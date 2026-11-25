รมว.ทส. ปราบโรงงานรีไซเคิลปราจีนบุรีฝังกลบกากอันตราย 500 ตัน
นายสุชาติ ชมกลิ่น สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมมลพิษบุกตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลจังหวัดปราจีนบุรี พบเศษสายไฟบดย่อยฝังกลบไม่ต่ำกว่า 500 ตัน ขาดใบอนุญาต ถูกดำเนินคดีทันที
นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งเข้มงวดให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมมลพิษ หรือ ฉก.ควบคุมมลพิษ สนธิกำลังกับหน่วยงานเกี่ยวข้องบุกตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลในจังหวัด ปราจีนบุรี อย่างเร่งด่วน เพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากได้รับเบาะแสว่ามีการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมาย ทั้งการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นที่ตั้งโรงงาน และมีการฝังกลบเศษวัสดุอันตรายเป็นจำนวนมาก
บุกโรงงานรีไซเคิลปราจีนบุรีพบกากอันตราย
ปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเป้าหมายไปที่บริษัท ไทยรุ่งเรืองกิจ จำกัด และบริษัท แอลดี เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งประกอบกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทของเสียไม่อันตราย ตามใบอนุญาตโรงงานลำดับที่ 105 โดยทีมผู้ตรวจสอบนำโดย พลตำรวจโท อิทธิพร โพธิ์ทอง หัวหน้า ฉก.ควบคุมมลพิษ และ ดร.จำลอง ช่วยรอด รองหัวหน้าชุด พร้อมเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้ และตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าตรวจค้นด้วยหมายค้นเพื่อรวบรวมหลักฐานการกระทำความผิดAlso readสภาพอากาศวันนี้ 25 พ.ย. 69 กรมอุตุฯ เปิดพิกัด ฝนฟ้าคะนอง 40-60%
ที่บริษัท ไทยรุ่งเรืองกิจ จำกัด เจ้าหน้าที่พบเศษอะลูมิเนียม เศษสแตนเลส และขี้เลื่อยอะลูมิเนียมปนเปื้อนน้ำมันภายในอาคารโรงงาน เมื่อตรวจสอบด้วยเครื่อง X-ray Fluorescence Spectrometer (XRF) พบโลหะหนักปนเปื้อน ได้แก่ พลวง แคดเมียม และตะกั่ว จึงมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบเพิ่มเติม ขณะที่พบเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วบรรจุถุงบิ๊กแบ็กกองอยู่ภายนอกอาคารจำนวนมาก
ส่วนที่บริษัท แอลดี เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด พบพฤติการณ์ฝังกลบเศษเปลือกสายไฟบดย่อยบริเวณลานด้านหน้าโรงงานซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็กโฮขนาดเล็กขุดลึกประมาณ 80 เซนติเมตร พบชั้นเศษสายไฟบดย่อยหนาประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งผลตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง XRF พบโลหะหนัก ได้แก่ พลวง ตะกั่ว แคดเมียม และซีลีเนียม จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ปริมาณกากขยะพบไม่ต่ำกว่า 500 ตัน
จากการตรวจสอบพบว่ามีการสะสมเศษเปลือกสายไฟบดย่อยทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังโรงงานเป็นจำนวนมาก รวมปริมาณไม่น้อยกว่า 500 ตัน โดยเศษวัสดุและกากของเสียทั้งหมดถูกเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ยืนยันในห้องปฏิบัติการนำเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
นายสุชาติ ย้ำจุดยืนว่าจะไม่ยอมให้เรื่องการกระทำผิดด้านสิ่งแวดล้อมกลายเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการสามารถฝ่าฝืนได้โดยไม่มีโทษ โดยสั่งการให้ขยายผลสืบสวนหาต้นตอและตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนให้ถึงที่สุด พร้อมควบคู่ไปกับการตรวจสอบโรงงานอื่นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสกัดการลักลอบนำกากของเสียมาทิ้ง ฝังกลบ หรือจัดการโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
ติดตามสถานการณ์โรงงานกำจัดขยะชลบุรี
นอกจากกรณีในจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว รมว.ทส. ยังสั่งการให้ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หลังจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าสถานที่ดังกล่าวมีการจัดการขยะเกินศักยภาพจนอาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการและหาสาเหตุของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการขยะที่ล้นเกินกำลัง处理能力 ซึ่งอาจนำไปสู่การรั่วไหลของน้ำชะขยะออกนอกพื้นที่และส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งเตรียมมาตรการทางกฎหมายหากพบการกระทำความผิด
เร่งฟื้นฟูป่าสงวนแม่แจ่มแก้ปัญหาแม่น้ำกก
พร้อมกันนี้ นายสุชาติ ยังกำกับดูแลการดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่ป่าแม่แจ่มและแม่ตื่น จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรา 25 โดยมุ่งฟื้นฟูพื้นที่ป่ากว่า 168 ร้อยไร่ เพื่อรักษาผืนป่าอย่างยั่งยืนและป้องกันปัญหาดินถล่มหรือความเสียหายต่อระบบนิเวศ
ในส่วนของวิกฤตมลพิษในแม่น้ำกก สาย และรวก นายสุชาติได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินการเจาะบ่อช่วยชาวบ้านจำนวน 10 แห่ง เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสะอาดทดแทนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมี
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