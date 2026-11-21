รมต.สุชาติประกาศสารหนูในแม่น้ำเหนือลดลง สั่งทส.เร่งเฝ้าระวังตะกอนดิน
นายสุชาติ ชมกลิ่น เปิดเผยค่าสารหนูในแม่น้ำกกและแม่น้ำสายลดลงเหลือ 0.017 มก./ล. พร้อมสั่งการยกระดับมาตรการควบคุมมลพิษข้ามแดนและเฝ้าระวังตะกอนดินอย่างใกล้ชิด
นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงผลการติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลักของภาคเหนือตอนบน พบว่าแนวโน้มปริมาณ สารหนู ในน้ำมีทิศทางลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากมีการตรวจวัดอย่างเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะในลุ่มน้ำสายและ แม่น้ำโขง
ผลตรวจพบสารหนูลดลงเหลือ 0.017 มก./ล.
นายสุชาติ ชมกลิ่น ยืนยันว่าผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำล่าสุดในแม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง พบค่าสารหนูในน้ำลดลงอย่างชัดเจน โดยข้อมูลจากการใช้ชุดตรวจสารหนูภาคสนามในเดือนพฤศจิกายน 2569 ณ บริเวณบ้านหัวฝายในแม่น้ำสาย ตรวจพบค่าสารหนูประมาณ 0.017 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการตรวจพบครั้งก่อนหน้าที่มีค่าสูงถึง 0.284 มิลลิกรัมต่อลิตรAlso readกรณียกเลิกศูนย์ฝึกดับเพลิงฯ นครปฐม ยังไม่จบ ผู้รับเหมาเดินหน้าฟ้อง ป.ป.ช.-ศาลปกครองต่อเนื่อง
เน้นตรวจสอบตะกอนดินประเมินความเสี่ยงระยะยาว
แม้ค่าสารหนวดในน้ำจะลดลง แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังสารหนูในตะกอนดินเป็นลำดับแรก เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศและแหล่งน้ำในระยะยาว โดยกรมควบคุมมลพิษได้เริ่มติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำและตะกอนดินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 ครอบคลุมจุดตรวจวัดทั้งหมด 22 จุด เพื่อให้มีข้อมูลเชิงลึกประกอบการวางมาตรการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชุมร่วมไทยเมียนมาตั้งสถานีตรวจวัด 8 จุด
นายสุชาติ ชมกลิ่น ระบุว่าตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาใน 2 แนวทางหลัก คือ การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและบูรณาการหน่วยงานภายใน โดยฝ่ายไทยได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมไทย-เมียนมา ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานฝ่ายไทย และเตรียมการประชุมร่วมกันระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2569 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำฝั่งละ 4 จุด รวม 8 จุด
ผลักดันเขตควบคุมมลพิษริมแม่น้ำกก 150 กิโลเมตร
สำหรับมาตรการภายในประเทศ นายสุชาติ ชมกลิ่น แจ้งว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเร่งผลักดันการประกาศเขตควบคุมมลพิษบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำกกในฝั่งประเทศไทย ระยะทางกว่า 150 กิโลเมตร โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 59 พร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายกำกับดูแลการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่แบบบูรณาการ
เพิ่มห้องปฏิบัติการและแหล่งน้ำสะอาด 20,000 คน
ด้านความพร้อมด้านการตรวจสอบ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหัวหน้าทีมบูรณาการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำภาคเหนือตอนบน พร้อมทั้งสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย เพื่อพัฒนาจุดตรวจวัดประมาณ 20 จุด ลดระยะเวลาการรอผลวิเคราะห์จากเดิม 20 วันถึง 1 เดือน ส่วนกรมทรัพยากรน้ำได้เร่งสำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติมรองรับปีงบประมาณ 2570-2571 และดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำและระบบประปาชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนประมาณ 20,000 คน
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