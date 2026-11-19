รพ.ร้อยเอ็ด ชี้แจงเหตุพยาบาลไม่แจกยาพาราฯ ให้ญาติผู้ป่วย ปูมเหตุผลด้านความปลอดภัย
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดออกมายืนยันว่าพยาบาลไม่แจกยาพาราเซตามอลให้ญาติผู้ป่วย เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพและกฎหมาย
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเกิดกระแสความเข้าใจผิดบนสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับเหตุการณ์พยาบาลในหอผู้ป่วยปฏิเสธการให้ ยาพาราเซตามอล แก่ญาติผู้ป่วยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งผู้ร้องเรียนมีอาการปวดหลังจากการดูแลมารดาที่นอนรักษาตัวภายในโรงพยาบาล โดยยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นมิใช่การขาดน้ำใจหรือการละเลยหน้าที่ แต่เป็นการปฏิบัติตาม มาตรฐานวิชาชีพ อย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เหตุผลด้านความปลอดภัยทางยา
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดระบุอย่างชัดเจนว่าการตัดสินใจไม่แจกยาให้บุคคลภายนอกเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากยาพาราเซตามอลแม้จะเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยสำหรับทุกคนในทุกสภาวะสุขภาพ โดยผู้รับยาอาจมีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค มีประวัติการแพ้ยา หรือกำลังรับประทานยาอื่นที่มีส่วนผสมของพาราเซตามอลอยู่แล้ว ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะพิษจากยาเกินขนาดหรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่อตับและไตได้Also readมาดามแป้ง ได้รับรางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี เอเอฟซี ระดับ钻石 เป็นปีที่ 3
การประเมินอาการโดยบุคลากรทางการแพทย์จึงเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ก่อนการจ่ายยา เนื่องจากอาการปวดหลังที่ญาติผู้ป่วยประสบอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การกล้ามเนื้ออักเสบจากการแบกน้ำหนัก การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง หรือการกดทับของเส้นประสาท ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการซักประวัติอย่างละเอียดและตรวจประเมินร่างกายโดยแพทย์เพื่อวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมตรงจุด
ระบบบริหารยาและขอบเขตวิชาชีพ
ยาที่จัดเตรียมไว้ในหอผู้ป่วยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยตามแผนการรักษาที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น และอยู่ภายใต้ระบบบริหารยาที่เข้มงวดของโรงพยาบาล พยาบาลประจำหอผู้ป่วยมีหน้าที่หลักในการดูแลและบริหารยาแก่ผู้ป่วยโดยตรงภายใต้ขอบเขตวิชาชีพ และไม่สามารถนำยาที่จัดสรรไว้สำหรับผู้ป่วยรายหนึ่งไปมอบให้ญาติผู้ป่วยหรือบุคคลอื่นภายนอกได้ ตามคำขอใดๆ ก็ตามที่มิได้ผ่านการประเมินทางการแพทย์
การปฏิบัติที่ละเลยระบบควบคุมการใช้ยาอาจส่งผลกระทบร้ายแรงตามมา ทั้งในทางวิชาชีพ ทางวินัยภายในองค์กร และทางกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ในกรณีนั้นๆ โรงพยาบาลจึงไม่สามารถสนับสนุนหรือยินยอมให้บุคลากรทางการแพทย์ละทิ้งมาตรฐานความปลอดภัยเพียงเพื่อความสะดวกชั่วคราวหรือเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะหน้าได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายและสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายต่อระบบสาธารณสุขโดยรวม
ความเข้าใจในบทบาทพยาบาลและการให้บริการ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเข้าใจถึงความเหนื่อยล้าและความเครียดของญาติผู้ป่วยที่ต้องแบกรับหน้าที่ดูแลบิดามารดาหรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เป็นเวลานาน อาการปวดหลังอาจสะท้อนถึงสภาวะร่างกายที่เปราะบางและต้องการการพักฟื้น แต่การแนะนำให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอกเพื่อรับการตรวจประเมินอาการถือเป็นช่องทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงจากยาไม่เหมาะสมและรับประกันการรักษาที่ถูกต้องตามสาเหตุของโรค
โรงพยาบาลยืนยันว่าทีมงานมีหัวใจของการดูแลควบคู่ไปกับความรู้ทางการแพทย์และมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งการช่วยเหลือที่แท้จริงอาจไม่ใช่การทำตามคำขอทุกอย่างทันที แต่คือการแนะนำสิ่งที่ปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดสำหรับสุขภาพในระยะยาว โรงพยาบาลยินดีรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนด้วยความเป็นธรรม หากมีประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารหรือการให้บริการที่อาจปรับปรุงได้ สามารถแจ้งเข้ามาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป
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