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รมว.วัฒนธรรมเปิดนิทรรศการ ART FOR CHANGE BEYOND ABILITY ส่งเสริมสิทธิผู้พิการผ่านศิลปะ

siamrath_online#15 in ประเทศไทย
รมว.วัฒนธรรมเปิดนิทรรศการ ART FOR CHANGE BEYOND ABILITY ส่งเสริมสิทธิผู้พิการผ่านศิลปะ
ซาบีด้า ไทยเศรษฐ์ · ART FOR CHANGE · หอศิลป์แห่งชาติ
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นางสาวซาบีด้า ไทยเศรษฐ์ เปิดนิทรรศการ 'ART FOR CHANGE BEYOND ABILITY' ที่หอศิลป์แห่งชาติ วันที่ 7-27 พ.ย. 69 นำเสนอ 205 ผลงานจาก 45 ศิลปิน เพื่อเปลี่ยนมุมมองสังคม

นางสาว ซาบีด้า ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ " ART FOR CHANGE BEYOND ABILITY" หรือ "ศิลปะเพื่อเปลี่ยนแปลง เกินกว่าข้อจำกัด" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ (หอศิลป์เจ้าฟ้า) กรุงเทพมหานคร

จุดมุ่งหมายการเปลี่ยนมุมมองสังคม

นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของมูลนิธิอาร์ตนอกแฮนด์ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรด้านศิลปะสำหรับคนพิการจำนวน 5 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดพื้นที่ให้สังคมได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายของมนุษย์ และเปลี่ยนมุมมองจากการมองเห็นข้อจำกัด ไปสู่การมองเห็นความสามารถ ตัวตน และความเป็นไปได้ของมนุษย์ทุกคน

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หัวใจสำคัญของการจัดงานคือความพยายามในการเปลี่ยนคำถามจาก "ศิลปินพิการทำอะไรได้บ้าง" ไปสู่คำถามที่ว่า "ศิลปินคนหนึ่งกำลังสื่อสารอะไรกับเรา" เพื่อให้ผู้ชมพิจารณาผลงานผ่านแนวคิด เทคนิค ความงาม และเรื่องราวที่ศิลปินต้องการถ่ายทอด มากกว่าการตัดสินคุณค่าของบุคคลจากข้อจำกัดทางร่างกายหรือเงื่อนไขของชีวิต

รายละเอียดผลงานและจำนวนศิลปิน

ภายในนิทรรศการจะนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินพิการและศิลปินผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากกว่า 45 คน รวมประมาณ 205 ผลงาน ผลงานที่จัดแสดงประกอบด้วย จิตรกรรม 190 งาน และประติมากรรม 15 ชิ้น จากศิลปินพิการหลายประเภท ทั้งพิการทางการเคลื่อนไหว ปัญญา ตาบอด และศิลปินออทิสติกหรือดาวน์ซินโดรม

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ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันได้หล่อหลอมให้ผลงานเหล่านี้สะท้อนความเป็นมนุษย์ที่มีความคิด ความฝัน และภาษาทางศิลปะเป็นของตัวเอง ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสทั้งมิติของความงามทางศิลปะและมิติของการเรียนรู้ทางสังคม ผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีการพบปะ แลกเปลี่ยน และมีส่วนร่วมโดยตรงกับศิลปิน

กิจกรรมพิเศษและความคาดหวังในอนาคต

หนึ่งในองค์ประกอบที่สะท้อนแนวคิดของงานคือกิจกรรมแฟชั่นโชว์ "ART FOR LIFE คุณค่าของชีวิต" ซึ่งเปิดพื้นที่ให้ศิลปินพิการและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศร่วมเดินแบบ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความหลากหลาย การยอมรับ และคุณค่าของมนุษย์ผ่านพื้นที่สร้างสรรค์เดียวกัน

การนิทรรศการนี้ยังมุ่งเน้นการเชื่อมโยงผลงานกับผู้สนใจซื้อมีส่วนร่วม และภาคธุรกิจ ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสทางอาชีพในอนาคต โดยหวังว่าจะช่วยลดอคติทางสังคมและเปิดมิติการพัฒนาผู้พิการด้วยศิลปะอย่างเป็นรูปธรรม

กำหนดการและสถานที่จัดแสดง

นิทรรศการ "ART FOR CHANGE BEYOND ABILITY" มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง 27 พฤศจิกายน 2569 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ (หอศิลป์เจ้าฟ้า) กรุงเทพมหานคร เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้สนใจงานศิลปะ นักสะสม นักเรียน นักศึกษา และภาคธุรกิจ ร่วมสัมผัสผลงานและเรื่องราวของศิลปิน เพื่อร่วมกันมองเห็นศิลปะ มองเห็นมนุษย์ และมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่สังคมสามารถสร้างขึ้นมาได้

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เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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ซาบีด้า ไทยเศรษฐ์ ART FOR CHANGE หอศิลป์แห่งชาติ มูลนิธิอาร์ตนอกแฮน ศิลปะผู้พิการ

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