รฟท. เตรียมยื่นศาลปกครองคดีไฮสปีดเทรน 3 สนามบิน หลังเจรจากับ ซี.พี. ไม่สำเร็จ
การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมหารืออัยการสูงสุดเพื่อยื่นคดีต่อศาลปกครองกลางกรณีสัญญาสัมปทานรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หลังการเจรจาข้อพิพาทกับบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ไม่เป็นข้อยุติภายในกรอบ 60 วัน
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( รฟท.) ยืนยันเดินหน้ากระบวนการยุติธรรมกรณีข้อพิพาทสัญญาร่วมลงทุนโครงการ รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) กับ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด (ซี.พี.) หลังจากการเจรจาไม่มีข้อยุติ โดย รฟท. เตรียมหารือกับอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการนำคดีขึ้นสู่ ศาลปกครองกลาง หลังจากพ้นกรอบระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ซึ่งกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาจนแล้วเสร็จ
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มีระยะทางรวม 220 กิโลเมตร และมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 224,544.36 ล้านบาท โดย รฟท. ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น และการจัดการข้อพิพาททางกฎหมายกับคู่สัญญาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐAlso readกปภ.เชียงราย ยันน้ำประปาสะอาดไร้สารหนูเกินมาตรฐาน ด้านจังหวัดชี้แจงสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว
แผนเดินรถต่อเนื่องหลังสิ้นสัญญาชั่วคราว
ในส่วนของแผนการบริหารจัดการเดินรถ นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ระบุว่า รฟท. ได้มอบหมายให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือ รฟฟท. รับหน้าที่เดินรถแทนซี.พี. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2570 เป็นต้นไป เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการประชาชน สืบเนื่องจากการบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้ ซี.พี. เดินรถชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มกราคม 2570
ทั้งนี้ รฟท. และ รฟฟท. ได้เตรียมความพร้อมตามขั้นตอนต่างๆ อย่างเข้มงวด โดยได้เข้าสำรวจทรัพย์สินและขบวนรถตามระเบียบงานแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านผู้เดินรถจะเป็นไปอย่างไม่มีสะดุด และประชาชนผู้ใช้บริการจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการให้ระบบขนส่งมวลชนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อโต้แย้งทางกฎหมายและตัวเลขความเสียหาย
สำหรับประเด็นข้อพิพาท รฟท. ได้ยื่นฟ้อง บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด รวมถึงธนาคารและผู้ออกหนังสือรับประกัน รวมทั้งหมด 8 ราย ต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 เพื่อขอให้บังคับชำระหนี้ค่าให้สิทธิร่วมลงทุนในแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด รวมเป็นเงินจำนวน 13,335,938,913.70 บาท ตามสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน
แม้ รฟท. จะมีการส่งหนังสือเร่งรัดติดตามและเสนอให้เจรจาข้อพิพาทในช่วงเดือนตุลาคม 2569 แต่ทางซี.พี. ไม่มีการตอบกลับประเด็นดังกล่าว ในขณะที่ซี.พี. ยังคงยืนกรานเรื่องขอสิ้นสุดสัญญา ทำให้ รฟท. ต้องดำเนินขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป โดยอ้างอิงสัญญาสัมปทานข้อ 39.12 (2) ที่ระบุว่า หากคู่สัญญาไม่สามารถหาข้อยุติในข้อพิพาทได้ภายใน 60 วัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถนำข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลไทยที่มีเขตอำนาจได้
การปฏิเสธรับงานและขั้นตอนถัดไป
ในทางปฏิบัติ รฟท. ได้แจ้งออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed: NTP) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 เพื่อกำหนดให้เอกชนดำเนินการตามสัญญา เนื่องจาก รฟท. มีความพร้อมในการส่งมอบพื้นที่และดำเนินการตามเงื่อนไขที่สัญญาได้กำหนดไว้แล้ว แต่ทาง ซี.พี. ได้มีหนังสือปฏิเสธการออก NTP กลับมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 เนื่องจากอ้างว่าตนเองได้แจ้งขอสิ้นสุดสัญญาไปแล้ว
ปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายยังคงรอคำตอบจากซี.พี. ว่าจะยอมรับการเจรจาหรือดำเนินการอย่างไร โดยกรอบเวลา 60 วัน จะสิ้นสุดลงประมาณวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 หากเจรจาไม่สามารถได้ข้อยุติ รฟท. จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยเตรียมหารือกับอัยการสูงสุดเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศด้วย
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