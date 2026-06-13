รมว.ทส. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมสั่งเข้มปราบบุกรุกป่าและยกระดับอุทยานฯ สู่ Green & Digital Park

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะถวายน้ำสรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พร้อมสั่งการผู้ตรวจราชการติดตามงาน 15 จังหวัด เร่งปราบบุกรุกป่า ยกระดับเตือนภัยพิบัติ และขับเคลื่อนอุทยานแห่งชาติสีขาว รวมถึงลงพื้นที่ภูเก็ตและระยองเพื่อเร่งรัดคดีและตรวจสอบปัญหาสิ่งแวดล้อม
วันนี้ (13 มิถุนายน 2569) นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.
รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด เข้าถวายน้ำสรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยยิ่ง หลังจากนั้น นายสุชาติได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามงานใน 15 จังหวัดอย่างเข้มข้น โดยเน้นการปราบปรามการบุกรุกป่า การยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติ และการขับเคลื่อนนโยบายอุทยานแห่งชาติสีขาว ซึ่งมุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมกันนี้ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อเร่งรัดคดีทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก และยกระดับอุทยานฯ สู่ "Green & Digital Park" โดยเน้นการบริหารจัดการที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาท่าเทียบเรือลอยน้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ นอกจากนี้ นายสุชาติยังได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบกรณีน้ำทะเลสีดำคล้ำและมีกลิ่นผิดปกติที่จังหวัดระยอง โดยเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากตะกอนก้นทะเลถูกคลื่นลมมรสุมกวนขึ้นมา ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน นายสุชาติได้ลงพื้นที่ภูเก็ตอีกครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ สิรินาถ และหารือแนวทางพัฒนาพื้นที่ป่าและชายหาดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและตลาดชุมชน ในส่วนของปัญหาที่ดินปากช่อง นายสุชาติสั่งการให้กรมป่าไม้ตรวจสอบเหมืองหินในพื้นที่อย่างเร่งด่วน หลังจากพบว่ามีการทำถนนกลางป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต และใบอนุญาตดำเนินการได้สิ้นอายุแล้ว ซึ่งจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ มาตรการทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของกระทรวงฯ ที่มุ่งเน้นการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการและปราบปรามการทุจริตให้หมดไ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุชาติ ชมกลิ่น บุกรุกป่า อุทยานแห่งชาติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
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