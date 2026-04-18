รวมข่าวบันเทิง: ละครพีเรียด ช่องวัน31, Netflix ฉลองสงกรานต์, "โฟร์ท" ส่งซิงเกิลใหม่, และ GMM Music บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง

รวมข่าวบันเทิง: ละครพีเรียด ช่องวัน31, Netflix ฉลองสงกรานต์, "โฟร์ท" ส่งซิงเกิลใหม่, และ GMM Music บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง
4/18/2026 2:11 PM
สรุปข่าวเด่นวงการบันเทิงไทย ประกอบด้วย การเปิดตัวละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ "สอดสร้อยมาลา" ทางช่องวัน31, กิจกรรมพิเศษ "สงกรานต์นี้ ดูไทยหนำใจที่ Netflix" พร้อมนักแสดงชื่อดัง, ซิงเกิลใหม่ "อยู่ด้วยกันนะ" ของ "โฟร์ท ณัฐวรรธน์" ที่ได้ "พรีม ชนิกานต์" ร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอ, และ GMM Music ส่งศิลปินไปมอบความสุขในงานเทศกาลสงกรานต์ที่ฮ่องกง

ช่องวัน31 เตรียมเปิดม่าน ละครพีเรียด ฟอร์มยักษ์ที่หลายคนรอคอยอย่าง ' สอดสร้อยมาลา ' ซึ่งเป็นการรวมตัวของเหล่านักแสดงชื่อดังเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวสุดเข้มข้นเกี่ยวกับมิตรภาพของสองนางรำเพื่อนรักที่ต้องพังทลายลงเพราะความรักที่เกินกว่าคำว่าเพื่อน ละครเรื่องนี้จะนำเสนอการประชันบทบาทอันทรงพลังของพระเอกหนุ่มตัวท็อป เข้ม หัสวีร์ และ กระทิง ขุนณรงค์ ที่จะมาประกบคู่กับสองสาวสวยอย่าง มาเบล สุชาดา และ เอินเอิน ฟาติมา การรอคอยละครเรื่องนี้จึงเป็นที่จับตามองอย่างยิ่ง ด้วยทีมนักแสดงที่มีฝีมือและพล็อตเรื่องที่น่าติดตาม ทำให้ ' สอดสร้อยมาลา ' กลายเป็นหนึ่งในละครแห่งปีที่แฟนๆ ไม่ควรพลาด

ความละเมียดละไมในการผลิต ฉาก เสื้อผ้า และการแสดงที่คาดว่าจะเต็มไปด้วยอารมณ์และความลึกซึ้ง จะพาผู้ชมดำดิ่งไปสู่โลกแห่งละครพีเรียดที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทุกเพศทุกวัย การที่ช่องวัน31 เลือกนำเสนอละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพที่สามารถยืนหยัดในวงการบันเทิงไทยได้นานเท่านาน พร้อมทั้งส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวที่ถูกนำเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจ การคัดเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทและเคมีที่ลงตัวระหว่างนักแสดง เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ละครเรื่องนี้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะการโคจรมาพบกันของนักแสดงที่มีฐานแฟนคลับจำนวนมาก การันตีได้ว่าละครเรื่องนี้จะสร้างปรากฏการณ์และเป็นที่พูดถึงในวงกว้างอย่างแน่นอน

ด้าน Netflix ก็ไม่น้อยหน้าในการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการจัดกิจกรรม 'สงกรานต์นี้ ดูไทยหนำใจที่ Netflix' ซึ่งเป็นการยกทัพนักแสดงขวัญใจแฟนๆ มาสร้างสีสันและความสุขให้กับผู้ชม นักแสดงที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ จากภาพยนตร์เรื่อง 'ตี๋ใหญ่ ฤกษ์ดาวโจร', แจ็คกี้-ชาเคอลีน มึนช์ จากภาพยนตร์เรื่อง 'ดีว่า..ราวี', ท็อป-ทศพล หมายสุข จากภาพยนตร์เรื่อง 'เส้นตาย สายลวง', และ เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ จากละครเรื่อง '7 ประจัญบาน' กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมตคอนเทนต์ไทยบนแพลตฟอร์ม Netflix โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความบันเทิงของคนไทย

