รวบสำนวนส่งอัยการ! 'แพตตี้' องค์กรทำดี รับทราบ 3 ข้อหาฉ้อโกง
น.ส.พรพรรณ หรือ แพตตี้ รองประธานมูลนิธิองค์กรทำดี เข้าพบ ปศ. รับทราบ 3 ข้อหาฉ้อโกง นำข้อมูลเท็จ และฟอกเงิน รอรวบสำนวนส่งอัยการสิ้นปี
น.ส. พรพรรณ ภูมิรินทร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ แพตตี้ รองประธานกรรมการ มูลนิธิองค์กรทำดี ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อหน้าพนักงานสอบสวนรวม 3 ข้อหา ประกอบด้วย ข้อหาแรกคือ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ข้อหาที่สองคือ ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อหาสุดท้ายคือ ร่วมกันฟอกเงินAlso readมาดามแป้ง ได้รับรางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี เอเอฟซี ระดับ钻石 เป็นปีที่ 3
รายละเอียดข้อกล่าวหาและการแจ้งข้อหา
กรณีนี้ น.ส.พรพรรณ ต้องเผชิญกับกระบวนการยุติธรรมในลักษณะที่ถูกตั้งข้อหาอย่างรุนแรงทั้งสามฐานความผิด ซึ่งสะท้อนถึงปริมาณหลักฐานและประเด็นทางกฎหมายที่พนักงานสอบสวนต้องการเชื่อมโยงการกระทำของกลุ่มผู้ต้องหาเข้าด้วยกัน
การแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนถือเป็นคดีที่มีความรุนแรงทางกฎหมาย เนื่องจากเป็นการมุ่งหมายเอาทรัพย์สินโดยหลอกลวง ส่วนข้อหาเกี่ยวกับข้อมูลเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ และกรณีฟอกเงิน ล้วนเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมุ่งเน้นตรวจสอบการไหลเวียนของเงินทุนและความโปร่งใสของข้อมูล
พฤติกรรมระหว่างเข้าพบพนักงานสอบสวน
มีรายงานระบุชัดเจนว่า น.ส.พรพรรณ ได้พยายามหลบเลี่ยงการเข้าห่อหุ้มของสื่อมวลชนจำนวนมากที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบริเวณด้านหน้าอาคาร
เพื่อหลีกเลี่ยงการทำข่าว เธอจึงอาศัยเส้นทางด้านหลังของอาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ปส.) เพื่อขึ้นไปพบกับพนักงานสอบสวนในชั้นใน ซึ่งการเคลื่อนที่เฉพาะทางเช่นนี้สร้างความสนใจให้กับผู้สื่อข่าวที่รอทำข่าวอยู่ภายนอก
กำหนดการถัดไปและการส่งสำนวนอัยการ
แนวทางการดำเนินคดีหลังจากนี้ จะขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด 6 ราย ที่ต้องเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาให้ครบถ้วนทุกคนก่อน
หากพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่จำเป็นจะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในชั้นสอบสวนต่อไป จะมีการนัดหมายให้ผู้ต้องหาทั้งหมดกลับมารายงานตัวอีกครั้ง
วันที่ 18 ธันวาคม นี้ เป็นกำหนดการสำคัญที่กลุ่มผู้ต้องหาจะต้องกลับมารายงานตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการส่งตัวฟ้องต่อศาลอาญา โดยขั้นตอนการส่งฟ้องนี้มีความเร่งรีบเพื่อเตรียมความพร้อมทางเอกสาร
หลังจากนั้น พนักงานสอบสวนจะเร่งดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เหลือและสรุปสำนวนคดีทั้งหมด เพื่อส่งมอบให้แก่พนักงานอัยการพิจารณาตามขั้นตอน
เป้าหมายสำคัญคือการส่งมอบสำนวนคดีให้ถึงมือพนักงานอัยการในช่วงปลายเดือนธันวาคม เพื่อให้อัยการมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบความเพียงพอของพยานหลักฐานก่อนสั่งฟ้องคดีต่อศาลอาญาอย่างเป็นทางการ
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