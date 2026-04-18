รวมข่าวบันเทิง: ละครพีเรียด ช่องวัน31, Netflix ฉลองสงกรานต์, "โฟร์ท" ส่งซิงเกิลใหม่, และ GMM Music บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง

สรุปข่าวเด่นวงการบันเทิงไทย ประกอบด้วย การเปิดตัวละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ "สอดสร้อยมาลา" ทางช่องวัน31, กิจกรรมพิเศษ "สงกรานต์นี้ ดูไทยหนำใจที่ Netflix" พร้อมนักแสดงชื่อดัง, ซิงเกิลใหม่ "อยู่ด้วยกันนะ" ของ "โฟร์ท ณัฐวรรธน์" ที่ได้ "พรีม ชนิกานต์" ร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอ, และ GMM Music ส่งศิลปินไปมอบความสุขในงานเทศกาลสงกรานต์ที่ฮ่องกง
ช่องวัน31 เตรียมเปิดม่าน ละครพีเรียด ฟอร์มยักษ์ที่หลายคนรอคอยอย่าง ' สอดสร้อยมาลา ' ซึ่งเป็นการรวมตัวของเหล่านักแสดงชื่อดังเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวสุดเข้มข้นเกี่ยวกับมิตรภาพของสองนางรำเพื่อนรักที่ต้องพังทลายลงเพราะความรักที่เกินกว่าคำว่าเพื่อน ละครเรื่องนี้จะนำเสนอการประชันบทบาทอันทรงพลังของพระเอกหนุ่มตัวท็อป เข้ม หัสวีร์ และ กระทิง ขุนณรงค์ ที่จะมาประกบคู่กับสองสาวสวยอย่าง มาเบล สุชาดา และ เอินเอิน ฟาติมา การรอคอยละครเรื่องนี้จึงเป็นที่จับตามองอย่างยิ่ง ด้วยทีมนักแสดงที่มีฝีมือและพล็อตเรื่องที่น่าติดตาม ทำให้ ' สอดสร้อยมาลา ' กลายเป็นหนึ่งในละครแห่งปีที่แฟนๆ ไม่ควรพลาด
ความละเมียดละไมในการผลิต ฉาก เสื้อผ้า และการแสดงที่คาดว่าจะเต็มไปด้วยอารมณ์และความลึกซึ้ง จะพาผู้ชมดำดิ่งไปสู่โลกแห่งละครพีเรียดที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทุกเพศทุกวัย การที่ช่องวัน31 เลือกนำเสนอละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพที่สามารถยืนหยัดในวงการบันเทิงไทยได้นานเท่านาน พร้อมทั้งส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวที่ถูกนำเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจ การคัดเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทและเคมีที่ลงตัวระหว่างนักแสดง เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ละครเรื่องนี้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะการโคจรมาพบกันของนักแสดงที่มีฐานแฟนคลับจำนวนมาก การันตีได้ว่าละครเรื่องนี้จะสร้างปรากฏการณ์และเป็นที่พูดถึงในวงกว้างอย่างแน่นอน
ด้าน Netflix ก็ไม่น้อยหน้าในการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการจัดกิจกรรม 'สงกรานต์นี้ ดูไทยหนำใจที่ Netflix' ซึ่งเป็นการยกทัพนักแสดงขวัญใจแฟนๆ มาสร้างสีสันและความสุขให้กับผู้ชม นักแสดงที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ จากภาพยนตร์เรื่อง 'ตี๋ใหญ่ ฤกษ์ดาวโจร', แจ็คกี้-ชาเคอลีน มึนช์ จากภาพยนตร์เรื่อง 'ดีว่า..ราวี', ท็อป-ทศพล หมายสุข จากภาพยนตร์เรื่อง 'เส้นตาย สายลวง', และ เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ จากละครเรื่อง '7 ประจัญบาน' กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมตคอนเทนต์ไทยบนแพลตฟอร์ม Netflix โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความบันเทิงของคนไทย
การที่ Netflix ให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ไทยและจัดกิจกรรมพิเศษเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตลาดและความใส่ใจในกลุ่มผู้ชมชาวไทย การนำเสนอภาพยนตร์และละครไทยที่มีคุณภาพสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก รวมถึงการมีส่วนร่วมกับเทศกาลและวัฒนธรรมไทย เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Netflix ในการเป็นแพลตฟอร์มที่มอบความบันเทิงหลากหลายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน นักแสดงที่มาร่วมงานต่างก็มีผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่รักของแฟนๆ การได้เห็นพวกเขามาปรากฏตัวในกิจกรรมพิเศษเช่นนี้ ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจกับคอนเทนต์ไทยบน Netflix มากยิ่งขึ้น การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยกับแพลตฟอร์มความบันเทิงระดับโลก ถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และคุณค่าของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีสากล
