนใต้นั้นคือลาวทั้งนั้น โดยเฉพาะเวลาถามว่า จมูกเรียกว่าอะไร ทุกคนไม่ว่าจะเป็นจ้วงหรือสิบสองปันนาเรียกว่า ดัง กันทั้งนั้น นั่นคือภาษาลาว เมื่อเราเป็นสังคมผสม ไม่ใช่สังคมเดี่ยวเหมือนญี่ปุ่น/ เกาหลี เราต้องถามว่า เราผสมอะไรกับอะไรกันบ้าง จะได้รู้รากเหง้าของตนเอง อีกทั้งจะได้รู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความก้าวหน้าล้าหลังของ แ
Read more »

รู้ก่อนปังก่อน! ‘Epigenetics’ ตัวช่วยวางแผนสุขภาพเฉพาะบุคคลรู้ก่อนปังก่อน! ‘Epigenetics’ ตัวช่วยวางแผนสุขภาพเฉพาะบุคคลสิ่งที่สามารถควบคุมอยู่เหนือ DNA ที่เรียกว่ายีนเหนือ DNA ที่ถ่ายทอดกันแบบรุ่นสู่รุ่น นั่นคือ Epigenetics ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลำดับ DNA
Read more »

มูลนิธิกระจกเงาแจ้งข่าวเศร้า: ผล DNA ยืนยันโครงกระดูกนิรนามคือน้องเก๋ที่หายตัวไป 12 ปีมูลนิธิกระจกเงาแจ้งข่าวเศร้า: ผล DNA ยืนยันโครงกระดูกนิรนามคือน้องเก๋ที่หายตัวไป 12 ปีมูลนิธิกระจกเงาแจ้งข่าวเศร้า ยืนยันผล DNA จากโครงกระดูกนิรนามตรงกับน้องเก๋ สาวโรงงานที่หายตัวไปอย่างลึกลับ 12 ปีที่แล้ว การตามหาเริ่มต้นหลังน้องเก๋ขาดการติดต่อกับครอบครัวในปี 2556 โดยมีเบาะแสสุดท้ายคือการขอให้เพื่อนไปส่งริมถนนใกล้ Motorway มูลนิธิฯ ทำการค้นหาและตรวจสอบ DNA กับศพนิรนามหลายพื้นที่ จนกระทั่งปี 2568 ผล DNA จากแม่น้องเก๋ตรงกับโครงกระดูกที่พบในเขตลาดกระบัง
Read more »



Render Time: 2026-05-09 10:26:42