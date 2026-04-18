รวมข่าวสารหลากหลาย: ความสัมพันธ์, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ และอาหาร

ข่าวสารหลากหลายจากไทยพีบีเอส ครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน, การถกเถียงทางวิทยาศาสตร์, ศิลปะการแสดง, วัฒนธรรมอาหาร และการสืบค้นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนไทย
ในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของเรื่องราว ข่าวสารจากไทยพีบีเอสได้นำเสนอแง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย เริ่มต้นด้วยประเด็นที่ใกล้ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ ของมนุษย์ เรื่องราวของอ้น ชายวัย 54 ปี กับจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี กลับเผชิญกับความเงียบงันและความไม่แน่นอนเมื่อความรักที่ยาวนานเริ่มสั่นคลอนจากวันที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ กลายเป็นความเครียดสะสมจนทำให้อ้นมีอาการนอนไม่หลับ ชวนให้ตั้งคำถามถึงสถานะความรักที่เคยมีให้กันและกัน ในอีกมุมหนึ่ง 'ฝ้าย' อดีตนักจิตบำบัด
ได้รับบทบาทใหม่ในการสอน 'วิชาความสุข' ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเอง แต่เส้นทางนี้กลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนในการส่งต่อความเข้าใจและการค้นหาความสุขที่แท้จริง การเดินทางสู่โลกแห่งความรู้ยังคงดำเนินต่อไป รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ พาไปเจาะลึกประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางความคิดครั้งสำคัญในวงการฟิสิกส์ ที่บิดาแห่งควอนตัมอย่างไอน์สไตน์ ต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและเพื่อนร่วมวงการ เป็นการสำรวจถึงเบื้องหลังของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ที่มักมาพร้อมกับการตั้งคำถามและการหักล้างทฤษฎีเดิมๆ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ซิตคอมภาษาอังกฤษอารมณ์ดีได้นำเสนอสถานการณ์ชวนหัวที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาดระหว่างเอริคและภูผา โดยเอริคกล่าวว่า I will have lunch ซึ่งภูผาตีความว่าเอริคเตรียมอาหารมาเอง จึงไม่สั่งข้าวให้ ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ทั้งขบขันและสะท้อนถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ชัดเจนในชีวิตประจำวัน วงการบันเทิงก็คึกคักไม่แพ้กัน ด้วยเรื่องราวของละครย้อนประวัติศาสตร์ #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่ได้นักแสดงมากฝีมืออย่าง #ก๊อตจิรายุ มาประเดิมการร่วมงานกับไทยพีบีเอสครั้งแรกในบทบาท 'ปกรณ์' หัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบที่ต้องทำงานร่วมกับ 'นุชนาฏ' ผู้ช่วยเชฟ ซึ่งการร่วมงานกันของทั้งคู่ดูจะไม่ง่ายดาย นำไปสู่เรื่องราวความสัมพันธ์และการทำงานที่น่าติดตาม นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเพลงประกอบละคร 'เสน่หา' ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรักได้อย่างลึกซึ้ง ศิลปะและวัฒนธรรมยังคงเป็นส่วนสำคัญที่ไทยพีบีเอสนำเสนออย่างต่อเนื่อง การนำเสนอเพลงลูกทุ่งอีสานอย่าง 'สิเทน้องให้บอกแน' โดยต่าย อรทัย ที่กลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง สะท้อนให้เห็นถึงพลังของบทเพลงที่เข้าถึงใจผู้คน ผ่านการขับร้องใหม่โดย เวียง นฤมล รวมถึงเพลง 'ดอกจานประหารใจ', 'ขอแค่รู้ข่าว' และ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ซึ่งล้วนเป็นผลงานอันทรงคุณค่าจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ที่ยังคงถูกนำมาถ่ายทอดใหม่โดยศิลปินรุ่นหลัง ในด้านรายการสารคดี #เธอเขาเราใคร ซึ่งสำรวจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนไทยในแผ่นดินไทย ตั้งแต่โบราณคดี วัฒนธรรม ไปจนถึงระดับพันธุกรรม DNA เพื่อตอบคำถามสำคัญว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' รายการนี้ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.10-22.00 น. ทางไทยพีบีเอส เป็นการสืบค้นรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพและความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ รายการคนสู้โรคได้หยิบยกข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่แชร์กันว่า ผลไม้ไทยอย่างมะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีประโยชน์ อาจกลายเป็นยาพิษสำหรับผู้ป่วยโรคไต และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ชม จึงได้มีการนำเสนอคำตอบที่ชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นจริงหรือไม่ และผู้ป่วยโรคไตควรบริโภคผลไม้อะไรได้บ้าง เรื่องราวของหลิวที่ต้องการทวงความยุติธรรมคืนให้กับชีวิตที่พังทลายและพ่อที่จากไป โดยการออกตามหา ชานนท์ ที่หายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อเอาผิดราเชนในความผิดที่เขาก่อไว้ เป็นอีกหนึ่งบทละครที่สะท้อนถึงการต่อสู้เพื่อความถูกต้องและความยุติธรรมในสังคม ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่น่าสนใจที่ไทยพีบีเอสนำเสนอ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอข่าวสารที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกมิติของชีวิต ทั้งความสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สุขภาพ และประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมทุกกลุ่