ในส่วนของวงการเพลง ศิลปินหนุ่มหล่ออารมณ์ดี FOURTH หรือ โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล จาก RISER MUSIC ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุด 'อยู่ด้วยกันนะ (Every Single Day)' ซึ่งเป็นเพลงสไตล์ R&B ฟังสบาย ที่มาพร้อมกับมิวสิกวิดีโอสุดอบอุ่น โดยได้ดึงนางเอกสาวสวย พรีม-ชนิกานต์ ตังกบดี มาร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอด้วยกัน เพลงนี้จะพาผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศของค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความสุขและความเรียบง่ายเมื่อได้พบกับ 'คนที่ใช่' นอกจากนี้ยังได้นักแต่งเพลงมือทองอย่าง อู๊ด-อำนาจ ศรีสังข์ หรือ OZEEOOS มาเป็นผู้แต่งเนื้อร้องและโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเพลงดังมากมาย เพื่อสร้างสรรค์โทนดนตรีที่นุ่มนวลและเข้าถึงง่ายให้กับซิงเกิลใหม่นี้
การกลับมาของโฟร์ทกับซิงเกิลใหม่นี้ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางดนตรีและการเติบโตในฐานะศิลปิน การเลือกพรีม ชนิกานต์ มาร่วมงานในมิวสิกวิดีโอเป็นการเพิ่มเสน่ห์และความน่าสนใจให้กับผลงาน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองศิลปินได้แสดงศักยภาพในมุมมองใหม่ๆ ความร่วมมือกับโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงมากฝีมือ จะช่วยยกระดับคุณภาพของเพลงให้มีความเป็นสากลและเข้าถึงผู้ฟังในวงกว้างมากขึ้น ซิงเกิล 'อยู่ด้วยกันนะ' จึงเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าจับตามองจากศิลปินรุ่นใหม่ของไทย
ปิดท้ายข่าวบันเทิงด้วยข่าวดีจาก GMM Grammy ที่ได้ยกทัพศิลปินจาก GMM Music บินลัดฟ้าไปมอบความสุขให้กับแฟนๆ ที่ฮ่องกงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นำโดยศิลปินขวัญใจมหาชน พลพล พลกองเส็ง แท็กทีมกับหนุ่มหน้าหวานเสียงนุ่ม อิสร์ อิสรพงศ์ และนักร้องสาวเสียงดี โบนัส ภัทรธิรา เพื่อจัดเต็มความสนุกและความมันในงาน Thai Songkran Festival in Kowloon City 2026 การเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตในต่างประเทศเช่นนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการส่งมอบความบันเทิงให้กับชาวไทยในต่างแดน แต่ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและดนตรีไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย และเป็นการสนับสนุนศิลปินไทยในการก้าวสู่เวทีโลก การที่ GMM Grammy และ GMM Music ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมในต่างประเทศเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความมุ่งมั่นในการผลักดันอุตสาหกรรมเพลงไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ศิลปินที่ไปร่วมงานต่างก็เป็นที่รู้จักและมีฐานแฟนคลับจำนวนมาก การแสดงสดที่เต็มไปด้วยพลังและความประทับใจ จะสร้างความทรงจำที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมงาน และเป็นอีกก้าวสำคัญในการส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทยผ่านทางดนตรี
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ดราม่า ‘หงสาวดี vs อโยธยาเอยาวดี’ ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่ ดูอย่างไรดราม่ากรณี แบนหงสาวดี ซีรีส์ช่องวัน 31 ที่มีข้อพิพาทด้านลิขสิทธิ์และแนวคิดเนื้อหาว่าลอกจากการ์ตูนพีเรียด (BL) อโยธยาเอยาวดี
Read more »
Netflix ปรับครั้งใหญ่! เตรียมเปิดตัวฟีดวิดีโอแนวตั้งบนสมาร์ทโฟน ชูประสบการณ์ใหม่คล้าย TikTokNetflix ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ ประกาศปรับปรุงแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนครั้งใหญ่ เตรียมเปิดตัวฟีดวิดีโอแนวตั้งภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาเสพคอนเทนต์บนมือถือมากขึ้น พร้อมชี้เส้นแบ่งความบันเทิงทีวีและมือถือเริ่มเลือนลาง และใช้ AI สร้างสรรค์เพื่อยกระดับประสบการณ์การรับชม
Read more »
หุ้น Netflix ดิ่งเกือบ 10% หลังคาดการณ์ Q2 พลาดเป้าและผู้ร่วมก่อตั้งอำลาบอร์ดราคาหุ้น Netflix ร่วงกว่า 9% หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ประกอบกับ Reed Hastings ผู้ร่วมก่อตั้ง เตรียมลงจากตำแหน่งบอร์ดบริหาร ท่ามกลางความท้าทายใหม่ของบริษัทหลังพลาดดีล WBD และแรงกดดันในการรักษาความเป็นผู้นำตลาด.
Read more »
หุ้น Netflix ร่วง 9.7% แม้รายได้พุ่ง เซ่นพิษตั้งเป้า Q2 พลาดหุ้น Netflix ตกลงเกือบ 10% หลังคาดการณ์ไตรมาส 2 พลาดเป้านักวิเคราะห์ ประกอบกับโรงผู้ร่วมก่อตั้งเตรียมอำลาบอร์ด ท่ามกลางความท้าทายใหม่หลังพลาดดีลประวัติศาสตร์ WBD
Read more »
