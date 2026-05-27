รมว.ทส. เปิดโครงการ STOP FOOD WASTE กินดี รักษ์โลก รับโชคเพิ่ม รณรงค์ลดขยะอาหารครบวงจร

รมว.ทส. เปิดโครงการ STOP FOOD WASTE กินดี รักษ์โลก รับโชคเพิ่ม รณรงค์ลดขยะอาหารครบวงจร
📆5/27/2026 1:48 PM
📰thaipost
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเดอะมอลล์ กรุ๊ป และภาคเอกชน เปิดตัวโครงการลดขยะอาหารแบบครบวงจร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลดปริมาณขยะอาหาร ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก และสร้างแรงจูงใจผ่านระบบสะสมแต้มเชื่อมโยงกับอุทยานแห่งชาติ

โครงการ STOP FOOD WASTE กินดี รักษ์โลก รับโชคเพิ่ม เปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (รมว.

ทส.

) ณ เดอะมอลล์ไลฟ์ สโตร์ บางกะปิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอาหารอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านความร่วมมือกับร้านอาหารภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ กรุ๊ป เพื่อสร้างระบบนิเวศลดขยะอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะอาหารซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน นายสุชาติกล่าวว่า ปัญหาขยะอาหารเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายด้านการจัดการขยะ มลพิษ และสิ่งแวดล้อมไว้ชัดเจน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจะไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมีแนวคิดในการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนเพิ่มเติม ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์หรือระบบสะสมแต้มของโครงการ เข้ากับบริการในอุทยานแห่งชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันมากยิ่งขึ้น ในงานนี้ คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารร่วมงานด้วย การจัดโครงการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับเดอะมอลล์ กรุ๊ป ในการขับเคลื่อนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะอาหาร ซึ่งปัจจุบันทุกประเทศต่างให้ความสำคัญและเร่งดำเนินมาตรการลดผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน กระทรวงฯ ไม่ได้มีภารกิจเพียงการดูแลป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ หรือสัตว์ป่าเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ทั้งคุณภาพอากาศ มลพิษ สิ่งแวดล้อม และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัญหาขยะอาหารถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข ขยะอาหารเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเมื่ออาหารถูกทิ้งไป จะเกิดการย่อยสลายในหลุมฝังกลบและปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซมีเทน ซึ่งมีศักยภาพในการทำให้โลกร้อนสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า นอกจากนี้ การสูญเสียอาหารยังหมายถึงการสูญเสียทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต เช่น น้ำ พลังงาน และแรงงาน ซึ่งเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่มหาศาล โดยประมาณการว่าขยะอาหารทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โครงการ STOP FOOD WASTE กินดี รักษ์โลก รับโชคเพิ่ม จึงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตั้งแต่ร้านอาหารที่เข้าร่วมจะได้รับแนวทางในการจัดการอาหารส่วนเกิน การลดปริมาณการปรุงเกินความจำเป็น การบริจาคอาหารที่เหลือให้กับผู้ที่ต้องการ รวมถึงการคัดแยกขยะอาหารเพื่อนำไปทำปุ๋ยหรือผลิตพลังงานชีวภาพ ในส่วนของผู้บริโภค ประชาชนที่มารับประทานอาหารที่ร้านค้าในเครือเดอะมอลล์ สามารถร่วมลดขยะอาหารได้โดยการสั่งอาหารในปริมาณที่เหมาะสม และหากสามารถรับประทานหมดจาน ก็จะได้รับแต้มสะสม ซึ่งสามารถนำไปแลกเป็นส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ รวมถึงการเชื่อมโยงกับอุทยานแห่งชาติในอนาคต เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืน การเปิดตัวโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของการแก้ไขปัญหาขยะอาหารในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในเป้าหมายที่ 12 การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ นายสุชาติย้ำว่า การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และโครงการนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดสังคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไ

การจัดการขยะ ขยะอาหาร สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน การรณรงค์

 

