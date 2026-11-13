รมว.ดีอีฯ ยันระบบ MS 365 ล่มไทยกระทบจำกัด สบช่องมัลแวร์-จับตาแอปเงินกู้เถื่อน
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ยอมรับระบบ Microsoft 365 ในไทยใช้งานไม่ได้บางส่วน เหตุโจมตีไซเบอร์ พร้อมสั่งตรวจสอบแอปเงินกู้เถื่อนที่แอบอ้างการรับรองจากกระทรวงการคลังอย่างจริงจัง
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้เปิดเผยสถานการณ์ความมั่นคงทางไซเบอร์ในประเทศ โดยชี้ว่าเหตุการณ์ระบบ Microsoft 365 ล่มทั่วโลกเมื่อวานนี้ (12 พ.ย.69) ส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของประเทศไทยในบางประเภท ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
ประเมินเหตุ MS 365 ล่มไทย เป็นไปได้อาจเป็นการโจมตีไซเบอร์
เมื่อถูกสอบถามถึงสาเหตุที่อาจเกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์ นายไชยชนก ชิดชอบ ให้ข้อเท็จจริงว่ามีความเป็นไปได้สูงในการประเมินเบื้องต้น โดยระบุว่าท่านเพิ่งได้รับทราบข่าวสารดังกล่าวและยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทาง Microsoft โดยตรงAlso readหลายประเทศวุ่น “ไมโครซอฟท์ 365” ล่มนับสิบชั่วโมง บริษัทเร่งแก้ไข-แต่ยังไม่คืบ
นายไชยชนก ชิดชอบ ย้ำว่าต้องการรอตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนจึงจะสรุปผลการสอบสวนได้อย่าง definitive แต่จากภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นสัญญาณเตือนสำคัญต่อภาคส่วนต่างๆ ว่าภัยคุกคามด้านความปลอดภัยไซเบอร์มีความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้นตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI)
รัฐบาลจับมือเอกชนสร้าง War Room รับมือภัยคุกคาม
เมื่อวันที่ 12 พ.ย.69 ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดประชุมหารือเบื้องต้นร่วมกับทาง Microsoft รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐกว่า 14 บริษัท 9 หน่วย และตัวแทนจาก Global Anti-Scam (GASM) ของโลก
ทุกฝ่ายที่เข้าร่วมประชุมมีมติตรงกันว่าภัยคุกคามด้านความปลอดภัยไซเบอร์มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและ AI ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องเตรียมรับมือและบูรณาการการทำงานร่วมกัน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ย้ำชัดเจนว่าไม่มีหน่วยงานใดสามารถรับมือภัยไซเบอร์ได้เพียงลำพัง ทั้งภาครัฐหรือบริษัทเอกชนต่างต้องบูรณาการร่วมกัน ตั้งเป็น War Room และ Work Group เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือและช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
สั่งตรวจสอบแอปเงินกู้เถื่อนที่แอบอ้างการรับรองจากกระทรวง
กรณีที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบที่ยังสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทั้งระบบ Android และ Apple โดยมีการแอบอ้างว่าได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลังนั้น นายไชยชนก ชิดชอบ ได้ชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมายแพลตฟอร์มอย่าง Apple Store และ Google Play Store จะต้องมีการตรวจสอบและยืนยันตัวตน (Verify) โดยเฉพาะแอปพลิเคชันให้บริการสินเชื่อที่ต้องผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หากแอปฯ ไม่ได้ขออนุญาตจะไม่สามาถให้อ้างอิงการดาวน์โหลดได้
นายไชยชนก ชิดชอบ ยอมรับว่ายังต้องไปตรวจสอบและสิ่งที่กระทรวงดิจิทัลฯ ทำได้คือต้องประสานงานกับแพลตฟอร์มที่ให้บริการทั้ง Apple และ Google เพื่อขอดูรายละเอียดว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเล็ดลอดเข้ามาได้อย่างไร
บูรณาการข้อมูลข้ามกระทรวงพัฒนาฐานข้อมูลท่องเที่ยว
ในการร่วมประชุม Data-Driven Tourism Executive Forum นายไชยชนก ชิดชอบ ได้เปิดเผยมุมมองการทำงานของกระทรวงดิจิทัลฯ ในปัจจุบันว่าไม่ได้ทำงานเพียงลำพังอีกต่อไป แต่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม (Enabler) บูรณาการการทำงานร่วมกับหลากหลายกระทรวง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ระบุว่ามีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนำโจทย์ของแต่ละหน่วยมาเชื่อมโยงข้อมูลและพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินการ
นายไชยชนก ชิดชอบ ระบุว่าเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็ นกลไกสำคัญในทุกมิติ โดยมีผู้ว่าราชการสะท้อนความต้องการเรื่องข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา (Shadow Demand) ซึ่งสอดคล้องกับแผนความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และหน่วยงานอื่นๆ โดยมีสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI) เป็นตัวเชื่อมสำคัญ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลท่องเที่ยวครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง จนกระทั่งเดินทางกลับ ให้มีความราบรื่น (Seamless) และสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ร่วมมือแพลตฟอร์มต่างประเทศและเผชิญอุปสรรควัฒนธรรมการทำงาน
นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานร่วมกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่จากต่างประเทศ เช่น Alipay และ WeChat เพื่อให้เกิดอินเทอร์เฟซที่นักท่องเที่ยวคุ้นเคย สามารถใช้บริการและเข้าถึงจุดเด่นของประเทศไทยได้อย่างสะดวก
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ แม้ภาครัฐชุดนี้จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้เชื่อมโยงข้อมูลกันมากขึ้น แต่ยอมรับว่ามีอุปสรรคในแง่ของกระบวนการใช้งาน มาตรฐานการจัดเก็บ และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานของแต่ละหน่วยงาน
นายไชยชนก ชิดชอบ ระบุว่าประเด็นด้านวัฒนธรรมองค์กรและการปรับกระบวนการทำงานเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง จึงจะเห็นผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven) อย่างแท้จริง
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