การที่ Netflix ให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ไทยและจัดกิจกรรมพิเศษเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตลาดและความใส่ใจในกลุ่มผู้ชมชาวไทย การนำเสนอภาพยนตร์และละครไทยที่มีคุณภาพสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก รวมถึงการมีส่วนร่วมกับเทศกาลและวัฒนธรรมไทย เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Netflix ในการเป็นแพลตฟอร์มที่มอบความบันเทิงหลากหลายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน นักแสดงที่มาร่วมงานต่างก็มีผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่รักของแฟนๆ การได้เห็นพวกเขามาปรากฏตัวในกิจกรรมพิเศษเช่นนี้ ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจกับคอนเทนต์ไทยบน Netflix มากยิ่งขึ้น การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยกับแพลตฟอร์มความบันเทิงระดับโลก ถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และคุณค่าของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีสากล

ในส่วนของวงการเพลง ศิลปินหนุ่มหล่ออารมณ์ดี FOURTH หรือ โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล จาก RISER MUSIC ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุด 'อยู่ด้วยกันนะ (Every Single Day)' ซึ่งเป็นเพลงสไตล์ R&B ฟังสบาย ที่มาพร้อมกับมิวสิกวิดีโอสุดอบอุ่น โดยได้ดึงนางเอกสาวสวย พรีม-ชนิกานต์ ตังกบดี มาร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอด้วยกัน เพลงนี้จะพาผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศของค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความสุขและความเรียบง่ายเมื่อได้พบกับ 'คนที่ใช่' นอกจากนี้ยังได้นักแต่งเพลงมือทองอย่าง อู๊ด-อำนาจ ศรีสังข์ หรือ OZEEOOS มาเป็นผู้แต่งเนื้อร้องและโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเพลงดังมากมาย เพื่อสร้างสรรค์โทนดนตรีที่นุ่มนวลและเข้าถึงง่ายให้กับซิงเกิลใหม่นี้

การกลับมาของโฟร์ทกับซิงเกิลใหม่นี้ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางดนตรีและการเติบโตในฐานะศิลปิน การเลือกพรีม ชนิกานต์ มาร่วมงานในมิวสิกวิดีโอเป็นการเพิ่มเสน่ห์และความน่าสนใจให้กับผลงาน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองศิลปินได้แสดงศักยภาพในมุมมองใหม่ๆ ความร่วมมือกับโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงมากฝีมือ จะช่วยยกระดับคุณภาพของเพลงให้มีความเป็นสากลและเข้าถึงผู้ฟังในวงกว้างมากขึ้น ซิงเกิล 'อยู่ด้วยกันนะ' จึงเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าจับตามองจากศิลปินรุ่นใหม่ของไทย

ปิดท้ายข่าวบันเทิงด้วยข่าวดีจาก GMM Grammy ที่ได้ยกทัพศิลปินจาก GMM Music บินลัดฟ้าไปมอบความสุขให้กับแฟนๆ ที่ฮ่องกงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นำโดยศิลปินขวัญใจมหาชน พลพล พลกองเส็ง แท็กทีมกับหนุ่มหน้าหวานเสียงนุ่ม อิสร์ อิสรพงศ์ และนักร้องสาวเสียงดี โบนัส ภัทรธิรา เพื่อจัดเต็มความสนุกและความมันในงาน Thai Songkran Festival in Kowloon City 2026 การเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตในต่างประเทศเช่นนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการส่งมอบความบันเทิงให้กับชาวไทยในต่างแดน แต่ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและดนตรีไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย และเป็นการสนับสนุนศิลปินไทยในการก้าวสู่เวทีโลก การที่ GMM Grammy และ GMM Music ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมในต่างประเทศเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความมุ่งมั่นในการผลักดันอุตสาหกรรมเพลงไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ศิลปินที่ไปร่วมงานต่างก็เป็นที่รู้จักและมีฐานแฟนคลับจำนวนมาก การแสดงสดที่เต็มไปด้วยพลังและความประทับใจ จะสร้างความทรงจำที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมงาน และเป็นอีกก้าวสำคัญในการส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทยผ่านทางดนตรี

