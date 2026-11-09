รมช.เกษตรแจงมะนาว 12,000 บาทเท็จ ราคาจริงสูงสุด 5,000 บาท ยันโปร่งใสเตรียมรับป.ป.ช.ตรวจ TOR
นายสุริยะ จันทร์เรืองกิจ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงยืนยันราคามะนาวในมหกรรมพืชสวนโลกอุดรฯ ไม่เกิน 5,000 บาท ชี้ข่าว 12,000 บาทเป็นเท็จ พร้อมเปิดทาง ป.ป.ช. ตรวจสอบ TOR
นาย สุริยะ จันทร์เรืองกิจ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระแสข่าวราคาสินค้าในงาน มหกรรมพืชสวนโลก จังหวัด อุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2569 หลังจากงานได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนเป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมหาศาลถึง 40,112 คน แม้ในระยะแรกจะพบอุปสรรคด้านระบบอำนวยความสะดวกและการจราจร แต่ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักได้เร่งแก้ไขจนสถานการณ์เข้าที่
ชี้แจงราคามะนาว 12,000 บาท เป็นข่าวลือเท็จ
ประเด็นข้อกังขาที่สังคมให้ความสนใจมากที่สุดคือข่าวลือเรื่องราคามะนาวต้นละ 12,000 บาท ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเป็นข้อมูลเท็จ โดยมะนาวที่มีราคาสูงที่สุดในงานมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นการคำนวณจากปัจจัยเฉพาะทางที่ไม่ใช่ราคาตลาดทั่วไปAlso read'สุริยะ' ยันซื้อมะนาวพืชสวนโลกอุดรฯ แพงสุดแค่ 5,000 บาท
รายละเอียดโครงสร้างต้นทุนและเงื่อนไขการรับประกัน
เหตุผลที่มะนาวมีราคาสูงสุดที่ 5,000 บาทนั้น เนื่องจากราคาดังกล่าวประกอบด้วยมูลค่าของต้นพันธุ์พิเศษที่เติบโตเต็มที่แล้ว รวมถึงต้นทุนค่าดำเนินการติดตั้งโครงค้างยันเพื่อยันลำต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโค่นล้มหรือล้มตายจากสภาพลมแรง ซึ่งเป็นการสร้างความแข็งแรงให้ต้นไม้โดยเฉพาะ
นอกจากมาตรการป้องกันทางโครงสร้างแล้ว ผู้จัดงานยังมีการกำหนดเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพชีวิตของต้นไม้ไว้ด้วย โดยหากต้นมะนาวเกิดอาการตายขึ้นในระหว่างการแสดงสินค้า ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบและดำเนินการเปลี่ยนต้นใหม่ให้ทันที เพื่อให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจในสินค้าที่จัดจำหน่าย
ปชช. เตรียมยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบ TOR
ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เมื่อองค์กรภาคประชาชนอย่างชมรม Strong ต้านทุจริตประเทศไทย ได้มีการดำเนินการยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารขอบเขตงาน (TOR) ในการจัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี จากกรมวิชาการเกษตร
การยื่นเรื่องตรวจสอบดังกล่าวถือเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ภาคประชาชนสามารถกระทำได้ เพื่อสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบการทำงานของรัฐ โดยนายสุริยะ จันทร์เรืองกิจ ได้แสดงท่าทีเปิดกว้างและเชื่อมั่นในกระบวนการ โดยระบุว่าหน่วยงานราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้องยินดีชี้แจงรายละเอียดทุกประเด็นอย่างครบถ้วน หากทาง ป.ป.ช. มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ความคืบหน้างานและแผนรับมือตรวจสอบ
ในปัจจุบันระบบการจัดการและบริการอำนวยความสะดวกภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2569 ได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน สามารถรองรับปริมาณประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าในช่วงเปิดงานวันแรกๆ จะประสบปัญหาความล่าช้าในบางจุดก็ตาม
ด้านแนวทางการรับมือกับข้อกล่าวหาและกระบวนการตรวจสอบต่อไป รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการเตรียมเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนความโปร่งใสของโครงการดังกล่าว โดยมุ่งเน้นตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อย่างตรงไปตรงมา เพื่อยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics