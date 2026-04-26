รมช.คมนาคม ย้ำนโยบายประหยัดไฟเพื่อชาติ ไม่ใช่เอาใจใคร ยันทำเพื่อลดภาระประชาชน

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม ชี้แจงกรณี สส.พรรคประชาชนวิจารณ์นโยบายประหยัดไฟของกรมทางหลวงชนบท ย้ำเป็นนโยบายเพื่อลดการใช้พลังงานในสถานการณ์วิกฤต และลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน ไม่ใช่การกระทำเพื่อเอาใจใคร
นาย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม ได้ออกมาตอบโต้ข้อวิพากษ์วิจารณ์ของนาย ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.
กทม.
พรรคประชาชน ที่กล่าวหาว่าการปรับลดการใช้ไฟฟ้าตามนโยบายประหยัดพลังงานของกรมทางหลวงชนบท เป็นการกระทำเพื่อเอาใจรัฐมนตรี โดยยืนยันว่านโยบายดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อลดการใช้พลังงานในสถานการณ์วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเป็นอันดับแรก การดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่การกระทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อเอาใจใครทั้งสิ้น แต่เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยรวม นายสิริพงศ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า นโยบายประหยัดพลังงานของกระทรวงคมนาคมมีหลายมาตรการประกอบกัน ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการลดไฟถนนในเส้นทางที่มีความเสี่ยงต่ำเท่านั้น โดยมีแนวทางในการพิจารณาปรับลดการใช้ไฟฟ้าในเส้นทางหลักที่มีแสงสว่างมากเกินความจำเป็น หรือในพื้นที่ต่างจังหวัดที่การสัญจรในเวลากลางคืนมีน้อย โดยอาจใช้วิธีการเปิด-ปิดไฟสลับกัน เพื่อให้ยังคงรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ทางไว้ได้ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น Solar cell เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งอื่น ๆ และสำหรับเส้นทางที่ยังไม่มีไฟฟ้าสว่าง กระทรวงคมนาคมจะเร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งให้โดยเร็วที่สุด โดยให้เขตพื้นที่แจ้งความต้องการเข้ามายังกระทรวงโดยตรง เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด การดำเนินการทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานที่ผันผวน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการนำประเด็นนี้มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง และกล่าวหาข้าราชการว่ากระทำการเพื่อเอาใจผู้บังคับบัญชา โดยเน้นย้ำว่าการประหยัดพลังงานเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องดำเนินการในสถานการณ์เช่นนี้อยู่แล้ว เนื่องจากค่าไฟฟ้าสาธารณะจะถูกรวมเข้ากับค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่าย ซึ่งจะส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น หากไม่ดำเนินการลดการใช้พลังงานในส่วนที่ไม่จำเป็น ก็จะยิ่งเป็นการซ้ำเติมประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ นายสิริพงศ์ยังได้กล่าวถึงความท้าทายในการเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอดประหยัดพลังงานทั้งหมดในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งต้องอาศัยเวลาและการวางแผนอย่างรอบคอบ ดังนั้น การดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้ในขณะนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรทำควบคู่ไปกับการวางแผนระยะยาวเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และขอให้ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ดำเนินการด้วยความสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แทนที่จะใช้กลยุทธ์เดิม ๆ ที่ไม่สามารถตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันได
