รมว.ทส. ลงพื้นที่ราชบุรี ติดตามงานทรัพยากรธรรมชาติ มอบนโยบายบูรณาการภายใต้แนวคิด ทส. 1 เดียว

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ การจัดการที่ดิน และการเตรียมรับมือภัยพิบัติ โดยเน้นการบูรณาการภายใต้หลัก ทส. 1 เดียว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรม รวดเร็ว และโปร่งใส ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัด ราชบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด พร้อมมอบ นโยบาย ขับเคลื่อนงานด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ การจัดการที่ดิน และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ การลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ราชบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ร่วมรับฟัง นโยบาย ในการประชุม นายสุชาติได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน บูรณาการ การทำงานภายใต้แนวคิด ทส. 1 เดียว โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และทำงานเชื่อมโยงกันตั้งแต่การดูแลป่าไม้ สัตว์ป่า ทรัพยากรน้ำ น้ำบาดาล มลพิษ การจัดการที่ดิน ไปจนถึงการป้องกันภัยพิบัติ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดผลเป็นรูปธรรม รวดเร็ว โปร่งใส และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะภารกิจด้านป่าไม้ ได้กำชับให้กรมป่าไม้ดำเนินงานด้วยความจริงใจ มั่นคง และโปร่งใส ยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก ควบคู่กับการให้บริการประชาชนในด้านการอนุญาตต่าง ๆ ให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องเข้มงวดในการดูแลพื้นที่อนุรักษ์ ป้องกันการบุกรุก ดูแลสัตว์ป่า และคุ้มครอง ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงความสมบูรณ์ พร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ด้านทรัพยากรน้ำ รัฐมนตรีฯ มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำดูแลและพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค และเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมการเก็บกักน้ำฝนให้อยู่ในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ลดความเสี่ยงภัยแล้ง และเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชน สำหรับการจัดการที่ดิน ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตาม นโยบาย คทช.
เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้อง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างมั่นคง และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไปพร้อมกัน ซึ่งช่วยลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ส่งเสริมเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจสีเขียว และสร้างรายได้ให้ประชาชนและประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแล ติดตาม และควบคุมปัญหามลพิษในพื้นที่ ทั้งกลิ่น ควัน น้ำเสีย เสียง ฝุ่นละออง และเขม่าควัน โดยดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันระหว่างภาคประกอบการ ชุมชน และประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษอย่างสมดุลและยั่งยืน ท้ายที่สุด นายสุชาติขอให้จังหวัดราชบุรี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาหาพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ป่า หรือพื้นที่ธรรมชาติที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวกันไฟและพื้นที่รองรับการป้องกันไฟป่าในภาคตะวันตก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นที่เสี่ยง จุดความร้อน และแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ต่อประชาช
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นโยบาย ราชบุรี บูรณาการ