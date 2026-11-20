รมว.กลาโหม มอบทุนบุตรหลานกำลังพล เน้นดูแลอนาคตเด็กทหาร
พลเอก สรรเพชญ เนตรพิบูลย์ เปิดงานมอบทุนการศึกษาบุตรหลานกำลังพลทหาร โดยรมว.กลาโหมย้ำดูแลครอบครัวทหารผู้เสียสละ พร้อมขอให้เด็กตั้งใจเรียนและหลีกเลี่ยงภัยออนไลน์
พิธีมอบ ทุนการศึกษา และค่าดำรงชีพสำหรับบุตรหลานของกำลังพลทหาร ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมี พลเอก สรรเพชญ เนตรพิบูลย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลโท วรพรต แก้ววิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงกลาโหม พลตรี สมภพ ภาระเวช รองแม่ทัพภาคที่ 2 และ พลตรี บุญเสริม บุญบำรุง ผู้บัญชาการ กองกำลังสุรนารี ร่วมเป็นเกียรติ
รายละเอียดและวัตถุประสงค์การจัดงานมอบทุน
ภายในงานมีการนำเสนอวิดีโอสะท้อนเรื่องราวชีวิตและการศึกษาของบุตรหลานกำลังพล ตลอดจนการพูดคุยกับครอบครัวทหารที่ได้รับทุนอย่างอบอุ่น พลตรี บุญเสริม บุญบำรุง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการดำเนินงานในการสนับสนุนทุนดังกล่าว เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทหารอย่างแท้จริงAlso readจากลาวสู่จอไทย! 'โตโต้ เกียรติศักดิ์ ศรีสุนทร' นักแสดงลาวคนแรก กับเส้นทางซีรีส์วายที่น่าจับตาที่สุดตอนนี้
คำกล่าวแสดงความเคารพต่อความเสียสละของทหาร
พลโท อดุลย์ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกด้วยใจจริงว่า ตนเคารพในหัวใจของทหารทุกนาย โดยเฉพาะกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน และมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมาร่วมพิธีนี้เพราะตระหนักดีว่าทุกความเสียสละของทหารกล้ามีครอบครัวและคนที่รักอยู่เบื้องหลัง โดยเน้นย้ำคำกล่าวที่ว่า เราต้องดูแลผู้เสียสละ
แนวทางดูแลเด็กเยาวชนและอนาคตครอบครัวทหาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ฝากถึงบุตรหลานของกำลังพลผู้เสียสละ ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในความกล้าหาญและคุณงามความดีของบิดา รวมถึงขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเติบโตเป็นคนดี เพื่อสร้างอนาคตของตนเอง พร้อมทั้งขอให้ผู้ปกครองดูแล ปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยคุกคามต่างๆ โดยเฉพาะภัยจากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างปลอดภัย
นโยบายสวัสดิการและคำมั่นสัญญาของประเทศ
กระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตและพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสวัสดิการ การศึกษา และคุณภาพชีวิต ซึ่งการมอบทุนในครั้งนี้มิใช่เพียงการช่วยเหลือแต่เป็นการส่งต่อโอกาสให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง
ในช่วงท้าย รมว.กลาโหมได้กล่าวย้ำถึงคุณค่าของความเสียสละและความรับผิดชอบที่ประเทศชาติมีต่อครอบครัวทหารกล้าว่า เลือดเนื้อและชีวิตของทหารที่เสียสละปกป้องแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเปล่า ลูกหลานของกำลังพลเหล่านี้จะต้องไม่มีวันถูกทอดทิ้ง และคนไทยทุกคนจะไม่มีวันลืม
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics