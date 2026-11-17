รมช. มท. เจเศรษฐ์ แจงงานน้ำแม่สาย ปฏิเสธขายผ้าเอาหน้ารอด ชี้ กปภ. ทำงานจริง
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รมช. มท. ยันการประปาส่วนภูมิภาคดูแลน้ำแม่สายต่อเนื่อง ไม่ใช่ขายผ้าเอาหน้ารอด ชี้โครงการน้ำโขงคืบหน้า 50% แก้ปมข้อมูลผู้ใช้งานจริง 28%
นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย ออกมาชี้แจงกรณีถกเถียงเรื่องคุณภาพน้ำในพื้นที่อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยยืนยันว่าการดำเนินการของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อตอบโต้ข้อครหาว่ามีการ "ขายผ้าเอาหน้ารอด"
ยืนยัน กปภ. ดูแลน้ำแม่สายต่อเนื่อง
นายเจเศรษฐ์ ระบุว่า ตนไม่มีปัญหาหากจะมีผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน แต่สิ่งที่ต้องชี้แจงคือ การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. ได้ติดตามและดำเนินการเรื่องคุณภาพน้ำในพื้นที่แม่สายมาโดยตลอดก่อนที่ตนจะลงพื้นที่จริงAlso read'สนธิญา' ไม่จบ! ยื่นกกต.ร้องสอบ 'พิธา' ปมหุ้นสื่ออีกรอบหลังถูกตีตก : อินโฟเควสท์
การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีไม่ใช่จุดเริ่มต้นของงาน แต่เป็นการติดตามประเมินผลมาตรการที่มีอยู่ เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่ทำไปนั้นได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และหากมีจุดที่ยังขาดตกบกพร่อง ก็จะมีการเร่งเติมเต็มให้สมบูรณ์ทันที
นายเจเศรษฐ์ เน้นย้ำว่า หน่วยงานของตนไม่ได้มองเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ยังได้มีการผลักดันโครงการระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านแหล่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
ชี้ข้อมูลผิด กปภ.ดูแล 28% ไม่ใช่ 15%
ในประเด็นที่มีการถกเถียงเกี่ยวกับสัดส่วนผู้ใช้บริการ ประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ นายเจเศรษฐ์ได้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน โดยระบุว่า สัดส่วนผู้ใช้บริการ กปภ. ในอำเภอแม่สายอยู่ที่ประมาณ 28% ของประชากรทั้งหมด
ตัวเลข 28% นี้แตกต่างจากข้อมูลเดิมที่ระบุว่าอยู่ที่ประมาณ 15% ซึ่งนายเจเศรษฐ์ ต้องการให้สาธารณชนได้รับรู้ความจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจและทำความเข้าใจสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายได้อย่างถูกต้อง
สำหรับระบบประปาประเภทอื่นนอกเหนือจาก กปภ. นั้น ยังคงเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถประสานงานร่วมกันได้หากมีความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวร่วมกัน
โครงการน้ำโขงคืบหน้า 50% ลดพึ่งพาแม่น้ำสาย
หนึ่งในมาตรการสำคัญในการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและขาดแคลนน้ำในระยะยาวของพื้นที่แม่สาย คือโครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขงมาใช้ในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปกว่า 50%
โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดความunganพาต่อแหล่งน้ำเดิมอย่างแม่น้ำสายและแม่น้ำรวก ซึ่งมักเผชิญปัญหาคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา โดยจะช่วยให้ประชาชนมีแหล่งน้ำสำรองที่มั่นคงมากขึ้น
นายเจเศรษฐ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขออย่าให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าวันที่รัฐมนตรีลงพื้นที่คือวันที่หน่วยงานเริ่มทำงาน เพราะในความเป็นจริงแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคทำงานกันมาอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติงานทั้งหมด คือการสร้างหลักประกันว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจะได้รับน้ำที่สะอาดและปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยไม่สนใจว่าใครจะลงพื้นที่หรือไม่ แต่สนใจที่ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานจริงมากกว่า
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