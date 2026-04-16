รวมข่าวสารวงการธุรกิจ สังคม และชีวิตส่วนตัว: การจากไปของนักธุรกิจใหญ่ การฟื้นตัวของ DOD ชีวิตหลังป่วย และข่าวดีงานวิวาห์

ข่าวสารประจำวันรวบรวมเรื่องราวที่หลากหลาย ตั้งแต่การร่วมไว้อาลัยแด่ผู้ก่อตั้ง MTC, ความสำเร็จในการกอบกู้ธุรกิจ OEM ของ DOD และการกลับมาจ่ายปันผล, เรื่องราวสุขภาพของแพทย์หญิงเกษียรสม วีรานุวัตติ์, ความเหงาของเจ้าแม่โรงไม้หลังหลานสาวไปต่างแดน, ไปจนถึงการยอมลดมาดของบอสข่าวหุ้นเพื่อเตรียมจัดงานแต่งให้ลูกสาว
นาย ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล, นายพิสิษฐ์ เสรีวิวัฒนา และศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ในฐานะตัวแทนเพื่อนกลุ่ม วพน.7 ได้เดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ นายชูชาติ พัชรชัย (นามสกุลเดิม เพ็ชรอำไพ) ผู้ก่อตั้งบริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ซึ่งจัดขึ้น ณ บ้านสวนสุโขทัย และวัดไทยชุมพล จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 17 เมษายน เวลา 15.00 น.
การสูญเสียบุคคลสำคัญเช่นนี้ ย่อมเป็นความเศร้าโศกเสียใจของบุคคลในแวดวงธุรกิจและผู้ใกล้ชิดที่รู้จักนายชูชาติ พัชรชัย เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ก่อตั้งและขับเคลื่อนธุรกิจเมืองไทยแคปปิตอล ให้เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของนักธุรกิจและนักลงทุนในประเทศไทย การไปร่วมแสดงความไว้อาลัยของเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ในกลุ่ม วพน.7 สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและความเคารพที่มีต่อนายชูชาติ พัชรชัย และแสดงให้เห็นถึงน้ำใจที่ยังมีต่อกันในยามโศกเศร้า ซึ่งถือเป็นคุณธรรมอันดีงามที่ควรค่าแก่การยกย่องและรักษาไว้ เป็นที่ทราบกันดีว่า บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) ที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนในวงกว้าง การก่อตั้งและพัฒนาธุรกิจนี้ขึ้นมาได้ ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และความสามารถของผู้บริหาร ซึ่งนายชูชาติ พัชรชัย ได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติเหล่านี้อย่างครบถ้วน การจากไปของท่านจึงเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของบริษัทและวงการธุรกิจการเงินไทย. อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นกับบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ที่กำลังอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างและกอบกู้ธุรกิจ OEM ซึ่งเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อ ทีมผู้บริหารนำโดย ซีอีโอคนใหม่ นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ ได้ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนบริษัทสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ ความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการวิกฤต และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง ในโอกาสนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ DOD ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2568 เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ซึ่งนับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือหุ้นที่แสดงถึงผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัท และเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในการปรับแก้ธุรกิจที่กำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง การกลับมาจ่ายเงินปันผลได้อีกครั้ง แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวและความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของ DOD ในอนาคต การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้ภาวะวิกฤตเช่นนี้ เป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัวขององค์กรธุรกิจไทย ในขณะที่วิกฤตโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลต่อภาคธุรกิจทั่วโลก แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของหลายๆ องค์กรที่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ในส่วนของเรื่องราวส่วนตัว แพทย์หญิงเกษียรสม วีรานุวัตติ์ หรือ หมอมด ได้พาภรรยา คือ นางกนกรัตน์ ไปพักผ่อนชมความงามของดอกซากุระที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดของผู้คนในช่วงเทศกาลดังกล่าว การได้ถ่ายรูปเก็บเกี่ยวความทรงจำท่ามกลางความสวยงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่ง เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม หลังจากการเดินทางกลับมาประเทศไทย หมอมดกลับต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพอย่างกะทันหัน โดยต้องเข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) เป็นเวลา 4 วัน ก่อนที่จะย้ายไปยังห้องผู้ป่วยในเพื่อพักฟื้นอีก 3 วัน ท่ามกลางความห่วงใยของครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณพี่สาว คุณณฐินี ศรียุกต์สิริ ที่ได้จัดเตรียมอาหารจำนวนมากไปมอบให้ ทั้งแก่ผู้ป่วย หมอมดเอง และผู้ที่มาเยี่ยม รวมถึงเจ้าหน้าที่ของวอร์ดพยาบาล ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรักและความห่วงใยในครอบครัวที่อบอุ่น แม้จะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้เพียงวันเดียว หมอมดก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่แพทย์เพื่อตรวจรักษาคนไข้ต่อไปได้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเสียสละในการประกอบอาชีพแพทย์. ในอีกมุมหนึ่ง นางสาคร ไพรัตนากร เจ้าของธุรกิจโรงไม้ชื่อดังในจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังประสบกับความรู้สึกเหงาเล็กๆ เมื่อหลานสาวคนโปรด คือ น้องอาราเล่ นักเรียนในหลักสูตรอินเตอร์ของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระยะเวลา 1 เดือน ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นปีแรกโดยสถานทูตนิวซีแลนด์ การจากไปของหลานสาวที่ตนเองรักและผูกพัน ย่อมทำให้เกิดความรู้สึกคิดถึงเป็นธรรมดา. ส่วนนายชาญชัย สงวนวงศ์ บอสแห่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ที่ปกติเป็นคนขรึมและหวงลูกสาว ล่าสุดได้เปิดเผยเรื่องราวที่ทำให้เพื่อนฝูงขบขัน เมื่อนึกขึ้นได้ว่าการหวงลูกสาวมากเกินไป อาจส่งผลให้ลูกสาวไม่ได้แต่งงานในที่สุด ด้วยเหตุนี้เอง นายชาญชัยจึงยอมปรับเปลี่ยนมาดจากพ่อที่เข้มงวดมาเป็นว่าที่พ่อตาที่ใจดีขึ้น เพื่อเตรียมจัดงานฉลองมงคลสมรสให้กับ วลัญชทัศน์ สงวนวงศ์ บุตรสาว กับ นายปฎิภาณ แก้วสว่าง ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ การยอมลดทิฐิและปรับตัวของนายชาญชัย แสดงให้เห็นถึงความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อบุตรสาว เพื่อให้เธอได้พบกับความสุขในชีวิตคู่. ปิดท้ายด้วยชื่อของผู้เขียนข่าว 'โสมชบา
United States Latest News, United States Headlines
