รมว.ทส. สั่งเร่งสกัดไฟป่ากาญจนบุรี ดับด้วยฮ. 52 เที่ยว ย้ำวาระแห่งชาติ

📆4/19/2026 5:52 AM
📰thaipost
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการด่วนแก้ปัญหาไฟป่าในพื้นที่รอบเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี หลังพบไฟลุกลามในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ส่งเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนการทิ้งน้ำ 52 เที่ยว พร้อมย้ำรัฐบาลยกระดับปัญหาไฟป่าเป็นวาระแห่งชาติและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

วันที่ 19 เมษายน 2569 นายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.

) ได้สั่งการติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่กลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี อย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ จากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการพื้นที่คลองหลวง ระบุว่า อากาศยานแบบ AS350 หมายเลข 1110 ได้เข้าปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการดับไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ โดยเฉพาะบริเวณหัวน้ำตกเอราวัณ (ชั้น 7) ซึ่งแม้ไม่ปรากฏจุดความร้อนจากดาวเทียม แต่พบการเกิดไฟป่าจริง และมีแนวโน้มลุกลามรุนแรง เนื่องจากมีเชื้อเพลิงสะสมจำนวนมาก ทำให้ไฟลุกลามข้ามแนวกันไฟ และไหลขึ้นพื้นที่สูงเข้าใกล้แหล่งท่องเที่ยวและที่ทำการอุทยาน ส่งผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ การปฏิบัติงานครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ภาคพื้น 25 นาย จากหลายหน่วยงานร่วมกันทำงาน ควบคู่กับการสนับสนุนจากอากาศยานแบบ AS350 ที่เข้าช่วยดับไฟทางอากาศ โดยได้บินสำรวจ 1 เที่ยว และทิ้งน้ำรวม 41 เที่ยว ปริมาณน้ำกว่า 20,500 ลิตร ช่วยหยุดการลุกลามของไฟในจุดเสี่ยงได้ ทำให้สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายสุชาติ รมว.ทส. ยังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ 14 กลุ่มป่าอย่างต่อเนื่อง โดยมีนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งบินสำรวจพื้นที่จริง เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนป้องกันและควบคุมไฟป่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยภายหลังการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมบินสำรวจสถานการณ์ไฟป่าในมุมสูง บริเวณอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าร่วมกับทุกภาคส่วน การแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่กลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการอย่างเข้มข้นภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องผืนป่าและแหล่งน้ำที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีระบบนิเวศที่เปราะบาง การเกิดไฟป่าบริเวณหัวน้ำตกเอราวัณ แม้จะตรวจไม่พบจุดความร้อนจากดาวเทียม แต่การยืนยันการเกิดไฟป่าจริงและการประเมินแนวโน้มการลุกลามที่รุนแรง บ่งชี้ถึงความจำเป็นในการเข้าควบคุมอย่างทันท่วงที การสะสมของเชื้อเพลิงในพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายและรวดเร็ว การที่ไฟสามารถลุกลามข้ามแนวกันไฟและไหลขึ้นสู่พื้นที่สูงนั้นเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวล เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและที่ทำการอุทยานฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและการให้บริการนักท่องเที่ยว การทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินกว่า 25 นาย จากหลายหน่วยงาน สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการบูรณาการทรัพยากรและการระดมกำลังเพื่อรับมือกับสถานการณ์ การสนับสนุนจากอากาศยานแบบ AS350 ในการดับไฟทางอากาศ โดยการบินสำรวจและทิ้งน้ำกว่า 20,500 ลิตร เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่า โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก การปฏิบัติการดังกล่าวประสบผลสำเร็จในการหยุดยั้งการลุกลามของไฟในจุดเสี่ยง และทำให้สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ 14 กลุ่มป่าทั่วประเทศ ซึ่งนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการปัญหาไฟป่าในระดับนโยบายที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง การวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การบินสำรวจพื้นที่จริง และการนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนป้องกันและควบคุมไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน การบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าร่วมกับทุกภาคส่วน รวมถึงการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สู่เศรษฐกิจสีเขียว เป็นวิสัยทัศน์ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน การประกาศนโยบายว่ารัฐบาลมุ่งมั่นยกระดับปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างสูงสุด ถือเป็นมาตรการสำคัญที่จะสร้างความตระหนักและป้องกันการเกิดปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การจับกุมผู้ฝ่าฝืนเข้าเขตป่าปิด 9 ราย ที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก พร้อมลงโทษตามกฎหมาย ถือเป็นตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด เพื่อป้องปรามการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ การวิจัย และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน การยกระดับปัญหาไฟป่าให้เป็นวาระแห่งชาติ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตหมอกควัน และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น การปฏิบัติการดับไฟป่าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการส่งเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนการทิ้งน้ำ 52 เที่ยว ถือเป็นปฏิบัติการที่ระดมทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่ลุกลามรุนแรง การดำเนินงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนี้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเท

