รมช.คมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วสนามบินตรัง ย้ำซ่อมให้เสร็จเร็วสุด

รมช.คมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารใหม่สนามบินตรังหลังเกิดเหตุน้ำรั่วจากฝนตกหนัก โดยระบุว่าปัญหาเกิดจากผู้รับเหมาทิ้งงานและได้ริบเงินประกันมาใช้ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน พร้อมย้ำให้เร่งแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อความปลอดภัยผู้โดยสาร
รมช. คมนาคม สั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบความเสียหายเหตุ น้ำรั่ว อาคารใหม่ สนามบินตรัง หลังเจอฝนตกหนัก ย้ำต้องซ่อมให้เสร็จโดยเร็วเพื่อ ความปลอดภัย ผู้โดยสาร เผยบกพร่องจาก ผู้รับเหมา เก่าทิ้งงาน พร้อมริบเงินประกันมาใช้ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน จากกรณีที่เกิดเหตุฝนตกหนักรุนแรงในพื้นที่ จ.
ตรัง เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 7 พ. ค.2569 ที่ผ่านมา จนส่งผลให้เกิดเหตุการณ์น้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานตรังในบางจุด สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและผู้ใช้บริการ ล่าสุด วันนี้ (8 พ. ค.2569) นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.
คมนาคม ได้รับรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากกรมท่าอากาศยานแล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้สั่งการด่วนที่สุดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและดำเนินการแก้ไขจุดชำรุดบกพร่องในทันที เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์และมาตรฐานความปลอดภัยของผู้โดยสาร นายภัทรพงศ์ ย้ำหนักแน่นว่า หัวใจสำคัญของการให้บริการคมนาคมขนส่งคือความสะดวกและความปลอดภัย ดังนั้น กรมท่าอากาศยานจะต้องดำเนินการตรวจสอบระบบระบายน้ำของอาคารในทุกจุดอย่างละเอียดและเข้มงวด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีก ในอนาคต นอกจากนี้ ยังกำชับให้กรมท่าอากาศยาน ยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยานตรังให้มีความพร้อมรองรับผู้โดยสารตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้ามายัง จ.
ตรัง ในส่วนของรายละเอียดเหตุการณ์ นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้ออกมาชี้แจงว่า ปัญหาน้ำรั่วเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินกว่าที่ระบบระบายน้ำจะรองรับได้ทันท่วงที ทำให้น้ำไหลซึมเข้าสู่พื้นที่ภายในอาคาร โดยเฉพาะบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออก 2 จุด บริเวณร้านค้า และสำนักงานบางส่วน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้กระทบต่อตารางการบินหรือการให้บริการผู้โดยสารในภาพรวมแต่อย่างใด ประเด็นที่น่าสนใจคือ อธิบดีกรมท่าอากาศยานระบุชัดเจนว่า งานที่ชำรุดบกพร่องนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับจ้างรายเดิมที่มีพฤติการณ์ทิ้งงาน ซึ่งทางกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยทำการริบหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้างรายดังกล่าวเป็นมูลค่ารวม 53.5 ล้านบาท เงินจำนวนนี้จะถูกนำมาใช้เป็นงบประมาณในการซ่อมแซม ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และแก้ไขโครงสร้างอาคารที่เสียหาย โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่วิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหายและวางแผนงานซ่อมแซมให้รวดเร็วที่สุด สำหรับสถานการณ์ล่าสุดท่าอากาศยานตรังสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติทุกภาคส่วน เที่ยวบินทุกเที่ยวสามารถขึ้น-ลงได้ตามกำหนดการเดิม กรมท่าอากาศยานได้กล่าวขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะติดตามตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยสูงสุดตามนโยบายของกระทรวงคมนาค
