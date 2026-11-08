รมว.สุชาติ ปราบมาเฟียหาดฟรีดอม ทวงคืนผืนแผ่นดินไทย
รัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น สั่งการลงพื้นที่ภูเก็ตปราบปรามกลุ่มมาเฟียที่บุกรุกยึดครองหาดฟรีดอม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติกลับมาสู่ประชาชนอย่างถาวร
รัฐมนตรี สุชาติ ชมกลิ่น ได้ประกาศนโยบายเด็ดขาดในการปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มมาเฟียและนายทุนที่บุกรุกยึดครองพื้นที่ หาดฟรีดอม จังหวัด ภูเก็ต โดยมีเป้าหมายหลักคือการทวงคืนผืนแผ่นดินและทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนสู่รัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ
ปฏิบัติการทวงคืนหาดฟรีดอม
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับคำสั่งโดยตรงจากนายกรัฐมนตรี ให้บินด่วนลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อ开启ปฏิบัติการล้างบางกลุ่มผู้บุกรุกที่มาเฟียที่ครอบครองที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมและป่าสงวนแห่งชาติ โดยเป้าหมายของปฏิบัติการครั้งนี้คือการหยุดยั้งการกระทำผิดกฎหมายทุกประการที่ส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติAlso readไอซ์รักชนกแฉเกมการเมืองพท.ล็อกอำนาจ กมธ. ทำให้แก้ปัญหาน้ำเสียแม่น้ำสายไม่ได้
การเข้าตรวจสอบและดำเนินการในวันนี้พบว่า พื้นที่หาดฟรีดอมที่ถูกอ้างสิทธิ์โดยกลุ่มบุคคลที่สามนั้น มีการสร้างป้ายประกาศขายและให้เช่าที่ดินอย่างเปิดเผยมานานหลายปี ซึ่งสร้างภาพลวงตาให้กับผู้สนใจทั่วไปว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์เอกชนที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงแล้วพื้นที่เหล่านี้เป็นของรัฐ
การบุกรุกและยึดครองพื้นที่ป่าสงวนและหาดทรายของรัฐส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นมูลค่าสูงกว่า 3,000 ล้านบาท ต่อปี การดำเนินการทางกฎหมายในคราวนี้จะช่วยยุติวงจรการแสวงหาผลประโยชน์ผิดกฎหมายเหล่านี้ และป้องกันไม่ให้เกิดการทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน
ปมขัดแย้งทางการเมือง
สถานการณ์ดังกล่าวมีปมขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อ ดร.จำลอง ชื่นรมณ์ โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายการเมือง ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม LINE ถึงกลุ่มผู้เสียหายและประชาชน โดยแสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับปัญหาหาดฟรีดอมดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องประวัติการบุกรุกในพื้นที่
ดร.จำลอง ชื่นรมณ์ สะท้อนว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีป้ายประกาศขายและให้เช่าที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผย รวมถึงมีป้ายระบุว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและห้ามบุคคลภายนอกเข้าออก ซึ่งทำให้ผู้สนใจอาจเข้าใจผิดว่าที่ดินดังกล่าวมีกรรมสิทธิ์เอกชนและสามารถซื้อขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้กลายเป็นกระแสถกเถียงทางการเมืองเมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านตั้งคำถามและเสียดสีการดำเนินงานของรัฐบาลในคดีนี้ ทำให้ดร.จำลอง ชื่นรมณ์ ต้องออกมาฟาดกลับด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าว ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวไม่ควรมัวแต่ดีแต่เหน็บแนมรัฐบาล แต่ควรพิจารณาว่าตนเองได้ทำอะไรให้กับภูเก็ตบ้างตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา
การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ชายฝั่ง นายสุชาติ ชมกลิ่น ยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ชุดฉกรรจ์และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์วาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนอย่างใกล้ชิด หลังพบซากวาฬบรูด้าเกยตื้นบริเวณชายฝั่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ใช้เรือในพื้นที่ลดความเร็วของเรือ เพื่อป้องกันไม่ให้เรือชนกับวาฬบรูด้าที่กำลังอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำดังกล่าว โดยเน้นย้ำว่าการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการดูแลระบบนิเวศทางทะเลที่สมบูรณ์
นอกจากนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น ยังได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการฉกรรจ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผนจับกุมแก๊งหลอกลวงที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าของรัฐ เพื่อขโมยทรัพย์สินจากประชาชน โดยมีรายงานว่าเจ้าของโรงงานมูลค่า 3.5 ล้านบาท ได้ถูกหลอกโดยกลุ่มมิจฉาชีพที่สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานของรัฐบาล
ปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ป่า
ในขณะเดียวกัน นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกช้างป่าที่ติดอวนอยู่ในแม่น้ำคลองพวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 9 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ได้เข้าช่วยเหลือลูกช้างป่าที่ประสบเหตุติดอวนอยู่บริเวณทิศเหนือของอ่างเก็บน้ำคลองพวาใหญ่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (6 พฤศจิกายน 2569)
นายยุทธ นาควิโรจน์ ผู้อำนวยการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือลูกช้างป่าออกจากอวนได้อย่างปลอดภัย และนำลูกช้างกลับคืนสู่การดูแลของแม่ช้างและฝูงช้างในป่าอย่างปลอดภัย ทำให้ประชาชนต่างชื่นชมในความรวดเร็วและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถดำเนินการทั้งการปราบปรามผู้บุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและการช่วยเหลือสัตว์ป่าได้พร้อมกัน เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
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