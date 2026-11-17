รวบสาววัย 24 ลักครีมแบรนด์ดังในร้านสะดวกซื้อปากเกร็ด เผยหนี้นอกระบบดอกเบี้ยโหด
ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด จับสาววัย 24 ลักสินค้าแบรนด์ดังใน 7-Eleven เผยตกงานและจมปลักกับหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยวันละ 400 บาท ต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมกว่า 4 หมื่นบาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด นำโดย พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผู้กำกับการฯ จับกุมนางสาวอริษสา หรือนางปิงปอง อายุ 24 ปี ที่ห้องพักในป๊อปปูล่าคอนโด เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จากการตรวจค้นพบของกลางเป็นสินค้าแบรนด์ดังกว่า 13 รายการ รวมถึงเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุ
พฤติการณ์ลักทรัพย์และการจับกุม
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 17.01 น. เมื่อคนร้ายซึ่งเป็นหญิงแต่งกายด้วยเสื้อฮู้ดสีครีม กางเกงสีเทา และรองเท้าแตะ เข้าไปลักทรัพย์ภายในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาแจ้งวัฒนะ 26 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ก่อนหลบหนีออกไปAlso readกปน. ยืนยันน้ำประปากรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปลอดภัย ไม่ได้รับผลกระทบสารหนูในแม่น้ำสาย-กก-โขง
จากการสืบสวนติดตามผล เจ้าหน้าที่สามารถตามตัวผู้ต้องหาและยึดของกลางได้ รวมถึงโทรศัพท์มือถือไอโฟน 11 โปร สีทอง 1 เครื่อง พร้อมสินค้าประเภทเซรั่มและครีมบำรุงผิวหลายแบรนด์ เช่น สการ์เซรั่ม, Biolab, Acne Care, Rojukiss, Skinsista, Luna, Bissaq และ Skintific
แรงจูงใจจากภาระหนี้สินดอกเบี้ยโหด
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ตกงานและมีภาระต้องเลี้ยงลูกตามลำพัง โดยอดีตแฟนเก่าไม่เคยส่งเงินช่วยเหลือให้ดูแลบุตรเลย ทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาการเงินอย่างหนักและต้องกู้เงินนอกระบบมาจำนวน 4,000 บาท เพื่อใช้สอย
แต่สิ่งที่ทำให้สถานการณ์แย่ลงคือการเผชิญกับดอกเบี้ยเงินกู้ที่โหดเหี้ยม โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวันสูงถึง 400 บาท และหากชำระช้าจะถูกปรับเพิ่มอีกชั่วโมงละ 100 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับเงินต้น
เมื่อนำสลิปการโอนเงินย้อนหลังมาตรวจสอบพบว่า ตนเองได้จ่ายค่าดอกเบี้ยไปรวมแล้วประมาณ 40,000 บาท แต่เนื่องจากไม่มีเงินก้อนพอที่จะปิดยอดหนี้เงินต้น 4,000 บาท จึงทำให้เงินต้นคงสภาพเดิมและภาระดอกเบี้ยยังคงวิ่งต่อไปไม่จบสิ้น
พฤติการณ์โพสต์ขายและบทบาทแฟนหนุ่ม
ผู้ต้องหาเปิดเผยว่า ขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนก่อเหตุลักษณะดังกล่าวมาแล้วประมาณ 3 ถึง 4 ครั้ง ในพื้นที่ย่านแจ้งวัฒนะและเมืองทองธานี เมื่อได้สินค้ามาแล้วจะนำไปโพสต์ขายผ่านเฟซบุ๊กเพื่อหารายได้
ในการรับเงินโอนจากลูกค้า จะให้โอนเงินเข้าบัญชีของแฟนหนุ่มคนปัจจุบัน ซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่า แฟนหนุ่มไม่มีส่วนรู้เห็นกับการก่อคดีแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นผู้ถือบัตรเอทีเอ็มและเก็บรหัสผ่านไว้เพียงคนเดียว
ส่วนแฟนหนุ่มมีหน้าที่หลักในการดูแลบุตรและประกอบอาชีพขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวและแบ่งเบาภาระค่าเช่าที่พัก
ขั้นตอนทางกฎหมายและผลกระทบต่อผู้ต้องหา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาในคดี "ลักทรัพย์ในเวลากลางวัน" ต่อผู้ต้องหาแล้ว และควบคุมตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เพื่อทำการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นความยากลำบากของบุคคลที่ติดอยู่ในวงจรหนี้สินนอกระบบ ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเกินจริงและขาดช่องทางในการฟื้นฟูสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ต้องตัดสินใจผิดเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
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