รมว.ดีอี ยืนยันไม่เคยสปายแวร์ ยกระดับความร่วมมือไซเบอร์กับ 22 หน่วยงาน
นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดีอี แถลงแจงเรื่องสปายแวร์ ยืนยันไม่เกี่ยวข้อง พร้อมประกาศแนวร่วม 22 หน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลป้องภัยไซเบอร์ ย้ำไม่มีนโยบายรุกล้ำสิทธิ์ประชาชน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 นาย ไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แถลงข่าวภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 8 แห่ง และภาคเอกชน 14 แห่ง เพื่อกำหนดมาตรการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยในที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าจะดำเนินการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลการโจมตีทางออนไลน์อย่างทันท่วงที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันระบบที่ถูกรุกราน
นายไชยชนก ชิดชอบ ระบุว่า รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีซึ่งส่งผลให้ระดับภัยคุกคามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ดังกล่าว ทุกหน่วยงานจึงต้องร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลการโจมตีทางไซเบอร์ประสานการทำงานเพื่อคลี่คลายเหตุฉุกละหุก และเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอย่าง Global Anti-Scam Association (GASA) เพื่อยกระดับระบบแบ่งปันข้อมูลและแจ้งเตือนภัยใน ระดับสากลAlso readเปิดชม ‘โกลเด้นบอย’ วันแรก ล้นพิพิธภัณฑ์ฯ พระนคร ไม่ขัดแชะภาพคู่ ‘สุริยวรมันที่1’ มาด้วย!
มาตรการร่วมมือและคำชี้แจงเรื่องสปายแวร์
แม้ยังไม่มีการยกระดับเรื่องการดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ แต่ทุกฝ่ายจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานยังขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทำให้การรับมือภัยคุกคามไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับความกังวลเรื่องการถูกรโจมตีทางไซเบอร์นั้น นายไชยชนก ชิดชอบ ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนตื่นตระหนกเพราะที่ผ่านมาแทบทุกคนมีโอกาสเผชิญกับการโจมตีทางออนไลน์ แต่หากไม่ได้เป็นเป้าหมายโดยตรงก็อาจไม่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นแนะนำให่ประชาชนตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตามคำแนะนำของ Apple และ Google หากสงสัยว่าโทรศัพท์มือถือถูกรเจาะระบบ สามารถแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช) เพื่อตรวจสอบได้
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความไว้วางใจ
นายไชยชนก ชิดชอบ ย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการประเมินความเสียหายออกมาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่สิ่งที่น่ากังวลคือผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้บริโภคและนักลงทุนหากเกิดความไม่มั่นใจต่อระบบดิจิทัลย่อมส่งผลต่อเนื่องไปถึงการยกระดับมาตรฐานความร่วมมือ ตลอดจนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะหากมีความไม่มั่นคงในระบบอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการลงทุนในภาคเทคโนโลยีและภาคการเงินของประเทศในระยะยาว
ปัดตกข้อกล่าวหาด้านนโยบายรัฐ
ในกรณีที่ มีการตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลอาจอยู่เบื้องหลังการส่งสปายแวร์โจมตีอุปกรณ์ของประชาชนและบุคคลสำคัญนั้น นายไชยชนก ชิดชอบ กล่าวว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีข้อเท็จจริงและไม่มีหลักฐานใด ๆ มา รองรับ พร้อมยืนยันว่า ทางกระทรวงดีอี ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ การกระทำดังกล่าวอย่างแน่ชัด และกระทรวงดีอี ไม่มีระบบใด ๆ ที่สามารถดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ได้ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลว่า ไม่มีนโยบายที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนหรือพัฒนาเครื่องมือใด ๆ ก็ตามที่มีลักษณะเป็นการบุกรุกหรือล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชน ซึ่งทางภาครัฐสามารถยืนยันในประเด็นนี้ได้เด็ดขาด
ประสานงานและเตรียมความพร้อมภาคเอกชน
ด้านนายพชร อนันตศิลป ปลัดกระทรวงดีอี กล่าวว่า กระทรวงดีอี ได้ประสาน สกมช และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช) ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ได้แก่ ตลาดการเงิน ตลาดทุน สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และพลังงาน เร่งตรวจสอบความพร้อมของระบบ เฝ้าระวังความเสี่ยง และฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุโจมตีทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มการเงินและสถาบันการเงิน แม้จะมีระบบป้องกันที่เข้มแข็งอยู่แล้ว แต่ไม่ควรประมาทเนื่องจาก รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและทบทวนแผนรับมืออย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนี้ การส่งหนังสือแจ้งเตือนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เป็นไปตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและบริการสำคัญของประเทศ สำหรับภาคเอกชนที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย GSMA, Google Cloud (Thailand), Apple, Australian Competition & Consumer Commission, National Anti-Scam Center Australia, Mastercard, Global Anti-Scam Alliance, State Department US, TikTok/ByteDance, LINE Thailand, Meta/Facebook Thailand, Gogolook, True และ AIS
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