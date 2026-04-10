รมว. พลังงานวางแผนปฏิรูปพลังงานรับมือวิกฤต พร้อมดูแลค่าครองชีพประชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยแผนการปรับปรุงโครงสร้างพลังงานของประเทศ เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์พลังงานและดูแลค่าครองชีพของประชาชน พร้อมทั้งชี้แจงถึงแนวทางการบริหารกองทุนน้ำมันและการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมัน
นายเอกนัฏ ได้เปิดเผยถึงแผนการปรับปรุงโครงสร้าง พลังงาน ของประเทศ ภายหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ พลังงาน ในการขับเคลื่อนประเทศและผลกระทบของต้นทุน พลังงาน ต่อ ค่าครองชีพ ของประชาชน เขาได้ยอมรับว่าวิกฤตการณ์น้ำมันที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่สะท้อนผ่านทาง สส.
และสื่อมวลชน\นายเอกนัฏ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารกองทุนน้ำมัน โดยระบุว่าได้ใช้ความระมัดระวังในการบริหารจัดการกองทุน และมีแผนที่จะปรับปรุงวิธีการทำงานของกองทุนน้ำมันเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ เนื่องจากเห็นว่ากองทุนน้ำมันมีอำนาจมากเกินไปและสามารถนำเงินจำนวนมหาศาลไปอุดหนุนราคาน้ำมันได้ ซึ่งทำให้กองทุนติดลบเป็นจำนวนมาก เขาจึงเห็นควรที่จะมีการจำกัดอำนาจของกองทุนมากขึ้นและปรับเกณฑ์การทำงานเพื่อชะลอผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น นอกจากนี้ นายเอกนัฏ ยังกล่าวถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่กลไกตลาดไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ โดยเฉพาะการอ้างอิงราคาจากสิงคโปร์ ซึ่งทำให้ค่าการกลั่นดูเหมือนว่าโรงกลั่นมีกำไรมากเกินควร เขาจึงได้ใช้อำนาจในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาข้อมูลต่างๆ เพื่อกำหนดส่วนลดหน้าโรงกลั่น เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน\นอกจากนี้ นายเอกนัฏ ได้กล่าวถึงข้อเสนอในการลดภาษีสรรพสามิตเพื่อลดราคาน้ำมัน ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะนำมาใช้ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างตรงจุด เขายังได้ยืนยันว่าจะใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นควบคู่ไปกับการใช้กองทุนน้ำมันเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันในปัจจุบัน พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้ความรอบคอบและสติในการบริหารจัดการสถานการณ์ นอกจากนี้ นายเอกนัฏ ยังกล่าวถึงสถานการณ์การนำเข้าน้ำมันดิบที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตและเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ รวมถึงสถานการณ์ที่อาจเลวร้ายที่สุด และหากพบการกักตุนน้ำมันหรือการเอาเปรียบประชาชน เขาจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ นายเอกนัฏ ยังได้กล่าวถึงผลกระทบจากค่าไฟที่อาจปรับขึ้น โดยยืนยันว่าจะสามารถลดราคาค่าไฟกลับมาได้ โดยนำรายได้จากการไฟฟ้ามาชดเชยส่วนต่างสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน 200 หน่วยแรก เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยสามารถใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกล
