รมว.เกษตรฯ เตรียมเบิกงบกลาง 6 พันล้าน ช่วยเกษตรกร ลดต้นทุน-ลุยขยายด่านจีนรับมือทุเรียนทะลัก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขออนุมัติงบกลาง 6 พันล้านบาท เพื่อจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์แจกจ่ายให้เกษตรกรทั่วประเทศ หลังดีลปุ๋ยรัสเซียล่าช้า พร้อมเร่งขยายด่านชายแดนจีนรับมือทุเรียนทะลัก และเปิดตัวทีม 'มิสเตอร์พืช' เพื่อดูแลพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ เกษตร กรไทยที่กำลังเผชิญกับความท้าทายจาก ต้นทุน การผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่การนำเข้า ปุ๋ย ยูเรีย ราคา พิเศษจากประเทศ รัสเซีย ต้องล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากปัญหาด้านโลจิสติกส์และการส่งมอบที่ยังไม่แน่นอน แม้ว่ารัฐบาล รัสเซีย จะอนุมัติหลักการแล้ว แต่คาดการณ์ว่า ปุ๋ย จะเดินทางมาถึงประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งอาจไม่ทันต่อความต้องการของ เกษตร กรในช่วงฤดูกาลผลิตปัจจุบัน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กระทรวง เกษตร ฯ จึงเตรียมเสนอขออนุมัติงบประมาณกลางจำนวน 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อ ปุ๋ย ชีวภาพและชีวภัณฑ์คุณภาพสูงมาแจกจ่ายให้กับ เกษตร กรทั่วประเทศ โดยเน้นกลุ่มผู้ปลูกข้าวและพืชสวนเป็นหลัก การดำเนินการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตของ เกษตร กรเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการ เกษตร ปลอดภัยและลดการพึ่งพา ปุ๋ย เคมีในระยะยาวอีกด้วย นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหา ปุ๋ย แล้ว กระทรวง เกษตร ฯ ยังให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพและมูลค่าของสินค้า เกษตร ไทย โดยเฉพาะ ทุเรียน ซึ่งเป็นพืช เศรษฐกิจ ที่มีมูลค่าการ ส่งออก สูงถึง 130,000 ล้านบาทต่อปี จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 ในปีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตร ฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพ ทุเรียน ก่อน ส่งออก อย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ ทุเรียน ด้อยคุณภาพหลุดรอดออกไปทำลายความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาด จีน ซึ่งเป็นตลาดหลักของ ทุเรียน ไทย ควบคู่ไปกับการประสานงานเพื่อขยายเวลาเปิดด่านชายแดน เพื่อเร่งระบายผลผลิต ทุเรียน สู่ประเทศ จีน ให้รวดเร็วที่สุด และลดความเสี่ยงที่ผลผลิตจะล้นตลาดจนทำให้ ราคา ตกต่ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาค เกษตร อย่างทันท่วงที กระทรวง เกษตร ฯ ได้เปิดตัวนโยบาย ' มิสเตอร์พืช ' (Mr.
Crop) โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ รับผิดชอบดูแลพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดอย่างใกล้ชิด เช่น มิสเตอร์ข้าว, มิสเตอร์ยางพารา, และมิสเตอร์ทุเรียน ผู้รับผิดชอบเหล่านี้จะมีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ราคาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจของตนแบบ Real-time โดยคาดว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1 เดือนนับจากนี้ นโยบายนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมด้านราคาให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ภาคเกษตรไทยเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว การดำเนินงานทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้สามารถเผชิญกับความท้าทายต่างๆ และสร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไปได
