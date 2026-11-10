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รมช.ศึกษาฯ สั่ง LINE ปิดกลุ่ม OpenChat ล่วงละเมิดสิทธิเด็กด่วนวันนี้

Kom_chad_luek#61 in ประเทศไทย
รมช.ศึกษาฯ สั่ง LINE ปิดกลุ่ม OpenChat ล่วงละเมิดสิทธิเด็กด่วนวันนี้
นายอัครนันท์ · กระทรวงศึกษาธิการ · LINE Openchat
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นายอัครนันท์ รมช.ศึกษาธิการสั่งการปิดกลุ่ม LINE OpenChat ที่ละเมิดสิทธิเด็กทันที ย้ำความร่วมมือผู้ปกครองกดรายงานและใช้ระบบ Traffy Fondue ร้องเรียนปัญหาออนไลน์

นายอัครนันท์ รองรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ออกคำสั่งเร่งด่วนให้ ศูนย์พิทักษ์สิทธิ ทั่วประเทศประสานงานกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน LINE เพื่อขอให้ปิดกลุ่มแชทโอเพน (OpenChat) ที่มีเนื้อหาเป็นการบูลลี่และล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเด็กนักเรียนทั่วประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ เพื่อตัดวงจรการแพร่กระจายข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อผู้เสียหายอย่างทันท่วงที

มาตรการเร่งด่วนปิดกลุ่มแชทละเมิดสิทธิ

จากการตรวจสอบพบว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน LINE ที่เปิดห้องแชทแบบโอเพนให้บุคคลทั่วไปเข้ามาร่วมสนทนาได้อย่างเสรี ซึ่งได้มีการนำข้อมูลส่วนตัวพร้อมรูปภาพของนักเรียนไปเผยแพร่เพื่อทำการกลั่นแกล้งออนไลน์จนสร้างความเสียหายต่อผู้ถูกกระทำอย่างมาก ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้สั่งการให้ผู้ดูแลศูนย์พิทักษ์สิทธิ กระทรวงศึกษาธิการ เข้าไปประสานงานกับทีมปฏิบัติการของ LINE โดยตรง เพื่อให้ทางผู้ให้บริการดำเนินการปิดกลุ่มแชทเหล่านี้ทั้งหมด

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เบื้องต้นทาง LINE ได้ตอบรับเรื่องดังกล่าวและเริ่มทยอยปิดบางกลุ่มไปแล้ว แต่เนื่องจากมีกลุ่มแชทจำนวนมากที่กำลังแพร่กระจายข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทางหน่วยงานจึงตั้งเป้าว่าจะดำเนินการปิดกลุ่มที่ไม่เหมาะสมให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ภายในวันเดียว เพื่อไม่ให้มีช่องว่างให้ผู้กระทำผิดสามารถสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาแทนที่หรือกระจายเนื้อหาที่เป็นพิษต่อสังคมต่อไป

บทบาทสถานศึกษาและเขตการศึกษา

นายอัครนันท์ ระบุว่า ได้กำชับไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศ ให้ร่วมกันเฝ้าระวังและดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพราะบางครั้งเด็กนักเรียนอาจไม่ทราบว่าพฤติกรรมของตนนั้นอาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิผู้อื่นและผิดกฎหมายได้ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาจึงสำคัญมากในการป้องกันเหตุก่อนจะลุกลามไปสู่ความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้

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พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงว่าแม้บางกรณีผู้กระทำผิดอาจเป็นเด็กนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงผลกระทบทางกฎหมาย แต่การกระทำดังกล่าวก็ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างร้ายแรงต่อเหยื่อ ดังนั้นทางกระทรวงจึงไม่ได้นิ่งนอนใจและได้สั่งการให้เขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิด หากพบว่าไม่ใช่ตัวนักเรียนโดยตรงก็ให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดเหล่านั้นด้วย

กลไกใหม่ Traffy Fondue รับเรื่องร้องเรียน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหายุคดิจิทัล กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้ระบบ Traffy Fondue เข้ามาช่วยเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงจากประชาชนและผู้ปกครอง ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วขึ้น เมื่อมีเรื่องเข้ามาก็จะได้รับการพิจารณาและแก้ไขโดยทันที ทำให้การดูแลสิทธิของเด็กในสภาวะออนไลน์มีความทันสมัยและทันท่วงทีมากขึ้น

สำหรับประชาชนทั่วไปและพ่อแม่ผู้ปกครอง ทางกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือให้ช่วยกันกดรายงาน (Report) กลุ่ม LINE OpenChat ที่พบว่ามีพฤติกรรมละเมิดสิทธิหรือไม่เหมาะสมผ่านระบบของแอปพลิเคชัน เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการลบหรือปิดกลุ่มดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติและรวดเร็วที่สุด ซึ่งจะเป็นการปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ไม่ให้ถูกทำลายผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน

Kom_chad_luek#61 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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นายอัครนันท์ กระทรวงศึกษาธิการ LINE Openchat ศูนย์พิทักษ์สิทธิ Traffy Fondue

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