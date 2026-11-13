รมช.ศึกษาฯ สั่งสอบด่วน ผอ.โรงเรียนบุรีรัมย์ทุบหัวเด็ก7ขวบ
นายอัครนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนด่วน กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ ใช้กระป๋องสเปรย์ทุบศีรษะเด็กหญิงวัย 7 ขวบ จนได้รับบาดเจ็บ
นาย อัครนันท์ กัณณกิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานศูนย์พิทักษ์สิทธิ เสรีภาพ และความปลอดภัย ได้เปิดเผยกรณีร้องเรียนจากผู้ปกครองที่มีเนื้อหาล้ำเส้นรุนแรง โดยระบุว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน แห่งหนึ่งในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงโทษนักเรียนหญิงวัย 7 ขวบ ซึ่งเป็นเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการใช้ก้นกระป๋องสเปรย์ทุบศีรษะเด็กจนเกิดอาการบาดเจ็บอย่างชัดเจน
รายละเอียดของเหตุดังกล่าวเปิดเผยว่า เด็กหญิงคนดังกล่าวถูกทำโทษเนื่องจากไม่สามารถท่องคำศัพท์ภาษาจีนได้ตามที่ครูหรือผู้บริหารต้องการ ส่งผลให้บริเวณหน้าผากของเด็กเกิดอาการบวมช้ำ และมีรอยฟกช้ำอย่างชัดเจน ผู้ปกครองยังระบุเพิ่มเติมว่า มิได้มีเพียงเด็กคนเดียวที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังมีเพื่อนร่วมห้องเรียนคนอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งที่ต้องถูกกลงโทษในลักษณะเดียวกันAlso readนาบิล เผ็ดเดือดตอบโต้กระแสชกมวยสากล ซ้อมชก ONE Championship จริง
คำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
นายอัครนันท์ ได้สั่งการให้อธิบดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนที่สุด เพื่อให้สามารถตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นได้อย่างรอบคอบและรวดเร็ว พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ระบุว่าจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเองในทันที และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่
คำสั่งดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบประวัติการปฏิบัติงานของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรายนี้โดยเฉพาะ โดยให้พิจารณาว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนหรือมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนมาก่อนหน้านี้หรือไม่ นอกจากนี้คณะกรรมการยังต้องตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่มีผลกระทบจากกรณีนี้ และรวบรวมรายละเอียดของเหตุการณ์รวมทั้งสาเหตุที่แท้จริงของเหตุนั้นๆ เพื่อให้การดำเนินคดีหรือการพิจารณาทางวินัยเป็นไปอย่างยุติธรรมและครอบคลุมทุกมิติ
การดูแลเยียวยาจิตใจและผลกระทบต่อเด็ก
นอกจากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว นายอัครนันท์ได้ประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสภาพจิตใจของเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงนี้ด้วย เนื่องจากเด็กที่อยู่ในวัยประถมศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบด้านจิตใจที่ซ่อนเร้นและรุนแรงมากกว่าอาการบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งอาจส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาวะในระยะยาว
ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ จะจัดกิจกรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มนี้ เพื่อให้พวกเขากลับมามีความมั่นใจและมีสุขภาวะทางจิตที่ดีกลับคืนมาโดยเร็วที่สุด ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดสำหรับเด็กและครอบครัวของผู้เสียหาย
มาตรการลงโทษภายใน 7 วัน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันหนักแน่นว่าเรื่องนี้จะไม่ถูกมองข้ามหรือปล่อยปละละเลยโดยเด็ดขาด โดยระบุชัดเจนว่าหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะต้องมีการดำเนินการทางวินัยและลงโทษผู้กระทำผิดตามความรุนแรงของคดีอย่างเหมาะสม โดยจะไม่มีการละเว้นโทษแม้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็ตาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญสูงสุดต่อการปกป้องสิทธิเด็ก
นายอัครนันท์ ได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบและสรุปผลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 วัน โดยห้ามมีการประวิงเวลาหรือเลื่อนส่งรายงานใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมหรือการลงโทษทางวินัยสามารถเกิดขึ้นได้ทันท่วงที ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าความเป็นธรรมจะตกแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นี้
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