รมว.สาธารณสุขสั่งปฏิรูป สปสช. ลดขั้นตอนล่าช้า พร้อมรับมือแพทย์จี้รื้อระบบงบประมาณบัตรทองแก้ปัญหาวิกฤตการเงิน รพ.รัฐ

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข เดินหน้าปฏิรูปการทำงานของ สปสช. มุ่งเน้นความรวดเร็วในการตอบสนองประชาชนโดยลดขั้นตอนอนุกรรมการ ขณะที่กลุ่มแพทย์ รพศ./รพท. และนพ.สสจ. ยื่นข้อเสนอเร่งด่วนให้ปรับโครงสร้างงบประมาณบัตรทอง ลดการหักค่าแรง และจ่ายชดเชยตามต้นทุนจริงเพื่อกู้สภาพคล่องโรงพยาบาลรัฐ
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาเปิดเผยถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช .
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่ประชาชนรู้จักกันในชื่อ สิทธิบัตรทอง โดยระบุว่าเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปในครั้งนี้คือการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดถือความต้องการและความคาดหวังของประชาชนเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีหลายขั้นตอนที่เกิดความล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาเร่งด่วนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐานของรัฐ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรื้อระบบการทำงานบางส่วนเพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจ ในส่วนของรายละเอียดการปรับปรุงกระบวนการทำงาน นายพัฒนาได้ชี้ให้เห็นว่า ในระบบเดิมนั้น การพิจารณาเรื่องต่างๆ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด สปสช.
ซึ่งในหลายกรณี ขั้นตอนเหล่านี้กลายเป็นคอขวดที่ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปได้อย่างล่าช้า ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดังนั้น แนวทางการปฏิรูปใหม่จะเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทำงาน โดยหากเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน และต้องดำเนินการให้ทันต่อเหตุการณ์ บอร์ด สปสช.
ซึ่งมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการ จะสามารถหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาและตัดสินใจได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผ่านกระบวนการของคณะอนุกรรมการ ในขณะที่บทบาทของคณะอนุกรรมการจะถูกปรับให้เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลเชิงลึกและเติมเต็มแง่มุมทางวิชาการเพื่อให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีความสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อคืนความรวดเร็วในการบริการให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการปฏิรูปด้านการบริหารงานแล้ว ปัญหาใหญ่ที่กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบสาธารณสุขคือเรื่องของงบประมาณ โดยทางด้าน นพ.
สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป พร้อมด้วยชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้สะท้อนวิกฤตการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาลรัฐผ่านการเข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข และการยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้มีการรื้อโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณของกองทุนบัตรทองให้สอดคล้องกับต้นทุนการรักษาจริง โดยระบุว่าปัจจุบันโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งกำลังประสบภาวะวิกฤตสภาพคล่องอย่างหนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังความสามารถในการชำระหนี้ค่าเวชภัณฑ์ ยา และที่สำคัญที่สุดคือกระทบต่อสวัสดิการค่าตอบแทนของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปโดยไม่มีการแก้ไขเชิงโครงสร้าง จะส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ประชาชนจะได้รับในระยะยาว สำหรับข้อเสนอแนะเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหางบประมาณที่ทางชมรมแพทย์ได้นำเสนอ มีประเด็นสำคัญ 3 ประการ ประการแรกคือ การขอให้ปรับลดสัดส่วนการหักงบบุคลากรหรือค่าแรงจากงบเหมาจ่ายรายหัว เนื่องจากปัจจุบันมีการหักในสัดส่วนที่สูงเกินไป ทำให้โรงพยาบาลเหลือเงินทุนหมุนเวียนในการดูแลผู้ป่วยจริงไม่เพียงพอ ประการที่สอง คือการปรับปรุงการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน หรือ IPD ให้สะท้อนต้นทุนจริง โดยจากการวิเคราะห์พบว่าต้นทุนจริงอยู่ที่ประมาณ 13,000 ถึง 15,000 บาทต่อหน่วย (AdjRW) จึงเสนอให้มีการจ่ายชดเชยเริ่มต้นที่ 13,000 บาท และควรเปลี่ยนระบบการจ่ายให้เป็นแบบตามปริมาณการรับบริการจริง แทนระบบปลายปิดที่เมื่อวงเงินงบประมาณรวมหมดลงจะมีการลดทอนงบประมาณลง ซึ่งสร้างความลำบากในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก และประการสุดท้าย คือการจัดลำดับความสำคัญของงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หรือ PP โดยขอให้มีการควบคุมและปรับลดงบประมาณในกิจกรรมที่มีความจำเป็นต่ำ เช่น การรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยแบบปลายเปิด เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมที่สร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิ
สปสช บัตรทอง ปฏิรูปสาธารณสุข งบประมาณโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข