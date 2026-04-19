รฟท. พยุงราคาตั๋วรถไฟ สู้ต้นทุนน้ำมันพุ่ง จ่อชงรัฐบาลขออุ้มงบประมาณ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยืนยันตรึงราคาค่าโดยสารรถไฟเพื่อช่วยเหลือประชาชน แม้ต้นทุนน้ำมันดีเซลพุ่งสูงแตะ 50-60 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่า 30% รฟท. เตรียมเสนอรัฐบาลขอรับการสนับสนุนงบประมาณชดเชยเพื่อพยุงสภาพคล่องถึงเดือนกันยายนนี้ พร้อมยืนยันยอดผู้โดยสารยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
การรถไฟแห่งประเทศไทย ( รฟท. ) แสดงความมุ่งมั่นที่จะรักษาเสถียรภาพราคาตั๋วโดยสารรถไฟ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ท่ามกลางสถานการณ์ ราคาน้ำมัน ดีเซลที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องแตะระดับ 50-60 บาทต่อลิตร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการดำเนินงานของ รฟท. ให้สูงขึ้นกว่า 30%
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รฟท. ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตพลังงานนี้เป็นอย่างดี โดยได้มีการประเมินต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้เดิม ซึ่งคำนวณราคาน้ำมันพื้นฐานไว้ที่ 35 บาทต่อลิตรเท่านั้น สถานการณ์ปัจจุบันทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายผันแปรของ รฟท. พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก รฟท. มีปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยสูงถึง 220,000 ลิตรต่อวัน การที่ราคาน้ำมันไม่สามารถควบคุมได้เช่นนี้ ได้สร้างแรงกดดันต่อสถานะทางการเงินขององค์กรเป็นอย่างมาก
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว รฟท. กำลังเตรียมแผนเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณชดเชย (Subsidy) จากรัฐบาล โดยมีเป้าหมายหลักคือการพยุงราคาค่าโดยสารรถไฟให้คงที่ เพื่อไม่ให้ภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปตกอยู่ที่ประชาชนโดยตรง รฟท. จะรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นให้กระทรวงคมนาคมรับทราบ เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการอุดหนุนส่วนต่างราคาพลังงานที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม รฟท. คาดการณ์ว่า หากราคาน้ำมันสามารถคลี่คลายลงมาสู่ระดับใกล้เคียง 35 บาทต่อลิตร ตามที่เคยประเมินไว้ในเบื้องต้น สถานะทางการเงินของ รฟท. จะได้รับผลกระทบไม่มากนัก แต่ในระยะนี้ รฟท. ยังคงยืนยันที่จะยังไม่มีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร และจะพยายามบริหารจัดการต้นทุนภายในให้มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้
นอกจากนี้ นายอนันต์ยังได้กล่าวถึงแนวโน้มการเติบโตของผู้โดยสาร ซึ่งยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สถิติผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการเดินทางด้วยรถไฟ โดยมีผู้ใช้บริการเต็มทุกขบวน แม้กระทั่งขบวนรถเสริมที่จัดไว้พิเศษ สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจและความต้องการใช้บริการรถไฟของประชาชน
อย่างไรก็ตาม รฟท. จะยังคงติดตามสถานการณ์ทั้งในส่วนของต้นทุนพลังงานและแนวโน้มผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดต่อไปจนถึงเดือนกันยายนนี้ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที
United States Latest News, United States Headlines
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »