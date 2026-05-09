รวมสาระบันเทิงและวิชาการจากไทยพีบีเอส ยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทย

สำรวจโลกแห่งความรู้และอารมณ์ผ่านรายการหลากหลายรูปแบบของไทยพีบีเอส ตั้งแต่ฟิสิกส์ควอนตัม ประวัติศาสตร์ DNA ไปจนถึงการดูแลสุขภาพและศิลปะแห่งความสัมพันธ์
ไทยพีบีเอส มุ่งมั่นที่จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด โดยการนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความสนใจของผู้ชมทุกกลุ่ม เริ่มต้นด้วยการนำเสนอมุมมองด้านความยุติธรรมและคุณธรรมผ่านเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟงผู้เลื่องลือในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์และความเฉลียวฉลาดที่ยังคงเป็นบทเรียนอมตะจนถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกันทางสถานียังพาผู้ชมไปสำรวจพรมแดนแห่งวิทยาศาสตร์ในรายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ ซึ่งในตอนล่าสุดได้นำเสนอการต่อสู้ทางความคิดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ฟิสิกส์ ระหว่างยักษ์ใหญ่แห่งวงการที่พยายามทำความเข้าใจรากฐานของฟิสิกส์ควอนตัม โดยเฉพาะบทบาทของไอน์สไตน์ที่ต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่นเพื่อแสวงหาความจริงที่สมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้ยังมี สารคดี ชุด เธอ เขา เรา ใคร ที่เจาะลึกถึงตัวตนของคนบนแผ่นดินไทยผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และการตรวจระดับพันธุกรรม DNA เพื่อหาคำตอบที่ชัดเจนว่าคนไทยแท้จริงแล้วคือใครและมีที่มาอย่างไร ซึ่งเป็นการผสานศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในรากเหง้าของตนเองอย่างลึกซึ้ง ในด้านของ ความสัมพันธ์ และจิตวิทยา ไทยพีบีเอส นำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนชีวิตจริงของมนุษย์อย่างเรื่องราวของอ้น นักวาดการ์ตูนวัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มที่คบหากันมานานเกือบ 7 ปี ซึ่งกำลังเผชิญกับภาวะ ความสัมพันธ์ ที่เริ่มเงียบเหงาและมาถึงทางตันจนนำไปสู่ปัญหา สุขภาพ จิตและการนอนไม่หลับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความรักที่ยาวนานอาจนำมาซึ่งคำถามที่ยากจะตอบในวันที่ความเข้าใจเริ่มจางหายไป สอดคล้องกับเรื่องราวของฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ซึ่งมุ่งหวังให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง แต่ในความเป็นจริงการค้นหาความสุขนั้นกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแง่มุมของความเมตตาผ่านเรื่องราวของ Real Dog ที่แสดงให้เห็นว่าในยามที่ชีวิตตกต่ำที่สุด การได้รับความช่วยเหลืออย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และการตอบแทนที่ล้ำค่าที่สุดอาจเป็นเพียงการให้ความรักแก่กันและกัน ในขณะที่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี มีการเชิดชูผลงานของครูสลา คุณวุฒิ ผู้สร้างสรรค์บทเพลงลูกทุ่งอีสานที่ทรงพลังและเข้าถึงหัวใจคนไทย ไม่ว่าจะเป็นเพลงจากปลายปากกาที่ส่งต่อผ่านการ cover ของศิลปินรุ่นหลัง ซึ่งทำให้เพลงลูกทุ่งไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิงเฉพาะกลุ่ม