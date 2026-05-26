รมว.เกษตรฯ เผยอาการ'วูบหมดสติ' คาโรงแรมที่พักระหว่างลงพื้นที่ จนต้องส่งโรงพยาบาล

รมว.เกษตรและสหกรณ์ สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการ รมว.เกษตรฯ เผยว่าสาเหตุหลักมาจากการอ่อนเพลียสะสมล้วนๆ เพราะตั้งแต่เข้ามารับไม้ต่อคุมกระทรวงเกรดเอรอบนี้ แกโหมงานหนักวิ่งรอกลงพื้นที่แบบนอนสต็อปมาเกือบสองเดือนเต็ม ทั้งเรื่องบริหารจัดการน้ำ ทั้งเตรียมงานมหกรรมพืชสวนโลกที่หนองแด พอมาเจอสภาพอากาศเมืองไทยช่วงนี้ที่ร้อนระอุทะลุ 40 องศาเซลเซียสเข้าไป ร่างกายในวัยเก๋าเลยส่งสัญญาณประท้วงจนระบบชัตดาวน์ไปชั่วขณะ แต่ที่ต้องยกนิ้วให้แบบยอมใจในความอึดก็คือ สปิริตแรงเกินร้อย เพราะพอฟื้นคืนสติลืมตาขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นปั๊บ แกก็อ้อนวอนคุณหมอขอออกจาก รพ.ทันทีเพื่อไปลุยงานตามนัดหมายเดิม
รมว.
เกษตรและสหกรณ์ ทำเอาคนในทำเนียบรัฐบาลและข้าราชการซอยราชดำเนินใจหายใจคว่ำกันเป็นแถว เมื่อจู่ๆ มีกระแสข่าวสะพัดมาดึกดื่นว่าแกเกิดอาการ'วูบหมดสติ' คาโรงแรมที่พักระหว่างเดินสายลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จนต้องหามส่งโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรเป็นการด่วนที่สุด แถมสถานการณ์ตอนนั้นแว่วว่าวิกฤตหนักจนทีมแพทย์ต้องตัดสินใจทำ CPR ปั๊มหัวใจกู้สัญญาณชีพกลับคืนมาอยู่ประมาณ 2-3 นาที ก่อนจะส่งตัวเข้าจำศีลในห้อง ICU เพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด สืบสาวราวเรื่องจากคนใกล้ชิดอย่าง สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการ
เกษตรฯ ออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุหลักมาจากอาการอ่อนเพลียสะสมล้วนๆ เพราะตั้งแต่เข้ามารับไม้ต่อคุมกระทรวงเกรดเอรอบนี้ แกโหมงานหนักวิ่งรอกลงพื้นที่แบบนอนสต็อปมาเกือบสองเดือนเต็ม ทั้งเรื่องบริหารจัดการน้ำ ทั้งเตรียมงานมหกรรมพืชสวนโลกที่หนองแด พอมาเจอสภาพอากาศเมืองไทยช่วงนี้ที่ร้อนระอุทะลุ 40 องศาเซลเซียสเข้าไป ร่างกายในวัยเก๋าเลยส่งสัญญาณประท้วงจนระบบชัตดาวน์ไปชั่วขณะ แต่ที่ต้องยกนิ้วให้แบบยอมใจในความอึดก็คือ สปิริตแรงเกินร้อย เพราะพอฟื้นคืนสติลืมตาขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นปั๊บ แกก็อ้อนวอนคุณหมอขอออกจาก รพ.
ทันทีเพื่อไปลุยงานตามนัดหมายเดิม โดยเฉพาะการไปร่วมพิธีอุปสมบทของ ราเชน ศิลปะรายะ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่วัดป่าบ้านตาด ท่ามกลางเสียงถอนหายใจโล่งอกของทีมงาน ล่าสุดในการประชุม ครม.
ที่ทำเนียบฯ นักข่าวพากันไปดักรอหน้าตึกบัญชาการแน่นขนัดเพื่อดูให้เห็นกับตาว่าแกไหวจริงไหม ซึ่ง ก็ปรากฏตัวด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม พร้อมโปรยยาหอมบอกตอนนี้ร่างกายฟื้นตัวกลับมาแล้ว'80 เปอร์เซ็นต์' พร้อมยอมรับแบบติดตลกว่าตอนโดนปั๊มหัวใจไม่อยากย้อนคิดเท่าไหร่ เพราะพูดไปก็เสียวไป หลังจากนี้คงต้องหาเวลาไปตรวจร่างกายให้ละเอียดอีกรอบ เอาเป็นว่านาทีนี้แม่ทัพเกษตรฯ ยังใจสู้ ขอลุยงานแก้ภัยแล้งปัญหาน้ำให้พี่น้องเกษตรกรต่อยาวๆ ชนิดที่วัยรุ่นยังต้องหลบทางให้เก๋าเกมตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียว
