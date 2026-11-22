รมช.มหาดไทยสั่งปิดโรงงานสกปรกปราจีนบุรี พบ 114 แห่งผิดกฎหมาย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมลงพื้นที่ปราจีนบุรีสั่งปิดโรงงานปล่อยมลพิษ 114 แห่ง ตรวจสอบนอมินีที่ดินผิดกฎหมาย ยืนยันเร่งคดีภายใน 7 วัน
นาย พลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำกำลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะ กากอุตสาหกรรม และการถือครองที่ดินผิดกฎหมาย (นอมินี) ในอำเภอศรีมหาโพธิ และ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยมีนายศุภโชค ศรีสุขจร ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นายจำลอง ช่วยรอด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี นายไตรรัตน์ เทพบริรักษ์ รองอธิบดี กรมที่ดิน นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่
ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปล่อยมลพิษ 114 แห่ง
ขณะลงพื้นที่มีกลุ่มมวลชน เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งขอบคุณที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มาแก้ปัญหาให้กับประชาชน ในเวลา 10.00 น. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบ บจก.แอลดี เมทัล (ไทยแลนด์) ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ ซึ่งก่อมลพิษทิ้งขยะไมโครพลาสติก จากนั้นเวลา 11.20 น. ตรวจสอบพื้นที่ บจก. กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี ซึ่งประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเดินทางไปเยี่ยมเยียนประชาชนชุมชนได้รับผลกระทบ ณ หมู่ที่ 1 บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีป อำเภอศรีมโหสถ และประชุมติดตามสถานการณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิAlso readสิ้น “หลวงปู่สอ ขันติโก” พระอริยสงฆ์ 6 แผ่นดิน สิริอายุ 114 ปี พรรษา 94
ข้อสั่งการเร่งด่วนตรวจสอบนอมินีและปิดกิจการทันที
นายพลพีร์ กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษของขยะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จึงได้สั่งการให้ตนได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของประเด็นดังกล่าว จากการติดตามสถานการณ์ ตนและคณะทำงานได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว โดยในวันนี้จึงได้บูรณาการหลายส่วนราชการที่ความเกี่ยวข้องในภารกิจหน้าที่ เข้าร่วมติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน ซึ่งตนได้มีข้อสั่งการประเด็นสำคัญ ประการแรกคือ การตรวจสอบความถูกต้องของการครอบครองที่ดิน จากจำนวนโรงงานทั้งหมดกว่า 160 แห่ง พบโรงงานต้องสงสัยว่ากระทำผิดกฎหมายและปล่อยมลพิษทั้งทางน้ำ ดิน และอากาศ ประมาณ 114 แห่ง จึงขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมที่ดิน เร่งตรวจสอบและสรุปผล การครอบครองที่ดินของโรงงานเหล่านี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากพบว่าที่มาของที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมไม่สามารถจัดตั้งโรงงานได้ตั้งแต่ต้น และต้องดำเนินการสั่งปิดกิจการทันที โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณามาตรการรองรับต่อไป
ตรวจสอบนอมินีถือหุ้นต่างประเทศและเส้นทางการเงิน
ประเด็นที่สองคือ การตรวจสอบการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) และการนำเข้ากากอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้น เส้นทางการเงิน และที่มาของการจัดตั้งบริษัททั้ง 114 แห่งให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ดังตัวอย่างโรงงานที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในช่วงเช้า ซึ่งพบพฤติการณ์ก่อตั้งบริษัทโดยบุคคลสัญชาติจีนร่วมกับคนไทย และมีการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นออกภายหลังเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่อเจตนาชัดเจนว่าเป็นการใช้นอมินี ซึ่งปัจจุบันกรมที่ดินได้พิสูจน์หลักฐานจนพบการกระทำผิดลักษณะนอมินีแล้ว 4 บริษัท จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจบังคับจำกัดสิทธิและดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที
ตรวจสอบ EIA และระงับใบอนุญาตโรงงานละเมิดกฎ
ในส่วนของกฎหมายขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบ หากพบโรงงานที่แต่ลักลอบไม่ถูกต้องตามที่ขออนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโรงงานทั้งหมด ให้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงาน สั่งระงับและปิดกิจการโดยทันที โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกฟ้องกลับ นอกจากนี้ ให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายการตรวจสอบ ตามข้อกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน และให้สามารถใช้ผลตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงสาธารณสุขได้ทันที เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเร่งรัดการดำเนินคดี สำหรับการบริหารจัดการในพื้นที่ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทุกหน่วยงานในจังหวัด ให้จัดทำรายการตรวจสอบ ด้านกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน แล้วรวบรวมเป็นบัญชีตรวจสอบกลางเพียงชุดเดียว เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเข้าตรวจค้นโรงงานทุกแห่ง หากพบการกระทำผิดแม้เพียงข้อเดียวให้ดำเนินคดีทันที รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หากพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ขออนุญาตก็ให้เพิกถอนสิทธิ์การตั้งโรงงานทันทีโดยไม่ต้องให้ระยะเวลาปรับปรุง 30 วัน
แจ้งเจ้าหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ให้ปปท.
หากพบเจ้าหน้าที่รายใดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติการณ์เรียกรับผลประโยชน์ ข่มขู่ผู้ประกอบการ ขอให้ทำหนังสือแจ้งไปยัง ป.ป.ท เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนและลงโทษตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากหลายกระทรวงรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อความรวดเร็วในการกำจัดมลพิษและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
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