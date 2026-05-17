รมช.คมนาคม จี้สอบอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ เผยปัญหาระบบสั่งการล่าช้าทำหลักฐานวงจรปิดติดขัด

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม เร่งตรวจสอบอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟเมื่อ 16 พ.ค. 69 ตั้งข้อสังเกตพนักงานขับรถไฟไร้สัญญาณตอบรับ พร้อมวิจารณ์ระบบราชการที่ต้องรอคำสั่งผู้ใหญ่จนทำให้การส่งมอบหลักฐาน CCTV ล่าช้า
จากกรณีอุบัติเหตุรุนแรงบริเวณ จุดตัดทางรถไฟ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสร้างความสูญเสียให้กับประชาชนในพื้นที่ นาย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในการสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด และการแก้ไขปัญหาต้องทำอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น นายสิริพงศ์ได้ตั้งข้อสังเกตที่สำคัญจากข้อมูลการให้ถ้อยคำของผู้ดูแลระบบ โดยเฉพาะในประเด็นที่พบว่าพนักงานขับรถไฟไม่มีสัญญาณตอบรับในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ซึ่งถือเป็นจุดบกพร่องร้ายแรงในการปฏิบัติงานที่ต้องมีการสืบสวนในเชิงลึกว่าเกิดจากความบกพร่องของตัวบุคคลหรือความล้มเหลวของระบบการสื่อสารทางราง ซึ่งหากเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค จะต้องมีการปรับปรุงระบบสัญญาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิม แต่หากเป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ จะต้องมีการดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด กระทรวงคมนาคม ทุกคน อีกหนึ่งประเด็นที่สร้างความกังวลใจและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก คือเรื่องความล่าช้าในการเข้าถึงหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งนายสิริพงศ์เปิดเผยว่า ในช่วงแรกนั้นไม่สามารถนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาใช้เป็นหลักฐานได้ เนื่องจากได้รับคำชี้แจงว่าต้องรอคำสั่งจากผู้ใหญ่ก่อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการยึดติดกับระบบอาวุโสและขั้นตอนทางธุรการที่มากเกินความจำเป็นในหน่วยงานรัฐ จนอาจส่งผลเสียต่อการรวบรวมพยานหลักฐานที่สำคัญในคดีอาญา อย่างไรก็ตาม ในที่สุดทางเจ้าหน้าที่สามารถนำภาพดังกล่าวส่งมอบให้แก่ทางตำรวจเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า ความล่าช้าในระบบราชการอาจกลายเป็นอุปสรรคในการทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียหาย อุบัติเหตุที่ จุดตัดทางรถไฟ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากในประเทศไทย และมักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติที่เห็นจนชินตา แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุย่อมหมายถึงความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้ ดังนั้น กระทรวงคมนาคม จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัย โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยจัดการ จุดตัดทางรถไฟ ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เช่น การติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ การติดตั้งสัญญาณไฟเตือนที่ชัดเจน และการจัดระเบียบทางข้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังต้องมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการใช้ทางข้ามรถไฟอย่างเคร่งครัด ท้ายที่สุดนี้ นาย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ยืนยันว่า กระทรวงคมนาคม จะไม่ปล่อยปละละเลยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะใช้กรณีนี้เป็นกรณีศึกษาในการปฏิรูประบบการทำงานภายในองค์กร โดยเฉพาะการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและไม่จำเป็นในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการดำเนินคดีทางกฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วและโปร่งใสที่สุด โดยมุ่งหวังว่าการปรับปรุงครั้งนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณ จุดตัดทางรถไฟ ทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้บริการขนส่งสาธารณะทางรางของประเทศไทยในอนาค.
อุบัติเหตุรถไฟ จุดตัดทางรถไฟ กระทรวงคมนาคม สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ความปลอดภัยทางราง
