รมช.คมนาคม ตรวจความเรียบร้อยท่าเทียบเรือรองรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
นายสรรเพชญ บุญญามณี รมช.คมนาคม ตรวจความพร้อมท่าเรือ 44 แห่ง รองรับประชาชนรับเสด็จขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ที่วัดอรุณราชวราราม
นายสรรเพชญ บุญญามณี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ได้ออกเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำและท่าเทียบเรือต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับเสด็จประชาชนในงานพระราชพิธี ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประจำปี 2569 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 นี้ โดยภารกิจดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และสมพระเกียรติที่สุดตามพระราชเสาวนีย์
มาตรการความปลอดภัยและความสะดวกประชาชน
นายสรรเพชญ บุญญามณี ได้เน้นย้ำอย่างหนักแน่นว่าการสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานคือสิ่งสำคัญที่สุดของกระทรวงคมนาคม โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่าเทียบเรือสำหรับรับ-ส่งประชาชนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักที่ต้องเตรียมการให้พร้อมก่อนวันงานจะมาถึง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้ามาเฝ้าฯ รับเสด็จได้โดยไม่ติดขัดและเกิดอันตรายใดๆAlso readธนาคารเครดิตตั้งเป้าสินเชื่อรวมปี 2569 2 แสนล้าน พร้อมฟื้น NIM-ROE
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเตรียมบุคลากร
ทางด้านกรมเจ้าท่า ได้รายงานว่าปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมท่าเรือตลอดเส้นทางขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแล้วเสร็จสมบูรณ์ จำนวน 44 แห่ง เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มีจำนวนมหาศาล ทั้งนี้为了รักษาความปลอดภัยและควบคุมความหนาแน่นของฝูงชน กรมเจ้าท่าได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำอยู่ตามท่าเรือต่างๆ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 105 นาย เพื่อคอยอำนวยความสะดวก ดูแลระเบียบเรียบร้อย และควบคุมสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที
การจราจรทางน้ำและการให้บริการ shuttle bus
ในส่วนของการจัดการจราจรทางน้ำภายในพื้นที่จัดงาน มีการกำหนดมาตรการควบคุมการจราจรทางน้ำโดยเคร่งครัด โดยได้สั่งห้ามเรือทุกชนิดเดินทางผ่านในพื้นที่จัดงานพระราชพิธีตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เพื่อความปลอดภัยของขบวนเรือพระที่นั่งและประชาชนที่มาเฝ้าฯ ส่วนประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาชมขบวนเรือสามารถใช้บริการรถ Shuttle Bus ที่จัดเตรียมไว้ให้ฟรี เพื่อลดปัญหารถติดและอำนวยความสะดวกในการเดินทางจากจุดจอดรถไปยังบริเวณงานได้โดยตรง
รายละเอียดงานพระราชพิธีและเส้นทางเรือ
สำหรับงานพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี 2569 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนเรือจะเดินทางไปยังวัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และยังเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นแทนเจดีย์เดิม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์และทางศาสนาที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมการด้านความปลอดภัยและlogistics ให้มีความพร้อมสูงสุด
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