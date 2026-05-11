รมว.สาธารณสุขเผยรัฐบาลห่วงใยปัญหาโรงพยาบาลพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา จ.ตากสั่งเร่งแก้ไขเชิงระบบ

นายพัฒนา รมว.สาธารณสุข กล่าวในประชุมของคณะผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ จ.ตากว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยสถานการณ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา จ.ตาก...
รมว. สธ. เผย นายกฯห่วงใยปัญหา รพ. พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา จ.
ตาก สั่งเร่งแก้ไขเชิงระบบ มอบปลัด สธ. ลงพื้นที่วางแนวทางพัฒนาระบบไฟฟ้า- IT ช่วยลดภาระงาน แยกบัญชีค่าใช้จ่าย-สนับสนุนงบช่วยเหลือระยะสั้น 50 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนสาธารณสุขชายแดนโดยขอรับการสนับสนุนจากนานาชาติกระทรวงสาธารณสุข (สธ.
) อนุมัติงบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก11 พฤษภาคม 2569 ที่โรงพยาบาลอุ้มผาง จ. ตากประชุมติดตามการดำเนินงานสาธารณสุขและการจัดบริการสุขภาพกลุ่มประชากรต่างชาติในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา จ. ตาก ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นพ.
สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ. เลิศชาย เลิศวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 และคณะผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ จ. ตาก เข้าร่วมประชุม นายพัฒนา รมว.
