รมว.มหาดไทยยืนยันไทยไม่ขาดแคลนอาหาร ชี้เป็นเพียงเตรียมความพร้อมปกติ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ย้ำไทยมีฐานการผลิตอาหารมั่นคง ยันประชาชนใช้ชีวิตได้ตามปกติ หวั่นไซเบอร์ไม่ได้กระทบห่วงโซ่อาหาร
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ออกมายืนยันชัดเจนผ่านสื่อสาธารณะเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ว่าสถานการณ์ ความมั่นคงทางอาหาร ของประเทศไทยยังมั่นคงแข็งแรงและมีความพร้อมอย่างยิ่งในการรองรับความต้องการของประชาชนทั่วประเทศ
ผู้นำกระทรวงมหาดไทยกล่าวตอบโต้กระแสข่าวลือที่มีการแพร่ออกไปเกี่ยวกับการเตรียมสำรองอาหารฉุกเฉินระยะเวลา 72 ชั่วโมงโดยอธิบายว่านั่นเป็นเพียงพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามปกติของประชาชนและการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในระดับครอบครัวเท่านั้นAlso read“อนุทิน” สวนกลับวาทกรรมสีน้ำเงิน ลั่นพร้อมโดนซักฟอกทุกวัน ฟาดเจ็บพวกคิดสั้นจ้องล้ม
นายกรัฐมนตรีระบุอย่างหนักแน่นว่าประชาชนทุกคนไม่ควรตื่นตระหนกหรือกังวลใจจนเกิดความผิดสังเกต เพราะประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตอาหารที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูง จึงไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องภาวะขาดแคลนอาหารหรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันเกิดขึ้นจริง
รายละเอียดมาตรการเตรียมความพร้อมระดับชาติ
ในส่วนของกลไกการทำงานภายในรัฐบาล นายอนุทินชี้แจงว่าทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึงภายใต้ขอบเขตของความปกติเพื่อให้มั่นใจว่าครัวเรือนทุกหลังคาเรือนจะไม่มีวันประสบภาวะขาดแคลนอาหารจนส่งผลต่อการดำรงชีพ
นายกรัฐมนตรีย้ำชัดว่ารัฐบาลมั่นใจได้ว่าไม่มีทางปล่อยปละละเลยให้ครัวเรือนใดต้องขาดแคลนอาหารเนื่องจากประเทศไทยมีระบบการจัดการทรัพยากรอาหารที่เข้มแข็งและสามารถตอบสนองความต้องการของประชากรภายในประเทศได้ทันท่วงทีทุกสถานการณ์
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเสริมว่าความพร้อมของประเทศไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับแหล่งนำเข้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีศักยภาพในการผลิตอาหารภายในประเทศที่หลากหลายและเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนในประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
จุดยืนและมุมมองจากผู้แทนระดับสูง
นายอนุทินอธิบายเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมของประชาชนทั่วไปในปัจจุบันเช่น การสะสมบะหมี่สำเร็จรูป โจ๊กสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง หรืออาหารแช่แข็งไว้สำหรับบริโภคยามฉุกเฉินนั้น เป็นเรื่องปกติที่ทุกบ้านควรมีติดครัวไว้เพื่อความสะดวกในชีวิตประจำวัน
นายกรัฐมนตรีมองว่าแนวคิดเรื่องขาดแคลนอาหารสำหรับประเทศไทยในระยะนี้ยังคงเป็นเรื่องที่อยู่ในอนาคตที่ไกลตัวและไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริง เนื่องจากโครงสร้างระบบนิเวศทางอาหารของไทยมีความหลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย
ผู้นำรัฐบาลยืนยันด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่ารัฐบาลไม่ได้ปล่อยปละละเลยต่อความอยู่รอดของประชาชนแต่อย่างใด และพร้อมรับผิดชอบในการดูแลความมั่นคงทางอาหารของประเทศให้อยู่ในระดับสูงสุดที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน
ผลกระทบและความเสี่ยงต่อระบบดิจิทัล
เมื่อมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านระบบไอทีและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบตู้แช่และห่วงโซ่อาหารในทวีปยุโรป นายอนุทินชี้แจงว่าโครงสร้างพื้นฐานของไทยแตกต่างจากภูมิภาคอื่นอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากมีการพึ่งพาตลาดสดเป็นหลัก
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเข้าถึงแหล่งอาหารภายในประเทศของไทยสามารถกระทำได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบห่วงโซ่อาหารแช่แข็งระยะยาวเหมือนในหลายประเทศ ทำให้ความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ที่อาจหยุดชะงักระบบโลจิสติกส์มีผลกระทบต่ำมาก
นายกรัฐมนตรีระบุว่าภัยคุกคามไซเบอร์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นไปที่การหลอกลวงประชาชนผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงในลักษณะของมิจฉาชีพมากกว่าที่จะมีเป้าหมายโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานห่วงโซ่อาหารโดยตรง
บทสรุปและแนวโน้มในอนาคต
นายอนุทินมองว่าความท้าทายในปัจจุบันถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศเนื่องจากความเข้มแข็งด้านอาหารเปรียบเสมือนแหล่งพลังงานหลักที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการดำรงชีวิตของมนุษย์และสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจภาพรวม
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายการบริหารจัดการด้านพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิงที่รัฐบาลดำเนินอยู่โดยมีการจัดหาแหล่งนำเข้าที่หลากหลายเพื่อสร้างความมั่นคงและดูแลราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้บริโภค
ผู้นำประเทศสรุปภาพรวมว่าความพร้อมด้านอาหารและพลังงานคือเสาหลักสำคัญที่รัฐบาลจะปกป้องและรักษามั่นคงไว้เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยจากภาวะวิกฤตขาดแคลนทรัพยากรใดๆ ทั้งสิ้น
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