แต่เป็นภาษาสากลที่สื่อสารความรู้สึกของคนทุกชนชั้น นอกจากสาระด้านจิตใจและปัญญาแล้ว ไทยพีบีเอส ยังให้ความสำคัญกับ สุขภาพ และการพัฒนาทักษะในโลกยุคใหม่ ในรายการคนสู้โรค ได้มีการเตือนภัยเกี่ยวกับความเชื่อในโซเชียลเรื่องการรับประทานผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคไต โดยให้ข้อมูลว่าผลไม้บางชนิด เช่น มะเฟือง ทุเรียน หรือมะม่วงสุก อาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตสำหรับผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ซึ่งเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเป็นอันตราย ในด้าน การศึกษา ได้มีการนำเสนอเทรนด์การเรียนต่อในประเทศจีนที่กำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลาง การศึกษา นานาชาติ โดยดึงดูดคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกให้เข้าไปศึกษาหาความรู้มากกว่าเพียงแค่การทำธุรกิจและการค้า สำหรับผู้ที่รัก สุขภาพ และกิจกรรมกลางแจ้ง มีการนำเสนอภาพบรรยากาศการวิ่ง Ultra Marathon ในตัวเมืองนครปฐม โดยมีนักวิ่งทีมชาติไทยอย่างพี่แอน จีระนาฏ นำทีมสามพรานรันนิ่งและกลุ่มทองม้วน สร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย ปิดท้ายด้วยความบันเทิงที่สอดแทรกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านซิตคอมเรื่องดอกเตอร์อิงลิช ที่นำเสนอความวุ่นวายของการออกเสียงคำว่า On ซึ่งสร้างเสียงหัวเราะและให้แง่คิดในการฝึกฝนภาษา และละครย้อนประวัติศาสตร์ จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำแสดงโดย ก๊อต จิรายุ ซึ่งไม่เพียงแต่มอบความฟินให้กับแฟนคลับ แต่ยังนำพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปสัมผัสความรักและประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างสองสายน้ำ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ ไทยพีบีเอส ในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ครบถ้วนทั้งความรู้ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาช.
ไทยพีบีเอสมุ่งมั่นที่จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด โดยการนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความสนใจของผู้ชมทุกกลุ่ม เริ่มต้นด้วยการนำเสนอมุมมองด้านความยุติธรรมและคุณธรรมผ่านเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟงผู้เลื่องลือในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์และความเฉลียวฉลาดที่ยังคงเป็นบทเรียนอมตะจนถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกันทางสถานียังพาผู้ชมไปสำรวจพรมแดนแห่งวิทยาศาสตร์ในรายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ ซึ่งในตอนล่าสุดได้นำเสนอการต่อสู้ทางความคิดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ฟิสิกส์ ระหว่างยักษ์ใหญ่แห่งวงการที่พยายามทำความเข้าใจรากฐานของฟิสิกส์ควอนตัม โดยเฉพาะบทบาทของไอน์สไตน์ที่ต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่นเพื่อแสวงหาความจริงที่สมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้ยังมีสารคดีชุด เธอ เขา เรา ใคร ที่เจาะลึกถึงตัวตนของคนบนแผ่นดินไทยผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และการตรวจระดับพันธุกรรม DNA เพื่อหาคำตอบที่ชัดเจนว่าคนไทยแท้จริงแล้วคือใครและมีที่มาอย่างไร