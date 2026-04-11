รมว.พลังงาน ยันน้ำมันสงกรานต์เพียงพอ คาดราคาปรับลด รอดูสถานการณ์ตะวันออกกลาง

รมว.พลังงานเผยสถานะกองทุนน้ำมันดีขึ้น ยืนยันน้ำมันสงกรานต์มีเพียงพอ คาดราคาน้ำมันหน้าปั๊มอาจปรับลดลงเล็กน้อย หลังราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปลดลง พร้อมติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางและเตรียมพร้อมบริหารจัดการกองทุนน้ำมัน
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 ณ ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวถึงสถานการณ์กองทุน น้ำมัน เชื้อเพลิงและแนวโน้ม ราคา น้ำมัน ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ โดยยืนยันว่าสถานะของกองทุน น้ำมัน ในขณะนี้ดีขึ้นกว่าเดิมมาก จากที่เคยขาดทุนสูงสุดวันละ 2,500 ล้านบาท ปัจจุบันขาดทุนประมาณวันละ 400-500 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ นายเอกนัฏกล่าวว่าสถานการณ์สู้รบใน ตะวันออกกลาง เป็นข่าวดีและกำลังมีการเจรจา แต่ผลลัพธ์ยังไม่แน่นอน ราคา น้ำมัน ดิบลดลงเล็กน้อย
และราคาน้ำมันสำเร็จรูป เช่น น้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ลดลงจาก 300 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือ 200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถปรับราคาหน้าปั๊มลงได้ในระดับหนึ่ง\ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายนนี้ นายเอกนัฏกล่าวว่ามีภารกิจหลักสองประการ ภารกิจแรกคือการติดตามให้มีน้ำมันใช้อย่างเพียงพอในช่วงสงกรานต์ และการจัดหาน้ำมันดิบสำรองให้เพียงพอต่อสถานการณ์ที่อาจบานปลาย ภารกิจที่สองคือการติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกและความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง เพื่อประเมินสถานการณ์และปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนน้ำมัน โดยกองทุนสามารถประเมินสถานการณ์ได้เนื่องจากหากราคาตลาดโลกผันผวนขึ้นลง ก็จะต้องมีการปรับราคาตาม นอกจากนี้ นายเอกนัฏยังกล่าวถึงการจัดหาน้ำมันเพิ่มเติม โดยระบุว่ามีการสั่งซื้อน้ำมันดิบตามกำหนดในเดือนเมษายน และสามารถยืนยันได้ว่ามีน้ำมันดิบเพียงพอตลอดเดือนพฤษภาคม สำหรับเดือนมิถุนายนมีการสั่งซื้อและทำสัญญาไว้แล้ว และมีการติดตามรายละเอียดทุกวัน เนื่องจากความแน่นอนคือความไม่แน่นอน เพราะสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ แม้ว่าจะมีการสั่งซื้อน้ำมันดิบจากต่างประเทศแล้วก็ตาม\นายเอกนัฏยังกล่าวถึงแหล่งน้ำมันเพิ่มเติม โดยระบุว่าไม่ได้จำกัดแหล่งที่มาของน้ำมัน และต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพ ความหนาแน่น และสัดส่วนกำมะถัน เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตในประเทศไทย หากมีความจำเป็นอาจต้องใช้ช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศในการสั่งซื้อน้ำมันแบบรัฐต่อรัฐ นอกจากนี้ นายเอกนัฏยังกล่าวถึงการไม่ค้ำประกันเงินกู้ของกองทุนน้ำมัน โดยอ้างอิงสถานะทางการเงินของกองทุน ซึ่งเคยติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทในช่วงวิกฤต แต่ปัจจุบันสถานะดีขึ้น และหากกองทุนสามารถหาแหล่งเงินกู้และบริหารสภาพคล่องได้เอง ก็อาจไม่จำเป็นต้องออก พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ อย่างไรก็ตาม มีการเตรียมพร้อมไว้หากมีความจำเป็น นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมกลไกต่างๆ ในการพยุงราคาน้ำมัน เช่น การให้โรงกลั่นลดราคาหน้าโรงงาน และจะมีการพิจารณาค่าการกลั่นเป็นรอบๆ ตามสถานการณ์ โดยค่าการกลั่นในเดือนมีนาคมอยู่ที่ประมาณ 2 บา
น้ำมัน สงกรานต์ กองทุนน้ำมัน ราคา ตะวันออกกลาง