รมว.เกษตรฯ ชี้แจงปมซื้อเครื่องบินเจ็ท ยันโปร่งใส-เงินมาจากไหน

รมว.เกษตรฯ ชี้แจงรายละเอียดการซื้อเครื่องบินเจ็ท มูลค่า 862 ล้านบาท พร้อมยืนยันความโปร่งใสและที่มาของเงินทุน หลังถูกตั้งคำถามจากฝ่ายค้าน นอกจากนี้ นายอนุทินยังแถลงข่าวการยึดทรัพย์สินของเครือข่าย 'ยิม เลียก-เบน สมิธ' รวมมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท
10 เมษายน 2569 - เวลา 16.40 น. นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลุกขึ้นชี้แจงประเด็นที่นาย กรณ์ จาติกวณิช สส.
บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายในประเด็นการซื้อเครื่องบินเจ็ท โดยเฉพาะข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระเงินว่ามีการดำเนินการจริงหรือไม่ แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการชำระเงินนั้นมาจากไหน เมื่อมีการชำระเงินแล้วเงินถูกนำไปที่ใด รวมถึงความโปร่งใสในการทำธุรกรรมดังกล่าว นายสุริยะได้ชี้แจงว่าเรื่องการซื้อเครื่องบินเจ็ทนี้ได้มีการชี้แจงต่อสื่อมวลชนไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสในการดำเนินการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการตอบข้อซักถามในวันนี้ นายสุริยะยืนยันว่าการซื้อเครื่องบินดังกล่าวเป็นการร่วมลงทุนกับครอบครัว โดยเครื่องบินเจ็ทลำนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 862 ล้านบาทเศษ นายสุริยะมีสัดส่วนการถือครอง 30 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นของญาติพี่น้อง ซึ่งการชำระเงินและกระบวนการจดแจ้งเครื่องบินได้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 นายสุริยะเน้นย้ำว่าในขณะนั้นยังไม่มีการกล่าวหาว่านายเบน สมิธ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายทุนสีเทา และข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกนำเสนอในสภาโดยนายรังสิมัน โรมในเดือนกันยายน 2568 ซึ่งเป็นเวลา 1 ปีหลังจากที่การซื้อขายเครื่องบินได้เสร็จสิ้นไปแล้ว นายสุริยะกล่าวว่า หากตนทราบถึงพฤติกรรมของนายเบน สมิธ ก่อนหน้านี้ ธุรกรรมการซื้อขายเครื่องบินนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน\นายสุริยะได้ตอบข้อซักถามของนายกรณ์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. การซื้อขายเครื่องบินเกิดขึ้นจริงและมีการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาในประเทศไทยทั้งหมด ไม่มีการทำธุรกรรมผ่านธนาคาร BIC กัมพูชา ซึ่งเป็นธนาคารที่เกี่ยวข้องกับยิม เลียก ผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับนายเบน สมิธ 2. เงินที่ใช้ในการซื้อเครื่องบินเจ็ทเป็นเงินส่วนตัวและเงินของครอบครัว ซึ่งได้มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 และสามารถตรวจสอบที่มาของเงินได้อย่างชัดเจน 3. การชำระเงินทั้งหมดดำเนินการผ่านธนาคารกรุงเทพในประเทศไทย ส่วนผู้ขายจะนำเงินไปใช้อย่างไรนั้น นายสุริยะไม่ทราบและไม่สามารถทราบได้\ในเวลาต่อมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินของกลุ่มสแกมเมอร์ โดยยืนยันว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันมีความเข้มงวดในการจัดการกับกลุ่มผู้กระทำความผิดเหล่านี้มากกว่ารัฐบาลชุดก่อนๆ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ได้ยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก 8,269 ล้านบาท จากเครือข่ายของ 'ยิม เลียก-เบน สมิธ' ซึ่งทำให้มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดรวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง 'กาสิโนในเขมร' กับแก๊งค้ามนุษย์อีกด้ว
เครื่องบินเจ็ท สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กรณ์ จาติกวณิช เบน สมิธ ยิม เลียก ป.ป.ง. อนุทิน ชาญวีรกูล ทุนสีเทา กาสิโน ค้ามนุษย์
