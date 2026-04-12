รมว.ทส. สั่งเร่งล่าตัวผู้กระทำผิดคดีพะยูนถูกตัดหัว พร้อมผลักดันมาตรการอนุรักษ์ระยะยาว

รมว.ทส. สั่งการด่วนให้ติดตามคดีพะยูนถูกตัดหัวที่เกาะยาว พังงา พร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ สั่งเร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี และผลักดันมาตรการอนุรักษ์พะยูนและระบบนิเวศหญ้าทะเลอย่างยั่งยืน
วันที่ 12 เมษายน 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) สั่งการด่วนให้ติดตามความคืบหน้าคดีพบซาก พะยูน ถูกตัดหัวในพื้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมอบหมายให้นายเผด็จ ลายทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรม ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง (อทช.
) ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด การลงพื้นที่ครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายภาคส่วน เพื่อรับฟังผลการชันสูตรซากพะยูนในเชิงนิติวิทยาศาสตร์จากสัตวแพทย์ประจำศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พะยูนตัวดังกล่าวเกยตื้นเสียชีวิตจากภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรัง ก่อนถูกตัดหัวภายหลังเสียชีวิตแล้วประมาณ 2–24 ชั่วโมง โดยไม่พบร่องรอยการทำร้ายขณะมีชีวิต หรือการล่าเพื่อเอาชิ้นส่วน อย่างไรก็ตาม ลักษณะบาดแผลมีความคมชัด บ่งชี้ว่าผู้ก่อเหตุมีความชำนาญสูง สามารถตัดบริเวณข้อกระดูกคอได้อย่างแม่นยำ และพบร่องรอยการยึดร่างระหว่างก่อเหตุ นายเผด็จ รองปลัดฯ กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนอย่างกว้างขวาง เนื่องจากพะยูนเป็นสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ และมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะการรักษาความสมบูรณ์ของหญ้าทะเล ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลัก อีกทั้ง ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลในประเทศไทย พร้อมผลักดันมาตรการระยะยาว ทั้งการเพิ่มการลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยง การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่สู่อนาคต ดร.ปิ่นสักก์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม รวมถึงชิ้นส่วนจมูกพะยูนที่พบในทะเล เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ DNA นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ตามกฎหมายห้ามครอบครองสัตว์ป่าสงวน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ล่าสุด มีการตั้งรางวัลนำจับ 50,000 บาท สำหรับผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดี พร้อมเปิดสายด่วน 1362 รับแจ้งเหตุสัตว์ทะเลหายากตลอด 24 ชั่วโมง\คดีนี้ถือเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่กระทบต่อ “พะยูน” ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ของไทย และสะท้อนปัญหาความเปราะบางของระบบนิเวศหญ้าทะเล แหล่งอาหารหลักของพะยูน หากไม่เร่งฟื้นฟูและปกป้องอย่างจริงจัง อาจส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล และเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะยาว จากเหตุการณ์นี้ รมว.ทส. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อลงโทษผู้กระทำผิดและส่งสัญญาณไปยังผู้ที่คิดจะกระทำความผิดในลักษณะเดียวกัน อีกทั้งยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้กล่าวถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์พะยูนและระบบนิเวศหญ้าทะเลแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รมว.ทส. ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์พะยูนและระบบนิเวศทางทะเลให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พะยูน เช่น การติดตามการเคลื่อนที่ของพะยูน การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล และการสร้างแหล่งอาหารทางเลือกให้แก่พะยูน นอกจากนี้ รมว.ทส. ยังได้แสดงความห่วงใยถึงสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บและล้มป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการและเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้า และการพัฒนาเทคโนโลยีในการดับไฟป่าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น\การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม รมว.ทส. ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงในการดำเนินงานตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง การอนุรักษ์พะยูนและการแก้ไขปัญหาไฟป่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภารกิจที่สำคัญของกระทรวงฯ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการทรัพยากรน้ำ การลดมลพิษทางอากาศ และการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด รมว.ทส. ได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นย้ำว่าการพัฒนาที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวจะนำไปสู่ความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนในที่สุด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลานสืบไ
