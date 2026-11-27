รมว.แรงงาน ยืนยันธนพงษ์ จอด้านบอร์ดประกันสังคม ไม่ชอบด้วยกฎหมายเรียกคืนรายได้
จุลพันธ์ยืนยันธนพงษ์ขาดคุณสมบัติบอร์ดประกันสังคมต้องคืนเงินเบี้ยประชุม ชี้การตรวจสอบเป็นไปตามกฎหมาย ไม่เปิดชื่อผู้ร้องหวังป้องกันปัญหา
นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน แถลงยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ณ ทำเนียบรัฐบาล ว่า นาย ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน ไม่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการประกันสังคม เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบข้อ 23 (8) การตรวจสอบนี้ดำเนินการโดยยึดหลักฐานทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อธำรงไว้ซึ่งความชอบธรรมและประสิทธิภาพในการบริหารงานของ สำนักงานประกันสังคม
เหตุผลความไม่ชอบธรรมทางกฎหมาย
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ชี้แจงว่า แม้พรรคประชาชนจะส่งผู้สมัครเข้ามา แต่การพิจารณาเรื่องคุณสมบัติไม่ใช่เรื่องของการเมือง แต่เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงทางกฎหมายและพยานหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนว่า นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน ขาดคุณสมบัติที่จำเป็นในการเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประกันสังคมAlso read'ณวัฒน์' ชนะคดี 'กามิน' แฉทนายคู่กรณีซัดกระดาษใส่หน้าบัลลังก์
มติที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 เป็นไปอย่างเอกฉันท์ในการตัดสิทธิ์นี้ เนื่องจากเอกสารและพยานหลักฐานชี้ชัดว่าไม่สามารถวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นได้ มาตรฐานเดียวกันนี้จะใช้กับบุคคลใดก็ตามที่นั่งในตำแหน่งนี้ หากไม่ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องดำเนินการเช่นนี้
กระบวนการเลื่อนลำดับผู้แทน
สำหรับรายชื่อผู้แทนที่จะเข้ามาแทนที่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่มีการดูคะแนนเสียงหรือความนิยม เพราะกฎหมายกำหนดขั้นตอนการเลื่อนลำดับจากผู้สมัครรายถัดไปโดยตรง หากมีผู้ถูกร้องให้เสียสิทธิ์ จะต้องดันคนถัดไปตามขั้นตอนทางกฎหมายทันที โดยไม่สนใจตัวเลขคะแนนที่ได้รับ
กระบวนการรับรองบอร์ดชุดใหม่จำนวน 7 คน จะเสร็จสิ้นภายใน 7 วันข้างหน้า เนื่องจากต้องรอรายชื่อลำดับที่ 8 เพื่อเปิดช่องทางการคัดค้านตามกระบวนการที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด
แนวทางการเรียกคืนทรัพย์สิน
กรณีรายได้และเบี้ยประชุมที่ได้มาจากตำแหน่งที่ยึดติดกันนั้น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ระบุว่า เป็นหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมที่ต้องดำเนินการตรวจสอบและเรียกคืนเนื่องจากเกิดจากการดำรงตำแหน่งโดยมิชอบ แม้ว่าจะมีการชี้แจงว่าบอร์ดชุดก่อนหน้ามักตัดสินใจโดยการเห็นชอบร่วมกันมากกว่าการลงมติแยกกัน ซึ่งอาจลดผลกระทบในทางปฏิบัติบ้าง
อย่างไรก็ตาม หลักฐานทางกฎหมายยังคงมีความชัดเจนในเรื่องนี้ สำนักงานประกันสังคมต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกันตนและสาธารณชนทั่วไป โดยไม่ปล่อยปละละเลยต่อประเด็นความถูกต้องชอบธรรม
การปกป้องกระบวนการยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปฏิเสธการเปิดเผยชื่อของผู้ร้องทั้ง 2 ราย เพื่อป้องกันปัญหาการล่าแม่มดในสังคม โดยยืนยันเพียงว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิและดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งหมด การดำเนินการนี้มุ่งเน้นที่เหตุผลและข้อเท็จจริงมากกว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ย้ำว่าตนดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ และพร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมไปข้างหน้าด้วยความโปร่งใส โดยมีสวัสดิการที่ดีขึ้นของผู้ประกันตนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการบริหารงาน
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