ซึ่งเป็นการผสานศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในรากเหง้าของตนเองอย่างลึกซึ้ง ในด้านของความสัมพันธ์และจิตวิทยา ไทยพีบีเอสนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนชีวิตจริงของมนุษย์อย่างเรื่องราวของอ้น นักวาดการ์ตูนวัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มที่คบหากันมานานเกือบ 7 ปี ซึ่งกำลังเผชิญกับภาวะความสัมพันธ์ที่เริ่มเงียบเหงาและมาถึงทางตันจนนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตและการนอนไม่หลับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความรักที่ยาวนานอาจนำมาซึ่งคำถามที่ยากจะตอบในวันที่ความเข้าใจเริ่มจางหายไป สอดคล้องกับเรื่องราวของฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ซึ่งมุ่งหวังให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง แต่ในความเป็นจริงการค้นหาความสุขนั้นกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแง่มุมของความเมตตาผ่านเรื่องราวของ Real Dog ที่แสดงให้เห็นว่าในยามที่ชีวิตตกต่ำที่สุด การได้รับความช่วยเหลืออย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และการตอบแทนที่ล้ำค่าที่สุดอาจเป็นเพียงการให้ความรักแก่กันและกัน ในขณะที่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมทางดนตรี มีการเชิดชูผลงานของครูสลา คุณวุฒิ ผู้สร้างสรรค์บทเพลงลูกทุ่งอีสานที่ทรงพลังและเข้าถึงหัวใจคนไทย ไม่ว่าจะเป็นเพลงจากปลายปากกาที่ส่งต่อผ่านการ cover ของศิลปินรุ่นหลัง ซึ่งทำให้เพลงลูกทุ่งไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิงเฉพาะกลุ่ม แต่เป็นภาษาสากลที่สื่อสารความรู้สึกของคนทุกชนชั้น นอกจากสาระด้านจิตใจและปัญญาแล้ว ไทยพีบีเอสยังให้ความสำคัญกับสุขภาพและการพัฒนาทักษะในโลกยุคใหม่ ในรายการคนสู้โรค ได้มีการเตือนภัยเกี่ยวกับความเชื่อในโซเชียลเรื่องการรับประทานผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคไต โดยให้ข้อมูลว่าผลไม้บางชนิด เช่น มะเฟือง ทุเรียน หรือมะม่วงสุก อาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตสำหรับผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ซึ่งเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเป็นอันตราย ในด้านการศึกษา ได้มีการนำเสนอเทรนด์การเรียนต่อในประเทศจีนที่กำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ โดยดึงดูดคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกให้เข้าไปศึกษาหาความรู้มากกว่าเพียงแค่การทำธุรกิจและการค้า สำหรับผู้ที่รักสุขภาพและกิจกรรมกลางแจ้ง มีการนำเสนอภาพบรรยากาศการวิ่ง Ultra Marathon ในตัวเมืองนครปฐม โดยมีนักวิ่งทีมชาติไทยอย่างพี่แอน จีระนาฏ นำทีมสามพรานรันนิ่งและกลุ่มทองม้วน สร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย ปิดท้ายด้วยความบันเทิงที่สอดแทรกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านซิตคอมเรื่องดอกเตอร์อิงลิช ที่นำเสนอความวุ่นวายของการออกเสียงคำว่า On ซึ่งสร้างเสียงหัวเราะและให้แง่คิดในการฝึกฝนภาษา และละครย้อนประวัติศาสตร์ จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำแสดงโดย ก๊อต จิรายุ ซึ่งไม่เพียงแต่มอบความฟินให้กับแฟนคลับ แต่ยังนำพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปสัมผัสความรักและประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างสองสายน้ำ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยพีบีเอสในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ครบถ้วนทั้งความรู้ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาช
