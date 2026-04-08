รมว. ทส. ลุยงานวันแรก สั่งลุยแก้ปัญหาไฟป่า-สิ่งแวดล้อม พร้อมเน้นย้ำการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรก พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และสิ่งแวดล้อม ย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
วันนี้ (8 เมษายน 2569) เวลา 08.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มต้นด้วยการนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติภารกิจในการขับเคลื่อนงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมี ดร.
รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ บริเวณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุชาติ รมว.ทส. ได้กล่าวเปิดเผยถึงแนวทางการทำงานในวาระเริ่มต้นว่า พร้อมที่จะเดินหน้าทำงานในทันที โดยครอบคลุมทั้งการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของประเทศ การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป โดยเน้นย้ำถึงแนวทางการทำงานเชิงรุก เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงอย่างเร่งด่วน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยยึดหลักแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการดำเนินงาน\สำหรับประเด็นเร่งด่วนที่นายสุชาติให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ การควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควัน ที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงจากจุดความร้อนสะสมที่อาจปะทุขึ้นใหม่ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเพียงไม่กี่ชั่วโมง จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งระบุว่า ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาป่าเพื่อทำการเกษตร การหาของป่า การล่าสัตว์ในพื้นที่ป่า และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อระดมกำลังเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง แม้ว่ากำลังพลจะต้องทำงานอย่างหนักและเผชิญกับความยากลำบาก แต่ทุกคนยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมกันนี้ นายสุชาติได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ทั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การค้าไม้ผิดกฎหมาย การล่าสัตว์ป่าสงวน และการลักลอบส่งสัตว์ป่าออกนอกประเทศ ซึ่งยังคงพบเห็นการกระทำผิดเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง และมีการจับกุมผู้กระทำความผิดได้เกือบทุกวัน\ในส่วนของการสื่อสารกับประชาชน นายสุชาติ รมว.ทส. ได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารภาครัฐเป็นอย่างยิ่ง โดยระบุว่า ที่ผ่านมาการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนยังไม่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ในวงกว้างผ่านทุกช่องทางที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในนโยบายและมาตรการต่างๆ ของกระทรวงฯ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน สำหรับในระยะยาว กระทรวงฯ จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในทุกมิติ ทั้งในด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ การลงทุนในโครงการต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ต่างๆ พร้อมเน้นย้ำว่าทุกโครงการพัฒนาจะต้องมีการประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสัตว์ป่าอย่างรอบด้านและครอบคลุม เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว นายสุชาติ รมว.ทส. ได้ย้ำทิ้งท้ายว่า การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนั้น ไม่สามารถทำได้สำเร็จลุล่วงเพียงลำพัง หากแต่ต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคน เพื่อร่วมกันปกป้อง ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของประเทศให้คงอยู่และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไ
