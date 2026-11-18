รมช.ศึกษาธิการ เผย 4 แนวทางหยุดความรุนแรงต่อเด็กในไทย
นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ นำเสนอ 4 ยุทธศาสตร์เร่งด่วนของประเทศไทยในการป้องกันและคุ้มครองเด็ก โดยตั้งเป้าครอบคลุมโรงเรียนและครอบครัวทั่วประเทศภายในปี 2571 เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัย
กรุงมะนิลา ประเทศไทยโดย นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลไทย ได้ประกาศคำมั่นอย่างเป็นทางการต่อที่ประชุมระดับโลก ในการมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิของเด็กอย่างครอบคลุมและจริงจัง โดยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงการประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 2 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 และ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการหยุดยั้งความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ
กลยุทธ์บูรณาการ 4 ด้าน หยุดความรุนแรงต่อเด็ก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงรายละเอียดแนวทางดำเนินงาน 4 ด้านสำคัญที่ไทยพร้อมขับเคลื่อนทันทีเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับเยาวชนของประเทศ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระบบสถาบันการศึกษา โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้จริงAlso readได้แน่ทางแยกต่างระดับเข้าสนามบินอุดรฯคาดปีงบ2568ได้ใช้2571
แนวทางแรกมุ่งเน้นการบูรณาการระบบคุ้มครองเด็ก โดยกำหนดให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนแผนคุ้มครองเด็กให้บรรลุผลตามเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2571 ที่กิจกรรมตามแผนจะต้องได้รับการบรรจุในงบประมาณประจำปีของทั้ง 3 กระทรวงนี้โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30
พร้อมกันนั้นยังมีการกำหนดมาตรการติดตามผลระดับชาติ โดยจะจัดทำรายงานสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กประจำปีอย่างสม่ำเสมอ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยยังคงยึดถือหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ เพื่อสร้างระบบข้อมูลที่แม่นยำและปลอดภัย
โรงเรียนปลอดภัยมาตรฐานระดับชาติและการอบรมครู
สำหรับแนวทางที่สอง การสร้างโรงเรียนปลอดภัยนั้นมีการวางโรดแมปที่ชัดเจน โดยประเทศไทยจะเผยแพร่ผลประเมินมาตรฐานโรงเรียนปลอดภัยระดับชาติในปี พ.ศ. 2570 เพื่อให้ทุกสถานศึกษามีมาตรฐานเดียวกัน
ภายในปี พ.ศ. 2571 ตั้งเป้าว่าโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแห่งจะต้องมีบุคลากรผ่านการอบรมด้านการคุ้มครองเด็กอย่างครบถ้วน และต้องมีช่องทางแจ้งเหตุความรุนแรงที่รักษาความลับของผู้แจ้งได้อย่างมั่นคง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เด็กสามารถเปิดเผยปัญหาได้โดยไม่ถูกคุกคาม
นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาทักษะครูด้านวินัยเชิงบวกและการป้องกันความรุนแรง เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีเครื่องมือและวิธีการในการรับมือกับพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับวัย
ผลักดันกฎหมายใหม่และคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด
ในมิติของการยกระดับกฎหมายและบุคลากร นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ ได้ประกาศความพร้อมในการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฉบับปรับปรุงเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในปี พ.ศ. 2571 เพื่อเสริมสร้างฐานกฎหมายที่แข็งแรงในการคุ้มครองเด็ก
ขณะเดียวกันจะพัฒนากลไกคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด โดยกำหนดเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2570 ให้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กในจังหวัดต่างๆ จำนวนอย่างน้อย 39 จังหวัด จากทั้งหมด 77 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร ต้องมีการบรรจุกิจกรรมตามแผนคุ้มครองเด็กและจัดสรรงบประมาณในแผนจังหวัดเพื่อรองรับงานอย่างแท้จริง
และเพื่อให้ระบบมีความยั่งยืน จะดำเนินการประเมินมาตรฐานบริการคุ้มครองเด็กของภาครัฐให้ครบทุกแห่งภายในปี พ.ศ. 2572 ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของรัฐต่อประชาชน
ขยายเครือข่ายครอบครัวผ่านโปรแกรม Thai 3P
แนวทางสุดท้ายมุ่งเน้นการสนับสนุนครอบครัวและการเลี้ยงดูเชิงบวก โดยภายในปี พ.ศ. 2570 จะขยายโปรแกรมการเลี้ยงดูเชิงบวกที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ ให้ครอบคลุมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อไม่ละเลยกลุ่มเด็กในพื้นที่ห่างไกล
พร้อมกันนี้ยังตั้งเป้า ambitious ให้ครอบครัวเพิ่มเติมอีก 50,000 ครอบครัว สามารถเข้าถึงการสนับสนุนผ่านโปรแกรม Thai 3P ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูของพ่อแม่และผู้ปกครองให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ ย้ำว่าประเทศไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการยุติความรุนแรงต่อเด็กอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ การคุ้มครองเมื่อเกิดปัญหา และการช่วยเหลือเยียวยาเด็กอย่างเหมาะสม ผ่านการทำงานบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคน ไม่ใช่เพียงสถานที่สำหรับการเรียนรู้ แต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เด็กได้รับการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี ไม่ถูกกระทำความรุนแรงหรือกลั่นแกล้งในทุกรูปแบบ
การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงเจตนารมณ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาประเทศ โดยไทยพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ นำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics