รฟม. ร่วม PMCU จัดงานร้านเด็ดแฟร์ฉลองครบรอบ 34 ปี
รฟม. และ PMCU จัดงานร้านเด็ดแฟร์ครั้งที่ 7 ที่สยามสแควร์ ฉลองครบรอบ 34 ปี รฟม. และ 10 ปี MRT สายสีม่วง รวม 80 ร้านค้า เปิดโอกาสประชาชนเข้าถึงบริการขนส่งมวลชน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ได้ประกาศความร่วมมือกับ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ PMCU ในการจัดงาน "MRTA x PMCU Presents ร้านเด็ดแฟร์ ครั้งที่ 7 อร่อยด่วน ขบวนเด็ด" ณ พื้นที่ สยามสแควร์ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 34 ปี ของ รฟม. และครบรอบ 10 ปี การเปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569
รายละเอียดการจัดงานและร้านอาหาร
งานนี้เป็นการรวบรวมร้านเด็ดจากพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม หรือ MRT สายสีม่วง จำนวนกว่า 80 ร้านค้า มาจัดแสดงภายในงาน โดยมีเมนูที่หลากหลายทั้งสตรีทฟู้ด ร้านเด็ดในตำนาน ของหวาน และเครื่องดื่ม เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน ระยะเวลาการจัดงานจะมีขึ้นทั้งหมด 3 วัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 21.00 น. ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายAlso readทรู คอร์ปอเรชั่น จับมือจุฬาฯ พัฒนา AI หุ่นยนต์ผ่านโครงการ True VentureX Co-Build
พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ รฟม. (ปฏิบัติการ) และ ดร.จักรพันธ์ ประภารุจิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมีบรรยากาศของเทศกาลอาหารที่ถูกเนรมิตขึ้นในพื้นที่จัดงานให้กลายเป็นสถานีรวมความอร่อย พร้อมกิจกรรมเสริมมากมายสำหรับประชาชน
กลยุทธ์การตลาดและมุมมองใหม่
รองผู้ว่าการ รฟม. (ปฏิบัติการ) นายวิทยา พันธุ์มงคล ระบุว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เกิดจากการปรับมุมมองด้านการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชน โดยนำแนวคิด Customer Centric และ Customer Journey มาใช้เป็นกรอบในการออกแบบกิจกรรม แทนการจำกัดวงแคบเฉพาะพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟ
การนำบรรยากาศและคัดเลือกร้านอาหารจากพื้นที่ MRT สายสีม่วง มาสู่ใจกลางเมือง ช่วยให้สร้างประสบการณ์ใหม่และขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น เป็นช่องทางสื่อสารให้เห็นถึงความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากเส้นทางใด
ทาง รฟม. หวังว่ารูปแบบกิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นความสนใจให้ประชาชนต้องการเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดนนทบุรีผ่าน MRT สายสีม่วงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยขยายฐานผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าของ รฟม. ได้ในอนาคต พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกผ่าน Event Marketing ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ผลกระทบและขั้นตอนถัดไป
กิจกรรมนี้ยังเป็นการขยายความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสนใจใช้ประโยชน์จากพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ รฟม. ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ขยายฐานลูกค้าและสร้างรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ที่ดี
ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีจากศิลปินวง ALTERS จากค่าย XEBIS ENTERTAINMENT มุมถ่ายภาพธีมรถไฟฟ้า และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้สนุกสนานตลอดทั้ง 3 วัน สะท้อนความร่วมมือในการเชื่อมโยงผู้คนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
ประชาชนสามารถร่วมเปิดประสบการณ์ความอร่อยได้ที่สยามสแควร์ โซนซอย 5 โซนซอย 7 และ Block K ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ร้านเด็ดแฟร์ หรือสอบถามเรื่องการเช่าพื้นที่และสื่อโฆษณาได้ที่ กองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ของ รฟม.
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