ไทยพีบีเอส สารคดี สุขภาพ ความสัมพันธ์ การศึกษา
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
กองทัพเรือ เร่งเก็บกู้ 4 ร่างขึ้นฝั่งพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล - วันนี้พบรวม 6 ร่าง ผบ.ทร.ภาค.1 คาดใช้เวลาไม่นานตรวจ DNAกองทัพเรือ เร่งเก็บกู้ 4 ร่างขึ้นฝั่งพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล - วันนี้พบรวม 6 ร่าง ผบ.ทร.ภาค.1 คาดใช้เวลาไม่นานตรวจ DNA กองทัพเรือ เร่งเก็บกู้ 4 ร่างขึ้นฝั่งพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล - วันนี้พบรวม 6 ร่าง ผบ.ทร.ภาค.1 คาดใช้เวลาไม่นานตรวจ DNA
Read more »
ศึกสายเลือด DNA “กิเลนผยอง” เปิดรังเล่นบิ๊กแมตช์รับ “เดอะ แรบบิท”“กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่มี DNA สโมสรอย่าง มาริโอ ยูรอฟสกี้ เตรียมเปิดบ้านเล่นบิ๊กแมตช์รับ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่ใช่สายเลือดสโมสรอย่าง แมตต์ สมิธ เกมนี้ DNA ของใครจะเข้มกว่ากันห้ามพลาดคู่ใหญ่ประจำวันเสาร์
Read more »
'ทักษิณ' ฉุน ธนาธร ซัด ก้าวไกล เหมือน ปชป. ขึ้นทุกวัน ลั่นเพื่อไทยไม่ขายพ่วง'ทักษิณ' ฉุน 'ธนาธร' ซัด 'เพื่อไทย' จวกกลับ 'ก้าวไกล' เหมือน 'ปชป.' ขึ้นทุกวัน ลั่น ไม่ขายพ่วง เชื่อ'อุ๊งอิ๊งค์' เป็นนายกฯ ได้ดีกว่าพ่อ ระบุ เพื่อไทยยุคนี้ 'DNA ทักษิณคิด DNA ทักษิณทำ'
Read more »
การพัฒนาประเทศไทย พัฒนาโดยนโยบายแนวคิด ขบวนรถไฟขบวนเดียว ได้จริงหรือพลเอก ดร.จารุภัทร เรืองสุวรรณ ต้องขอยืมคำพูดของท่าน สุจิตต์ วงษ์เทศ มาอ้างว่าประเทศนี้ไม่มีคนไทยแท้ๆแม้แต่คนเดียว ถ้าจะพิสูจน์ด้วย DNA แล้วยิ่งเห็นได้ชัดว่า คนที่เรียกตัวเองว่าไทในประเทศจีนตอนใต้นั้น มี DNA ไม่ตรงกับคนในภาคกลาง แต่ตรงกับภาคอีสาน จึงสรุปได้ว่าคนไทที่อยู่เมืองจีนตอนใต้นั้นคือลาวทั้งนั้น โดยเฉพาะเวลาถามว่า จมูกเรียกว่าอะไร ทุกคนไม่ว่าจะเป็นจ้วงหรือสิบสองปันนาเรียกว่า ดัง กันทั้งนั้น นั่นคือภาษาลาว เมื่อเราเป็นสังคมผสม ไม่ใช่สังคมเดี่ยวเหมือนญี่ปุ่น/ เกาหลี เราต้องถามว่า เราผสมอะไรกับอะไรกันบ้าง จะได้รู้รากเหง้าของตนเอง อีกทั้งจะได้รู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความก้าวหน้าล้าหลังของ แ
Read more »
รู้ก่อนปังก่อน! ‘Epigenetics’ ตัวช่วยวางแผนสุขภาพเฉพาะบุคคลสิ่งที่สามารถควบคุมอยู่เหนือ DNA ที่เรียกว่ายีนเหนือ DNA ที่ถ่ายทอดกันแบบรุ่นสู่รุ่น นั่นคือ Epigenetics ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลำดับ DNA
Read more »
มูลนิธิกระจกเงาแจ้งข่าวเศร้า: ผล DNA ยืนยันโครงกระดูกนิรนามคือน้องเก๋ที่หายตัวไป 12 ปีมูลนิธิกระจกเงาแจ้งข่าวเศร้า ยืนยันผล DNA จากโครงกระดูกนิรนามตรงกับน้องเก๋ สาวโรงงานที่หายตัวไปอย่างลึกลับ 12 ปีที่แล้ว การตามหาเริ่มต้นหลังน้องเก๋ขาดการติดต่อกับครอบครัวในปี 2556 โดยมีเบาะแสสุดท้ายคือการขอให้เพื่อนไปส่งริมถนนใกล้ Motorway มูลนิธิฯ ทำการค้นหาและตรวจสอบ DNA กับศพนิรนามหลายพื้นที่ จนกระทั่งปี 2568 ผล DNA จากแม่น้องเก๋ตรงกับโครงกระดูกที่พบในเขตลาดกระบัง
Read more »