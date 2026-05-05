รมช.ศึกษาฯ สั่งรื้อหลักสูตร สกร. เลิกของเก่าปี 51 ใช้หลักสูตรใหม่ปี 70

รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งรื้อหลักสูตร สกร. เลิกใช้หลักสูตรเก่าปี 2551 ตั้งเป้าใช้หลักสูตรใหม่ทั่วประเทศภายในปี 2570 หลัง สส.พรรคประชาชน จี้ถามความล้าสมัยของหลักสูตร
นาย อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการให้มีการปรับปรุง หลักสูตร ของ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ สกร .
โดยมีเป้าหมายที่จะยกเลิกหลักสูตรเก่าที่ใช้อยู่ตั้งแต่ปี 2551 และนำหลักสูตรใหม่มาใช้ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดภายในปี 2570 การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชนได้ตั้งข้อสังเกตถึงความล้าสมัยของหลักสูตร สกร. และได้สอบถามประเด็นดังกล่าวในที่ประชุมสภาฯ รองรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นางสาวเกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดี สกร.
ชี้แจงถึงเหตุผลที่ยังคงใช้หลักสูตรเดิม และได้จัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่า สกร.
มีหลักสูตรที่ไม่ทันสมัยอยู่ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปี 2551 และหลักสูตรปี 2567 ซึ่งมีการทดลองใช้ใน 12 จังหวัดแล้ว อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิพบว่า ยังคงมีการใช้หลักสูตรปี 2551 อยู่ ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรนั้นล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รองรัฐมนตรีฯ เน้นย้ำว่า หลักสูตรการศึกษาควรมีการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสถานการณ์ต่างๆ เนื่องจาก สกร.
มีผู้เรียนกว่า 8 แสนคนต่อปี หากหลักสูตรไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้เรียนเป็นวงกว้าง และหากกระทรวงศึกษาธิการไม่ดำเนินการแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ ปัญหาอาจจะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหานี้ กระทรวงฯ จะดำเนินการย้ายผู้เรียนจากหลักสูตรเดิมไปยังหลักสูตรใหม่ในวันที่ 9-10 พฤษภาคมนี้ และคาดว่าจะสามารถเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ได้ทั้งหมดทั่วประเทศภายในภาคเรียนที่ 1 ของปี 2570 รองรัฐมนตรีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการหารือร่วมกับอธิบดี สกร.
และได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับหนังสือและคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพหนังสือ เพื่อให้การดำเนินงานของ สกร. มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการทั้งสองชุดจะทำงานร่วมกันในระยะยาว เพื่อให้ สกร.
มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ชัดเจนของกระทรวงศึกษาธิการ รองรัฐมนตรีฯ ยังกล่าวชื่นชมการทำงานของอธิบดี สกร.
ว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจและทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจะมีการร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ต้องขัง รองรัฐมนตรีฯ ไม่กังวลต่อการถูกตั้งกระทู้ถามในสภาฯ หรือการถูกขอให้ตอบคำถามในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากมั่นใจว่ากระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มาตั้งแต่แรก และพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญของชาติ และตนพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สกร. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้
