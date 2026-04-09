รฟม. แนะนำเส้นทางเลี่ยงถนนเพชรบุรีช่วงก่อสร้าง พร้อมมาตรการบรรเทาปัญหาจราจร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างบนถนนเพชรบุรีเนื่องจากการจราจรหนาแน่น พร้อมแนะนำ 5 เส้นทางทดแทน และมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรเพิ่มเติม
เนื่องจาก ถนนเพชรบุรี เป็นพื้นที่ที่มีการ จราจร หนาแน่นเป็นอย่างยิ่ง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( รฟม. ) จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ ก่อสร้าง ในบริเวณดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและลดผลกระทบจากการ จราจร ติดขัดที่อาจเกิดขึ้น รฟม. ได้แนะนำเส้นทางเลือก 5 เส้นทาง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถวางแผนการเดินทางและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับจุดหมายปลายทางของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคำแนะนำเส้นทางทดแทนมีดังนี้\1.
เส้นทางพิเศษศรีรัช ด่านยมราช: สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากถนนนครสวรรค์และต้องการมุ่งหน้าไปยังฝั่งตะวันออก สามารถเลี้ยวขวาที่แยกนางเลิ้ง (เข้าสู่ถนนพิษณุโลก) จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยกยมราช หลังจากนั้นขึ้นทางพิเศษศรีรัช ด่านยมราช เมื่อลงจากทางพิเศษแล้ว ให้ใช้ถนนพระราม 9 และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเพชรอุทัย จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเพชรบุรีเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป หรืออีกเส้นทางหนึ่งสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากถนนนครสวรรค์และต้องการมุ่งหน้าฝั่งตะวันออก ให้เลี้ยวขวาที่แยกนางเลิ้ง (เข้าสู่ถนนพิษณุโลก) แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกอุรุพงษ์ (เข้าสู่ถนนพระราม 6) จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกศรีอยุธยา ตรงไปตามถนนจตุรทิศ ซึ่งจะต่อเนื่องกับถนนพระราม 9 แล้วเลี้ยวขวาที่แยกพระราม 9 - ประดิษฐ์มนูธรรม\2. เส้นทางสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากถนนราชดำเนินนอกและต้องการมุ่งหน้าไปยังฝั่งตะวันออก สามารถเลี้ยวขวาบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า (เข้าสู่ถนนศรีอยุธยา) จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยกวัดเบญจมบพิตรฯ (เข้าสู่ถนนพระราม 5) แล้วเลี้ยวขวาที่แยกราชวิถี ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ต่อเนื่องถนนดินแดงและถนนพระราม 9) และเลี้ยวขวาที่แยกพระราม 9 - ประดิษฐ์มนูธรรม\3. เส้นทางสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากถนนบริพัตรและต้องการมุ่งหน้าไปยังฝั่งตะวันออก ให้เลี้ยวซ้ายบริเวณ หจก.ตั้งยู่ฮวด (เข้าสู่ถนนเจริญกรุง) จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยกหมอมี (เข้าสู่ถนนมิตรพันธ์) ผ่านวงเวียน 22 กรกฎาคม เข้าสู่ถนนไมตรีจิตต์ มุ่งหน้าไปยังถนนพระราม 4 และเลี้ยวซ้ายที่แยกกล้วยน้ำไท (เข้าสู่ถนนสุขุมวิท 42 ต่อเนื่องถนนเอกมัย)\4. เส้นทางสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากถนนบำรุงเมืองและต้องการมุ่งหน้าไปยังฝั่งตะวันออก ให้ใช้ถนนบำรุงเมืองต่อเนื่องไปยังถนนพระราม 1 ตรงไปตามถนนเพลินจิต และเลี้ยวซ้ายที่แยกเพลินจิต (เข้าสู่ถนนวิทยุ) ซึ่งจะต่อเนื่องไปยังถนนเพชรบุรี\เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรที่อาจเกิดขึ้น รฟม. ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ในการปรับปรุงรอบสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณรถในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดการสะสมของรถและการติดขัด นอกจากนี้ รฟม. ยังให้ความสำคัญกับการประเมินความยาวของแถวคอยอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามสถานการณ์และปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ รฟม. ยังได้เร่งรัดการก่อสร้างในบริเวณสถานีราชเทวี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความต่อเนื่องในการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถคืนพื้นผิวจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ รฟม. ได้กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน รฟม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจากทุกท่านในการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทางในช่วงที่มีการก่อสร้า
