รวบ ร.ต.ต. ค้ายาบ้า 1.6 หมื่นเม็ด อ้างตกค้างสมัยปราบยาเสพติด

เจ้าหน้าที่ตำรวจสกลนครจับกุม ร.ต.ต. ค้ายาเสพติด 16,000 เม็ด อ้างเป็นยาเสพติดที่ตกค้างสมัยปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด และถูกนำตัวไปฟอกไตในคุก
เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด สกลนคร นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด สกลนคร พร้อมด้วยนายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นายอำเภอเมือง สกลนคร นายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายกฤติคุณ แก้วคุณนอก ป้องกันจังหวัด สกลนคร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการ จับกุม ร.ต.ต.
นายหนึ่ง อายุ 54 ปี ในข้อหาค้ายาเสพติด หลังจากตรวจพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักและรถยนต์ รวมจำนวน 16,000 เม็ด ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นจากการขยายผลการสืบสวน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการล่อซื้อยาบ้าจากผู้ต้องสงสัยชายรายหนึ่งที่ใช้ชื่อสมมุติว่า “นายมาร์ค” เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา การสืบสวนได้นำไปสู่การเปิดเผยถึงแหล่งที่มาของยาเสพติด ซึ่งเชื่อมโยงไปยัง ร.ต.ต. ผู้ต้องหารายนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดโทรศัพท์ของนายมาร์คและใช้วิธีติดต่อซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อทำการนัดหมายการส่งมอบยาเสพติด ทำให้สามารถวางแผนและเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน 8 มัด โดย 6 มัดถูกซุกซ่อนอยู่ในกล่องเอกสารภายในบ้าน และอีก 2 มัดซุกซ่อนอยู่บริเวณเบาะหลังรถยนต์กระบะที่จอดอยู่ข้างบ้าน ซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา การค้นพบยาเสพติดจำนวนมากเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และความจำเป็นในการดำเนินมาตรการปราบปรามอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง\จากการสอบสวน ผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพว่า ยาบ้าจำนวนดังกล่าวเป็นของที่ตกค้างตั้งแต่สมัยที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยอ้างว่าไม่ได้มีการซื้อหามาใหม่ และมีนายมาร์คเป็นผู้ที่นำยาเสพติดไปจำหน่ายต่อ คำให้การของผู้ต้องหาได้ถูกบันทึกไว้เพื่อประกอบการพิจารณาคดีต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ต้องหาจะอ้างว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของเก่า แต่การครอบครองยาเสพติดในปริมาณมากเช่นนี้ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายร้ายแรง และต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าว เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการฟอกไต เนื่องจากผู้ต้องหามีอาการป่วยเป็นโรคไตระยะที่ 4 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ เนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงสภาพร่างกายของผู้ต้องหา และอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมในอนาคต ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้กล่าวว่า คดีนี้เป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ภายใต้แนวคิด “แจ้ง เราจับ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยเน้นย้ำว่า จะไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้กระทำผิด ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และความตั้งใจที่จะนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคม\การจับกุม ร.ต.ต. ในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด การดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจะต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม และต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นการป้องปรามผู้กระทำผิดรายอื่นๆ นอกจากนี้ การขยายผลการสืบสวนเพื่อค้นหาผู้ร่วมขบวนการและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากยาเสพติด และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้สังคมไทยปลอดจากยาเสพติดอย่างแท้จริ
ยาเสพติด จับกุม ตำรวจ สกลนคร ค้ายา ฟอกไต ปราบปรามยาเสพติด
