รมต.ข่าวฯ กัมพูชา โต้ไฟแนนเชียลไทมส์ ปกป้องสีหนุวิลล์ หลังถูกระบุเป็นเมืองแสกม
เนธ พักตรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารกัมพูชา ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของ Financial Times ที่มองว่าสีหนุวิลล์เป็นศูนย์กลางการฉ้อโกงออนไลน์ พร้อมเน้นย้ำความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
เนธ พักตรา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงข่าวสาร กัมพูชา ได้มีการออกมากล่าวประณามสื่อมวลชนนานาชาติอย่างรุนแรง หลังจากที่มีรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ Financial Times ของอังกฤษ ตีพิมพ์บทความที่ระบุถึงเมือง สีหนุวิลล์ ในลักษณะที่เป็นลบ โดยมีการเปรียบเทียบหรือตีตราพื้นที่ดังกล่าวว่าเป็นเมืองแสกมหรือแหล่งอาชญากรรมไซเบอร์ แม้ว่า กัมพูชา จะมีมาตรการเข้มงวดในการต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ก็ตาม การโต้กลับครั้งนี้นับเป็นการปกป้องภาพลักษณ์ของประเทศอย่างตรงไปตรงมา โดยรัฐมนตรีรายนี้มองว่าสื่อตะวันตกกำลังเพิกเฉยต่อความพยายามที่ดีงามของรัฐบาลในด้านการบังคับใช้กฎหมายและสิทธิมนุษยชน
การโต้แย้งเรื่องสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือผู้โดยสาร
เนธ พักตรา ได้อ้างถึงหนังสือที่ส่งถึงบรรณาธิการ Financial Times ในหัวข้อ 'เมืองแห่งหนึ่งถูกตีตราอย่างไม่เป็นธรรม' เพื่อชี้แจงว่ารายงานข่าวที่ระบุว่าเรือสำราญ Villa Vie Odyssey กลายเป็นโศกนาฏกรรมนั้น ถือเป็นการมองข้ามความช่วยเหลือที่รัฐบาลกัมพูชาและประชาชนในพื้นที่สีหนุวิลล์ได้มอบให้แก่ผู้โดยสารและลูกเรือจำนวนกว่า 200 คน ที่ติดค้างอยู่บนเรือเนื่องจากปัญหาทางการเงินของบริษัทรายงานระบุว่า ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในสีหนุวิลล์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวก เช่น การออกวีซ่าท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว การจัดเตรียมที่พักชั่วคราว และการมอบไกด์นำเที่ยวฟรี เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ถูกทอดทิ้งให้สามารถเดินทางต่อไปได้ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกที่สุดAlso readบริษัทเทคจีนยังไล่กวาดซื้อชิป NVIDIA A800 แม้จะเป็นรุ่นลดประสิทธิภาพ
บริบทประวัติศาสตร์ความร่วมมือด้านมนุษยธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารกัมพูชายังได้หยิบยกเหตุการณ์ในอดีตมาเปรียบเทียบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ一贯 (consistent) ในนโยบายด้านมนุษยธรรม โดยระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาเคยแสดงออกถึงจิตวิญญาณแห่งการช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ในกรณีของเรือเวสเตอร์ดัม ซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกท่าเรือหลายแห่งปฏิเสธไม่อนุญาตให้เทียบท่าเนื่องจากความกังวลเรื่องโรคโควิด-19 การเปิดท่าเรือให้เรือลำดังกล่าวได้เข้าเทียบท่าในครั้งนั้น ได้ส่งผลให้องค์การอนามัยโลกยกย่องกัมพูชาในสถานะของ 'ประเทศเล็กๆ ที่ใจใหญ่' ซึ่งสะท้อนถึงหลักการมนุษยธรรมที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด ไม่เพียงแต่ในช่วงเหตุการณ์ปัจจุบันเท่านั้น
มาตรการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และสถิติการจับกุม
แม้ว่าจะมีภาพลักษณ์ด้านลบในสายตาสื่อบางส่วน แต่เนธ พักตรา ได้ย้ำว่ากัมพูชากำลังดำเนินการอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงออนไลน์ซึ่งเป็นวาระระดับโลก โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้กลุ่มอาชญากรอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด และนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2025 เป็นต้นมา ทางการกัมพูชาได้ปิดศูนย์ปฏิบัติการแสกมออนไลน์ขนาดใหญ่ไปแล้วถึง 86 แห่งทั่วประเทศ ผลการดำเนินการทางกฎหมายมีตัวเลขที่ชัดเจนคือ มีคดีที่คืบหน้าถึงขั้นศาลจำนวน 529 คดี และมีผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวในเรือนจำแล้ว 5,778 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆ
เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ รายงานจากขแมร์ไทม์ยังอ้างอิงข้อมูลที่ว่า ทางการกัมพูชาสามารถสืบสวนพบองค์กรเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสกมออนไลน์และการฟอกเงินผ่านธุรกิจที่ถูกต้องกฎหมายได้จำนวน 97 แห่ง และมีเครือข่ายในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ 100 แห่ง โดยเครือข่ายเหล่านี้เชื่อมโยงกับชาวจากราวๆ 40 ประเทศทั่วโลก รวมถึงจีน อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย และไทย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ กัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพจัดเวทีสัมมนาระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการแสกมออนไลน์ในเดือนกันยายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพกับนานาประเทศในการจัดการปัญหานี้
รายละเอียดเหตุการณ์เรือ Odyssey และข้อสรุป
สำหรับเหตุการณ์เรือสำราญ Villa Vie Odyssey นั้น เรือลำนี้มีน้ำหนักสุทธิ 24,344 ตัน สูง 8 ชั้น และออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 650 คน โดยถูกตลาด定位为ช่องทางสำหรับการใช้ชีวิตกลางทะเลระหว่างการเดินทางรอบโลก ซึ่งมีการแวะจอดตามจุดหมายปลายทางกว่า 425 แห่งใน 147 ประเทศ รวมเกาะอีกกว่า 100 แห่ง เรือลำนี้ได้ออกเดินทางจากเมืองเบลฟาสต์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2024 เพื่อเริ่มการเดินทางรอบโลกต่อเนื่อง แต่กลับต้องเผชิญปัญหาภาวะเงินทุนหมดทำให้ต้องติดค้างอยู่ในกัมพูชานานกว่า 1 สัปดาห์ ส่งผลให้ผู้โดยสาร 200 คน ต้องลงจากเรือที่กัมพูชา โดย เนธ พักตรา ได้ระบุว่า เป็นเรื่องไม่เป็นธรรมที่จะนิยามเมืองทั้งเมืองจากการกระทำของอาชญากรที่กำลังถูกไล่ล่า โดยมองข้ามความเมตตาที่พลเมืองแสดงต่อนักเดินทางที่ตกค้าง
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics