รมช.คมนาคมตรวจสนามบินหาดใหญ่ คุมเข้มสงกรานต์ ตรึงค่าโดยสาร ลดภาระ ปชช.

รมช.คมนาคมตรวจสนามบินหาดใหญ่ คุมเข้มสงกรานต์ ตรึงค่าโดยสาร ลดภาระ ปชช.
สงกรานต์สนามบินหาดใหญ่ค่าโดยสาร
📆4/12/2026 1:06 PM
📰thaipost
รมช.คมนาคมลงพื้นที่หาดใหญ่ ตรวจความพร้อมรับสงกรานต์ ตรึงค่าโดยสาร พร้อมเร่งพัฒนาสนามบินรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น

12 เมษายน 2569 – นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายศาสตรา ศรีปาน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ด้วย การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงวันหยุดยาว

โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ การตรวจสอบในครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งในส่วนของท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ซึ่งเป็นประตูสู่ภาคใต้ และสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางบกของจังหวัดสงขลา การลงพื้นที่เริ่มจากการตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยนายสรรเพชญได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารจัดการผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak Hour) โดยเฉพาะในส่วนของผู้โดยสารขาออกและจุดบริการต่างๆ เช่น ห้องน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้โดยสาร จากการตรวจสอบพบว่า ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านคนต่อปี (MAP) แต่ในปี 2568 มีผู้โดยสารใช้บริการกว่า 3.31 ล้านคน และคาดการณ์ว่าในปี 2569 จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 3.56 ล้านคน และคาดว่าจะสูงถึง 4.76 ล้านคนต่อปี ในปี 2577 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงและขยายขีดความสามารถของสนามบินให้สามารถรองรับการเติบโตในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นายสรรเพชญยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของอาคารอเนกประสงค์ภายในท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ระบบพรีเช็คอิน การบริหารจัดการสัมภาระ การจัดพื้นที่รองรับ และการแยกโซนผู้เดินทางเฉพาะ รวมถึงการบริหารจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความราบรื่นและปลอดภัยที่สุด\ในส่วนของการขนส่งทางบก นายสรรเพชญได้กำชับให้มีการจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งดำเนินนโยบายตรึงราคาค่าโดยสารจนถึงวันที่ 19 เมษายน เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการไม่ให้เกิดผู้โดยสารตกค้างทั้งขาไปและขากลับ ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการรักษามาตรฐานการบริการและความพึงพอใจของผู้โดยสาร การดำเนินนโยบายตรึงราคาค่าโดยสารนี้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดูแลต้นทุนด้านคมนาคมในภาพรวม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและค่าครองชีพของประชาชน ท่ามกลางสถานการณ์ต้นทุนพลังงานที่มีความผันผวน การควบคุมค่าโดยสารยังช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม นอกจากนี้ นายสรรเพชญยังได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการสำคัญๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการก่อสร้างถนนพระราม 2 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ รวมถึงแนวคิดการพัฒนาเส้นทางเลี่ยงเมือง (Bypass) และการแก้ไขปัญหาจุดคอขวดในโครงข่ายสายใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางในระยะยาว โครงการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอนาคต\นายสรรเพชญได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการ “เมาไม่ขับ” ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ผู้ขับขี่และผู้ประกอบการขนส่งให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะและการตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายานพาหนะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและปลอดภัยสูงสุด การรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นช่วงที่มีประชาชนเดินทางจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น การให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและมารยาทในการขับขี่ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็น การลงพื้นที่ของนายสรรเพชญในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงคมนาคมในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข นายสรรเพชญได้เน้นย้ำว่า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ไม่ได้เป็นเพียงสนามบินของจังหวัดสงขลาเท่านั้น แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ของภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเชื่อมโยงหลายมิติสำคัญเข้าด้วยกัน ดังนั้น การพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่จึงไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาความแออัดในปัจจุบัน แต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของทั้งภูมิภาค เพื่อยกระดับให้เป็น South Gateway ของประเทศ ที่สามารถรองรับทั้งผู้โดยสาร การค้า และกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างครบวงจ

สงกรานต์ สนามบินหาดใหญ่ ค่าโดยสาร คมนาคม South Gateway

 

