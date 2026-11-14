รมช.มหาดไทย ตรวจพบเหมืองแร่พิกัดชายแดนเมียนมาใกล้ลำน้ำแม่สาย
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย ใช้กล้องส่องทางไกลตรวจสอบพื้นที่ชายแดนพบการขุดเจาะแร่ทองคำมากกว่า 10 จุด ส่งผลกระทบต่อน้ำดื่มในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมเตรียมเจรจาจีน-เมียนมา
นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่สำรวจด้วยตนเองที่หมู่บ้านพญาไพร ตำบลเทอดไทย อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจสอบสถานการณ์การขุดเจาะแร่ทองคำในเขตพิกัดชายแดนไทย- เมียนมา
การปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน โดยคณะทำงานไม่แจ้งล่วงหน้าให้กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บข้อมูลจริงจากสภาพพื้นที่บริเวณดอยก่อวัน เมืองกาน จังหวัดเมืองสาด รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้เขตอิทธิพลของกองกำลังว้าและใกล้กับฐานปฏิบัติการของสภาเพื่อการบริหารรัฐฉานAlso read“อิ๊งค์” ลั่น พท.ตัดสินใจถูกตั้ง รบ.ผสมเมื่อ 10 เดือนก่อน เร่งแก้ปัญหาหมักหมมจากรัฐประหาร ซัดแบงก์ชาติอิสระเป็นอุปสรรคแก้ ศก.
หลักฐานการขุดเจาะแร่ 10 จุดใกล้ลำน้ำสาย
จากการสังเกตการณ์ด้วยกล้องส่องทางไกล นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ พบหลักฐานชัดเจนว่ามีการเปิดหน้าดินเพื่อการทำเหมืองในบริเวณกว้างขวาง โดยพบจุดดำเนินการขุดเจาะอย่างน้อย 10 จุด พร้อมกับการใช้อุปกรณ์แบคโฮและกำลังคนจำนวนมากปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย
สิ่งก่อสร้างที่พบประกอบไปด้วยอาคารโครงสร้างขนาดใหญ่ซึ่งคาดว่าเป็นโรงร่อนและถลุงแร่ทองคำ รวมถึงพบโครงสร้างคล้ายฐานปฏิบัติการของขบวนการหลอกลวงซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับสถานที่ที่พบในรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา
ผลกระทบระบบน้ำดิบสู่ชุมชนแม่สาย
จุดที่เกิดการขุดเจาะแร่ดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำของลำน้ำสาย ซึ่งกระแสของไหลจากจุดนี้ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญก่อนไหลลงสู่ชุมชนด้านล่าง
ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยศึกษาผ่านภาพถ่ายดาวเทียม แต่การลงพื้นที่จริงยืนยันว่ามีการขยายพื้นที่ทำเหมืองเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ประกอบการมีแนวโน้มจะขยายขอบเขตการทำงานออกสู่พื้นที่รอบนอกอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์รวบรวมข้อมูลเจรจาจีนและเมียนมา
นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้เร่งรวบรวมข้อมูลเชิงลึกให้ได้มากที่สุด ทั้งจำนวนผู้ผลิตรายงานบริษัทนำเข้าและส่งออก รวมถึงตรวจสอบว่ามีคนไทยหรือบริษัทใดมีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตนี้
แผนการดำเนินการขั้นต่อไป นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ มีกำหนดเดินทางกลับไปที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีในวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 18 พฤศจิกายน เพื่อนำเสนอประเด็นปัญหานี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเตรียมการเจรจาอย่างตรงไปตรงมากับทางการประเทศจีน
การแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการควบคุมการผลิต และใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเข้ามาสนับสนุนเทคนิค เนื่องจากมีความซับซ้อนทางการเมืองในประเทศเมียนมา
ในระหว่างการรอผลการเจรจา หน่วยงานรัฐได้เริ่มดำเนินการด้านมนุษยธรรมทันที โดยเดินทางไปตรวจสอบระบบการผลิตน้ำประปาที่อำเภอแม่สาย เพื่อรักษาคุณภาพน้ำดื่มอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดตามมาตรฐานโลก
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