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

สหภาพ รฟท. ค้านย้ายรถไฟ 52 ขบวนไป ‘กทม.อภิวัฒน์’ ชี้ระบบรองรับยังไม่พร้อมสหภาพ รฟท. ค้านย้ายรถไฟ 52 ขบวนไป ‘กทม.อภิวัฒน์’ ชี้ระบบรองรับยังไม่พร้อมสหภาพรถไฟ ค้านย้าย รถไฟ 52 ขบวนไปสถานีกลางกทม.อภิวัฒน์ ชี้ประชาชนไม่สะดวกและระบบรองรับ-เชื่อมต่อเข้าสถานีกลางยังไม่ดีพอ ก่อนเปิดโผ 52 ขบวนรถไฟที่จะย้ายไป 19 ม.ค.นี้
Read more »

เลือกตั้งคนไทยสนใจทางการเมืองเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า ดันความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวสูงสุดในรอบ 52 เดือนเลือกตั้งคนไทยสนใจทางการเมืองเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า ดันความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวสูงสุดในรอบ 52 เดือนสนค.เผยช่วงใกล้เลือกตั้ง คนไทยหลายกลุ่มเพิ่มความสนใจทางการเมืองเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า ส่งผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวสูงสุดในรอบ 52 เดือน นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) ในเดือนเมษายนปรับสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 53.5 ซึ่งอยู่ในช่วงเชื่อมั่นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 และสูงสุดในรอบ 52 เดือน โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะภาค การท่องเที่ยว ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับลดลง และบรรยากาศคึกคักในช่วงการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เป็นที่น่าสนใจอย่างมาก หากพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นใน 9
Read more »

อันตรายถึงชีวิต! คลื่นความร้อนถล่ม 'เปอร์โตริโก' อุณหภูมิพุ่ง 52 องศาฯอันตรายถึงชีวิต! คลื่นความร้อนถล่ม 'เปอร์โตริโก' อุณหภูมิพุ่ง 52 องศาฯคลื่นความร้อนถล่ม เปอร์โตริโก ของสหรัฐฯ อุณหภูมิพุ่ง 52 องศาเซลเซียส เป็นอันตรายคุกคามถึงชีวิตได้เปอร์โตริโกอุณหภูมิพุ่งแตะ 52 องศาเซลเซียสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (5 มิ.ย.) ด้านนัก
Read more »

จุน ชิซง ตีแผ่บท 'ชายข้ามเพศ' ในภาพยนตร์ 52 Hertzจุน ชิซง ตีแผ่บท 'ชายข้ามเพศ' ในภาพยนตร์ 52 Hertzจุน ชิซง ตีแผ่บท 'ชายข้ามเพศ' ในภาพยนตร์ 52 Hertz (52 เฮิรตซ์ คลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยิน) ดัดแปลงมาจากนวนิยายขายดีเรื่อง '52 Hertz no Kujira-tachi' ของ โซโนโกะ มาจิดะ ผลงานกำกับโดย อิซุรุ นารุชิมะ พร้อมฉายแล้ววันนี้
Read more »

หุ้น Novo Nordisk ใกล้กับใหม่ 52 สัปดาห์ต่ำกว่า 52 สัปดาห์: นักวิเคราะห์เห็น Big upsideหุ้น Novo Nordisk ใกล้กับใหม่ 52 สัปดาห์ต่ำกว่า 52 สัปดาห์: นักวิเคราะห์เห็น Big upsideForex Gold Cryptocurrency
Read more »

เปิดม่าน The 52 ARENA เวทีประวัติศาสตร์! รวมพลังศิลปินดังปั้นดาวรุ่นใหม่เปิดม่าน The 52 ARENA เวทีประวัติศาสตร์! รวมพลังศิลปินดังปั้นดาวรุ่นใหม่“วิช โกลบอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” ผุดโปรเจ็คสุดว้าว ฝันให้ไกลไปให้สุด เพื่อเป็นศิลปินในสังกัด กับรายการสุดยิ่งใหญ่แห่งปี THE 52 ARENA ในรูปแบบ Content Performing &Show on Stage เพื่อเฟ้นหาศิลปิน 52 คน รายการที่จะพาทุกคนร่วมเชียร์ ร่วมลุ้นไปกับผู้เข้าแข่งขัน ที่ผ่านเข้ารอบได้จนถึง Mission สุดท้าย จะได้มีผลงานในรูปแบบ Non Stop Music ปล่อยผลงานในทุก...
Read more »



