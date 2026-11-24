รมว.ทส. กำชับ ฉก.ควบคุมมลพิษ ตรวจสอบบ่อขยะศรีราชา พบน้ำเสียรั่วไหล
นายสุชาติ ชมกลิ่น สั่งการชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่บ่อขยะศรีราชา หลังรับร้องเรียน พบการบริหารจัดการเกินขีดความสามารถ น้ำชะขยะรั่วไหลออกพื้นที่บุคคล สคพ.13 ร้องทุกข์กล่าวโทษแล้ว
นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกคำสั่งให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569
การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษในพื้นที่ โดยทีมลงพื้นที่ประกอบด้วย นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ประธานคณะทำงาน ฉก.ควบคุมมลพิษ และที่ปรึกษาจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมี พลตำรวจโท อิทธิพร โพธิ์ทอง ที่ปรึกษา รมว.ทส. หัวหน้าชุดปฏิบัติการณ์ ดร.จำลอง ช่วยรอด ที่ปรึกษาและโฆษก ทส. รวมถึงเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และหน่วยงานท้องถิ่นร่วมตรวจสอบอย่างละเอียดAlso readเปิดโพสต์ ไอ้เหี้ยม3ศพ ลพบุรี 1 เดือนก่อนลงมือ ทำผิดคิดแก้ไขคือนิสัยของคนดี
ผลการตรวจสอบสถานการณ์มลพิษ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวด คณะทำงานพบว่าในบริเวณดังกล่าวไม่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ แต่พบปัญหาสำคัญคือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีคัดแยกและฝังกลบ ซึ่งได้ดำเนินการเกินขีดความสามารถในการจัดการของสถานที่จริง
จุดปัญหาหลักอยู่ที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่สามารถสูบน้ำเสียจากบ่อบำบัดไปกำจัดได้ครบถ้วนตามกระบวนการ ส่งผลให้น้ำชะขยะเกิดการรั่วไหลออกสู่พื้นที่ส่วนบุคคลที่อยู่ภายนอกสถานประกอบการ เป็นสาเหตุหลักที่กระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ลุกขึ้นมาร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐ
ข้อมูลทางวิชาการและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์มลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน ผลการตรวจวัดอากาศโดยรอบด้วยเครื่อง Multi RAE พบระดับสารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือ VOCs อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 ppm ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ
สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพบความแตกต่างอย่างชัดเจนในแต่ละจุด โดยจุดที่ 1 ด้านทิศเหนือของบ่อขยะ วัดค่า pH ได้ 8.00 ค่า EC 4.53 mS/cm ความเค็ม 2.4 ppt และ TDS 3.62 g/L จุดที่ 2 บริเวณบ่อบำบัดด้านทิศใต้ของบ่อขยะ พบค่า pH 8.15 ค่า EC สูงถึง 10.68 mS/cm ความเค็ม 6.1 ppt และ TDS 8.54 g/L
ขณะที่จุดที่ 3 ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านทิศตะวันตกนอกบ่อขยะที่เป็นที่ดินส่วนบุคคล วัดค่า pH 7.82 ค่า EC 1.596 mS/cm ความเค็ม 0.8 ppt และ TDS 1.277 g/L ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่น้ำเสียจะปนเปื้อนออกสู่พื้นที่รอบข้าง
มาตรการทางกฎหมายและติดตามผล
เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ฉก.ควบคุมมลพิษ ได้มอบหมายให้ ทสจ.ชลบุรี ประสานกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เข้าตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินบริเวณชุมชนหมู่ 5 ตำบลเขาคันทรงเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการแพร่กระจายของมลพิษสู่ชั้นดินลึก
ในส่วนของมาตรการทางกฎหมาย สคพ.13 ชลบุรี ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน ในกรณีการประกอบกิจการลำดับที่ 106 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และการระบายน้ำเสียออกสู่ภายนอกสถานประกอบการอย่างผิดกฎหมาย
พร้อมกันนี้ ได้ส่งตัวอย่างน้ำผิวดินและน้ำประปาไปยังห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างละเอียดและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดย ฉก.ควบคุมมลพิษ จะติดตามการดำเนินการตามกฎหมายและผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
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