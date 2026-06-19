รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร. ปิยะรัฐช์ ติยะไพรัช เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2569 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมุ่งเน้นการกำหนดทิศการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรในภาค โดย缴ม听得AllBtn click ได้ด้วยการให้บทความนี้ลงไปอีกมาก dzieci might ได้
นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชมรม สหกรณ์การเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ สหกรณ์การเกษตร ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายรัฐ คลังแสง ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจเด็ศ จันทร์ 안รา เลขานุการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสำราย นิลกิ่ง ประธานชมรม สหกรณ์การเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทน สหกรณ์การเกษตร จาก 20 จังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 600 คน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะ ระบบสหกรณ์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทย ในปี 2569 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองและยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิต การรวบรวมและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า การเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายแนวทางการส่งเสริมการยกระดับสินค้าสหกรณ์แก่ผู้แทน สหกรณ์การเกษตร ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเน้นการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร Agricultural Service Providers สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ครอบคลุมการจัดหาปัจจัยการผลิต การให้บริการเครื่องจักรกล การรวบรวมและแปรรูปผลผลิต การบริหารจัดการคลังสินค้า การตลาด และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ ยังมุ่งยกระดับสินค้าสหกรณ์จากสินค้าเกษตรขั้นต้นสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ผ่านการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP การพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ การส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ ตลอดจนการพัฒนาแบรนด์ การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI และการพัฒนบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าเกษตรของสหกรณ์และเกษตรกร พร้อมกันนี้ รมช.
ปิยะรัฐชย์ ได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสห合作 CDC+ ให้เป็นศูนย์กลางการรวบรวม คัดแยก เก็บรักษา และกระจายสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการยกระดับระบบโลจิสติกส์ การเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดและการพัฒนาโรงคัดบรรจุผลไม้ของสถาบันเกษตรกรให้ได้มาตรฐานรองรับการส่งออก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดสากล นโยบายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงการพัฒนาสหกรณ์ให้ดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการวางรากฐานให้สหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก้าวสู่การเป็นองค์กรเศรษฐกิจของชุมชนที่ทันสมัย เข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับสากล เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของภูมิภาคให้เติบโตในระยะยาว .rmch ปิยะรัฐชย์ กล่าว จากนั้น rmch ปิยะรัฐชย์ ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านคางฮุง โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่นวิทยา โรงเรียนคำนางตุ้ม-โนนสวรรค์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนวัดมิ่งเมือง รวมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการและบูธจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนำผลิตภัณฑ์เด่นมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน อาทิ ข้าวหอมมะลิคุณภาพพิเศษ กาแฟ น้ำตาลโตนด ไข่เป็ด ไข่ไก่ ผลิตภัณฑ์นม และสินค้าแปร拍的ทางการเกษตรต่าง ๆ เป็นต้น ด้าน นายนิรันทร์ มูลธิดา อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้ถึงร้อยละ 46 ของพื้นที่ทุ่งกุลาทั้งหมด จำนวน 986,807 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณตอนล่างของจังหวัด อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอพนมไพร อำเภอหนองฮี และอำเภอโพนทราย เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิขนาดใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทำนาข้าว โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 3,157,875 ไร่ พันธุ์ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิภาวะเศรษฐกิจการค้าทั่วไปของจังหวัดขึ้นอยู่กับภาคเกษตรเป็นหลัก สินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อยโรงงาน และพืชผักต่างๆ ในปีงบประมา
สหกรณ์การเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การพัฒนาสถ Institute นโยบายเกษตร
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